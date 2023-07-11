حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

ديمة محبوبة

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لا ينتهي السعي لجعل الأحلام حققية عبر مشاريع صغيرة من الممكن أن تكبر وتحقق حلم أصحابها. كل ذلك جاء عبر فعالية نظمتها حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP، لتهيئة الشركات الناشئة على تقديم أفكارها أمام مستثمرين محتملين.شركات ريادية ناشئة عدة، عرضت أفكارها خلال الفعالية مؤخرا في مبنى مؤسسة إنجاز، ومنها؛ شركة جوسيل وهي منصة إلكترونية تجمع بين المستهلك النهائي والمورد الأساسي للمنتجات الأصلية في الأردن، والتي تقدم طرقا للمشتري بكيفية معرفة حقيقة ما يستهلكه.وقدمت شركة STEAM Hub مشروعها، وهي عبارة عن منصة تستخدم تجارب تشبه الألعاب يتم استثمارها في الأساليب التعليمية.وقدمت كذلك شركة تشبيك مشروعها، وهي منصة إلكترونية للعمل الحر، تسهل الوصول لمدربين الفنون والحرف اليدوية، وشركة Bobapps الناشئة والمتخصصة، في منح المحلات التجارية الصغيرة فرصة لإدارة أعمالهم وزيادة مبيعاتهم من خلال محطات بيع واحدة وإدارتها إلكترونيا من خلال شاشة واحدة.أما Onlinemarkat، فهي شركة تعتمد على متجر للأزياء ذات تصميمات فريدة وجودة عالية وبأسعار مقبولة للنساء في جميع أنحاء العالم، وشركة "تكويين"، والهادفة إلى تمكين الناس من الاستثمار في العقارات بأي ميزانية لديهم والتمتع بدخل شهري، وشركة Toys Corner والتي تعمل على تصميم وإنتاج ألعاب المنتسوري الخشبية من خلال توظيف حرفيين شباب من خريجي مراكز التدريب المهني.تأتي هذه الفعالية ضمن الشراكة التي تجمع الحاضنة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها، حيث قام الرياديون مؤسسو الشركات الناشئة بتقديم عروض تقديمية عن شركاتهم والخطط المالية والتسويقية أمام لجنة من المرشدين أصحاب الخبرة في تأسيس الشركات الناشئة وهم: تامبي جلوقة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بروبيلر، وبشار عرفة رئيس مجلس إدارة تمويلكم، ليانه وريكات مدير تطوير الأعمال والعمليات في جوباك، وشذى بدير رئيس الأعمال – الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة في بنك الاتحاد.وقدم أعضاء لجنة الإرشاد خلال الفعالية خبراتهم إلى هذه الشركات الناشئة، حول طبيعة الأعمال ومدى قدرتها على الاستدامة ومواكبة التطورات، وكيفية استثمار الفرص لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، عبر مشاريع تراعي الاقتصاد الأخضر وتلبي احتياجات السوق.وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز، ضمن شراكتها مع منظمة الإنقاذ الدولية والصندوق الأردني للريادة أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية لتقدم حلول مبتكرة لها، كما تدعم، في الوقت نفسه، عجلة الاقتصاد الوطني.