الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
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تونس تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية "الألكسو"

تونس تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية "الألكسو"
تونس تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية "الألكسو"
 بدأت بالعاصمة التونسية أول من أمس، أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والتي تستمر على مدار يومين برئاسة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الدول العربية الأعضاء في الالكسو.اضافة اعلان
وتمثل الأردن في اللجنة مساعدة الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية، مديرة الاتصال والتعاون الدولي بوزارة الثقافة رولا عواد. 
وافتتح الاجتماع الدكتور محمد أعمر، المدير العام للألكسو، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدائمة للثقافة العربية باعتبارها من أكثر اللجان التي شكلت صُلب المنظمة نشاطًا وانضباطًا ومهنية، وهو ما جعلها شريكاً أساسياً لقطاع الثقافة في التفكير والمتابعة والتقييم، وتعزيز العمل العربي الثقافي المشترك، ودعم ومساندة عمل المنظمة لتنفيذ أهدافها في تطوير العمل الثقافي وتنفيذ أنشطتها وبرامجها في الدول العربية.
 وأكد على أهمية الاجتماع باعتباره يُشكّل انطلاقة مهمة في سياق تحضير الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تستضيفه المملكة المغربية هذا العام. 
وفي كلمة ألقتها وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية الدكتورة حياة القرمازي، أشادت بدور اللجنة الكبير الذي يعزز ويرسخ للعمل الثقافي العربي المشترك، وبأن هذا اللقاء أحوج ما نكون إليه لتقوية البنيان في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها الشعبي الفلسطيني الأعزل، والتي أدت إلى طمس التراث والثقافة والتراث المعماري وكل رموز الذاكرة الثقافية.
ولفتت إلى أن ما يحدث "يدفعنا جميعاً إلى مساندة الشعب الفلسطيني عبر إصدار بيان يتم المصادقة عليه من قبل اللجنة يبرز الحق الفلسطيني الوجود على أرضه، وحشد تظاهرات ثقافية وفنية ملتزمة للتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتنفيذ برامج تؤكد عروبة القدس، وتفعيل التوصية بشأن توأمة القدس عاصمة دائمة مع كل عاصمة ثقافية يحتفى بها"، كذلك مواصلة عمل جرد لعناصر التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي وتوثيقها التي تبرز أن العروبة هي ثقافة قواسم مشتركة تؤكد على المستوى الحضاري والثقافي في مختلف الفترات التاريخية. وأكد رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور طلال الرويس في كلمة ألقاها على أهمية دعم كافة الجهود لتحقيق التكامل العربي في المجالات الثقافية بكافة قطاعاتها، في ظل وجود الكثير من الجوامع المشتركة وما تزخر به الدول العربية من تنوع ثقافي مشترك. 
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أهمها تقرير حول الموضوع الرئيس للدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي (الثقافة والمستقبل الأخضر) التي انعقدت بالرياض عام 2022، والدورة العاشرة لليوم العربي للشعر ورمز الثقافة العربية للعام 2024.
كما وناقش الاجتماع مقترحات دولة قطر المتعلقة بورشات حول تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى "منظمة اليونسكو"، والثقافة والاستدامة، ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح لما يشكله المسرح في عملية التنشئة والتثقيف والتوجيه والترفيه في المجتمع، علاوة على المقترحين التنفيذيين بشأن آليات تصنيف المؤسسات الثقافية العربية، وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية. 
ومن أهم المواضيع التي سيتناولها المجتمعون خلال أعمال اليوم الثاني للجنة مرئيات ومقترحات أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العمل الثقافي المشترك وتحديث مساراته على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2030، الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024، والموضوع الرئيس للدورة 24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تستضيفه المملكة المغربية هذا العام.
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