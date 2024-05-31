 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حجم سوق التبغ العالمي بلغ 1.08 تريليون دولار في 2023

السجائر والتبغ
السجائر والتبغ

  بلغ حجم سوق التبغ العالمي 1.08 تريليون دولار في 2023، على الرغم من جهود التوعية الدولية بمخاطر التدخين.


ومن المتوقع أن تحافظ السوق على نموها حتى تبلغ 1.25 تريليون دولار بحلول 2028، وفقاً لتحليلات سوق التبغ العالمية من ريسيرش آند ماركيتس.

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وخصصت منظمة الصحة العالمية يوم 31 أيار من كل عام للتوعية بمخاطر التدخين، وأطلقت عليه اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، خاصة مع ازدياد مخاطره وقتله أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حول العالم، منهم 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي، وفق ما أوردته شبكة (سي إن إن) الإخبارية اليوم الجمعة.


كما أن التكاليف الاقتصادية لتعاطي التبغ كبيرة، فهي تشمل تكاليف رعاية صحية عالية لعلاج الأمراض الناجمة عن تعاطيه، بالإضافة إلى رأس المال البشري المفقود، وفي الولايات المتحدة الأميركية وحدها، تكلف الأمراض المرتبطة بالتدخين أكثر من 300 مليار دولار سنوياً، منها 225 مليار دولار للرعاية الطبية المباشرة للبالغين، حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. --(بترا)

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