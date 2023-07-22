جرشيون يضعون اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال زوار المهرجان

صابرين الطعيمات

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جرش– ينتظر الجرشيون بفارغ الصبر بعد عدة أيام انطلاق مهرجانهم السنوي بدورته 37، بعد وضع اللمسات الأخيرة من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال زوار المهرجان من كل صوب وحدب، والمشاركة بالفعاليات لضمان نجاح المهرجان ودخول وخروج الزوار بكل سهولة ويسر، لاسيما وأن مهرجان جرش للثقافة والفنون هو حدث عالمي وعربي وفني وثقافي مميز على مستوى العالم، وهو مرتبط بجرش والجرشيين وهو إرثهم وتاريخهم وحضارتهم.ويستعد الجرشيون بأعلى جاهزية نظرا لما يحمله المهرجان للجرشيين من موسم ثقافي وسياحي واجتماعي وأثري وحضاري وتراثي واقتصادي كبير، بالتزامن مع دخول آلاف الزوار يوميا إلى الموقع الأثري وباقي المواقع السياحية في جرش.بدوره قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن مهرجان جرش هو رئة المحافظة وهو الحدث العالمي المهم الذي ارتبط بها منذ عشرات السنين وهو المنفذ الاقتصادي الذي تستفيد منه سيدات جرش وجمعياتها وسوقها الحرفي ومختلف المطاعم السياحية والشعبية ومحطات المحروقات، فضلا عن مشاركة نخبة من أبناء المحافظة فيه من مثقفين وإعلاميين وشعراء وتجار وهيئات شبابية وتطوعية مختلفة.وتوقع أن يساهم النشاط السياحي الذي يرافق المهرجان في استرداد عافية الاستثمارات السياحية من تجار في السوق الحرفي ومطاعم سياحية وشعبية ومحطات وقود ومحال التراث والتحف القديمة والحدائق العامة ومواقع التسوق وفق أصحاب هذه الاستثمارات.بدوره قال مدير موقع المهرجان ومدير آثار محافظة جرش محمد الشلبي، إن مديرية الآثار أنهت بنسبة 100 % جميع استعداداتها للمهرجان بمساعدة من بلدية جرش الكبرى وأمانة عمان الكبرى، والعمل ما يزال بالموقع من حيث التجهيز الفني واللوجستي وتركيب أجهزة الصوت والإضاءة وتنظيف الموقع وصيانته بشكل كامل لضمان سهولة دخول وخروج الزوار من الموقع خلال مدة المهرجان.وقال الشلبي إنه قد تم تنظيف الأعشاب والحشائش من الموقع بنسبة كبيرة ومساحات واسعة بهمة عمال الآثار وعمال من أمانة عمان وعمال من بلدية جرش الكبرى، ولا خوف من نشوب أي حرائق في الموقع حاليا، كما وقد تم وضع السياج والحواجز والأطاريف في مواقع الفعاليات، فضلا عن عمل صيانة لسياج الموقع الأثري كامل لضمان الدخول النظامي لكافة الحضور خلال فترة المهرجان، عدا عن القيام كذلك بالإشراف والمتابعة للفنيين والمهندسين الذين يقومون بتجهيز أجهزة الصوت والإضاءة والحركة على المسارح الرئيسية لضمان تركيبها دون اي ضرر بالموقع أو الآثار وبسهولة دون التأثير على الحركة السياحية داخل الموقع وهي نشطة حاليا.وأوضح أن الكوادر العاملة بالموقع حاليا تقوم كذلك بمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف والتأكد من عدم وجودها نهائيا داخل الموقع حرصا على سلامة وراحة الزوار، والتأكد من تنظيف المواقع التي ستقام فيها الفعاليات.وأوضح الشلبي أن مختلف الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لضمان انطلاق المهرجان بعد أيام قليلة داخل الموقع الأثري بكل سهولة وأمان ودون أي عوائق.