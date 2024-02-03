السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حجارة الزمن".. معرض يحاكي أشكال الفسيفساء في مادبا

المتحف الوطني الأردني للفنون
المتحف الوطني الأردني للفنون
ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة والسفارة الإيطالية في عمان المعرض الجغرافي "حجارة الزمن"، وذلك عند الساعة 6 من مساء اليوم في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مبنى 1، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.اضافة اعلان
ويأتي هذا المعرض نتاج نشاط البحث الذي أقيم في الأردن منذ العام 2019، ضمن البعثة الجغرافية والآثار لدراسة أشكال الفسيفساء وآثار المناظر الطبيعية، وكان الهدف من هذه الدراسة، هو إعادة بناء المشهد التاريخي لخريطة مدينة مادبا في الألفية الثالثة "REMAP"، بالاعتماد على مصادر خرائطية ووثائقية وأثرية، تم العمل على تحليلها بواسطة نهج يسلط الضوء على محطات ومسارات جغرافية وثقافية من خلال استخدام تقنيات مبتكرة لمشاركة البيانات.
يتضمن البحث خريطة مدينة مادبا في (القرن السادس الميلادي) الموجودة في كنيسة القديس جورج في مدينة مادبا، وهي عبارة عن تمثيل فسيفسائي مفصل للشرق الأردني، بحيث تلخص المعرفة الخرائطية للحضارة الرومانية والبيزنطية، وتشكل المثال الأكثر تفصيلا للتمثيل الطبوغرافي في تلك المنطقة.
يستمر المعرض لغاية الثامن عشر من الشهر الحالي، ثم سينتقل إلى إيطاليا.
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