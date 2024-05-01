"ثقافة مادبا" تكرم الطالبة غنى المطر مؤلفة رواية "ظننتك رحلت"

أحمد الشوابكة

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مادبا- كرمت مديرية ثقافة محافظة مادبا الطالبة غنى محمد المطر، مؤلفة رواية "ظننتك رحلت" ذات السابعة عشرة عاما، وذلك في الحفل الذي أقامته المديرية أول من أمس في قاعتها، وسط حضور أسرتها ومديرة ومعلمات مدرستها، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي في المحافظة وحسبان.وقال مدير ثقافة مادبا محمد سلمان الرواحنه: "إن ما قدمته الطالبة غنى المطر من إبداع يعتبر نموذجاً يحتذى به، وقصة نجاح تؤكد قدرتها على تحقيق ما تصبو إليه من تميز وإبداع"، مشيراً إلى حرص وزارة الثقافة على رعاية وكشف المواهب وصقلها ودعمها من خلال توفير البيئة الملائمة لإطلاق الطاقات وبث روح المنافسة، وحب التميز بإقامة العديد من النشاطات والبرامج الثقافية، ضمن خطتها السنوية للعام الحالي، والتي ترصد هامشا جيدا لتكريم المبدعين الشباب وتشجيعهم.وأكد الرواحنة، أهمية القراءة والكتابة لدى الشباب، وخصوصاً أن وزارة الثقافة وفرت الأجواء الملائمة للتشجيع على القراءة واقتناء الكتاب في كل بيت بأسعار رمزية، إذ يتراوح سعر الكتاب الواحد بين (25-35) قرشا، وذلك من خلال مشروع مكتبة الأسرة الذي تقيمه الوزارة في كل عام، مثمناً كل الجهود التي ساهمت بتنمية الحس الأدبي والشغف بالقراءة والكتابة لدى الطالبة غنى؛ أسرتها ومدرستها، مؤكداً أهمية تكامل دور المدرسة والأسرة والمنتديات والأنشطة الثقافية في الكشف عن المواهب وصقلها.من جهتها، قدمت الطالبة غنى المطر شكرها إلى مديرية ثقافة مادبا على هذه المبادرة في تكريمها، مشيرة إلى أن الرواية التي أصدرتها العام الماضي عن دار البديل للنشر والتوزيع في عمان، تتكون من (18) فصلا، وتقع بـ (259) صفحة كتبت باللغة العربية الفصحى. مؤكدة أن تأليف وكتابة الرواية على هذا الشكل لم تأت من فراغ، بل جاءت بإصرار شديد من خلال المواظبة على قراءة روايات وكتب عدة، مما أدى إلى تمكينها لغوياً والكتابة في ربط الأحداث وسردها روائياً بشكل ومضمون متكاملين من دون قطع الفكرة، وإنقاصها والتي تأتي من الخيال الواسع الذي تمتلكه.ولخصت الإطار العام للرواية، "أنه يقع في محاور عدة، تعنى بفلسفة الحياة للإنسان المشتت، مروراً بالمعاقبة في الحياة والموت، والفراغ الوجداني واليأس والنهاية غير مرضية".وغنى المطر تقطن في بلدية المشقر التابعة للواء ناعور، وهي من مواليد آواخر العام (2006)، عشقت القراءة منذ صغرها، ووجدت في الكتاب عالمها الذي لا يفارقها، لأنه دوماً يرويها بالمعرفة والفكر وفق ما قالت لـ"الغد".وفي نهاية الحفل، سلم الرواحنة درع الوزارة للطالبة غنى المطر التي أهدته نسخة من روايتها "ظننتك رحلت" بتوقيعها.