بدوره يعتقد رئيس جمعية الحرفيين في جرش صلاح العياصرة، أن الحركة السياحية ترافقها على الدوام نشاط اقتصادي خاصة وأن الوفود الأجنبية تزور مدينة جرش، وسينطلق فيها مهرجان جرش العالمي للثقافة والفنون نهاية الأسبوع المقبل بالتزامن مع بدء موسم العطل كذلك في العديد من الدول العربية مما يزيد من حركة الأفواج السياحية.ويعتقد العياصرة أن أصحاب المطاعم قادرون على جذب الزوار بصور متعددة من أهمها عمل عروض وخصومات على الأطعمة والأشربة وتقديم خدمات أوسع وزيادة ساعات العمل، مما يساعد على تشغيل أيد عاملة كثيرة مدربة ومجهزة في جرش.وبين العياصرة أن هذا التوقيت يتزامن مع موسم السياحية الداخلية وسياحة المسارات وغيرها من المهرجانات العالمية التي تقام في مدينة جرش الأثرية على وجه الخصوص فضلا عن وفود وزوار للمدينة الاثرية، ويعتبر موسما سياحيا نشطا لكافة المنشآت الاقتصادية في جرش وخاصة تجار السوق الحرفي داخل الموقع الأثري.وبين العياصرة أن حركة البيع والشراء في السوق بدأت تتطور وتزدهر بعد النشاط الملحوظ في الحركة السياحية، فضلا عن زيارات رسمية للسوق وبدء انطلاق موسم المهرجانات والفعاليات المختلفة في المدينة الأثرية.ويعتقد العياصرة أن حركة البيع والشراء استردت عافيتها في السوق، لا سيما وأن التجار يجهزون حاليا للمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون من خلال مواقع مجانية ستوزع عليهم ويقومون حاليا بتجهيز البضائع التي سيتم عرضها وهي تمثل تاريخ وحضارة جرش وتزخر بالمنتجات الجرشية التي تتميز فيها مدينة جرش، ويستعدون كذلك لمهرجان اللبنة وغيرها من الفعاليات التراثية التي تقام بشكل حصري في الموقع الأثري.وقال العياصرة إن أهم التجهيزات التي قام بها التجار قبل مهرجان جرش هذا العام تتمثل في عمل صيانة وتطوير للمحال في المدينة الحرفية وتزويدها بمختلف أنواع البضائع وعمل عروض تجارية وإعلانات تجذب السياح، وتوفير مختلف الكميات التي يحتاجها الزائر في أي وقت، فضلا عن الحفاظ على نظافة المدينة الحرفية بشكل يليق مع موقعها في مدينة جرش الأثرية.إلى ذلك قال مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري أن المهرجان هو بوابة الثقافة في جرش ويعمل على تنمية وتطوير مواهب المثقفين في جرش من الشعراء والأدباء والعلماء والفرق الشعبية والشبابية والمراكز الثقافية والمراكز الشبابية.وبين أن أهالي جرش يشاركون سنويا بمختلف الفعاليات في مهرجان جرش خاصة السيدات المنتجات والحرفيين والمهنيين، وتسوق منتجاتهم على مستوى العالم في مهرجانهم السنوي.وقال حمزه شعبان وهو صاحب أحد المطاعم السياحية في جرش إن الموسم السياحي مناسب وجيد في هذه الفترة ومن المتوقع التحسن المستمر وهذا النشاط يخلق فرص عمل جديدة لأهالي جرش من خلال العمل في هذه المطاعم.ويوضح أن المطاعم السياحية هي أهم المنشآت التي تقدم خدمات الطعام والشراب لزوار مدينة جرش وهي مجهزة لتقديم هذه الخدمات على أعلى المستويات، ويجب أن يستمر عملها وتنظم فيها الفعاليات والأنشطة السياحية لأنها وجهة جرش الاستثمارية والتي توفر فرص عمل لأبناء المحافظة وسيرتفع عدد الزوار مع انطلاق المهرجان الذي يساهم في إنعاش الحركة السياحية والثقافية وزيادة عدد الزوار لمدينة جرش بنسبة لا تقل عن 150 %.