"حرب المشاعر".. الصحفيون والمذيعون بين تغطية الحدث وسيطرة الألم

سديل السعايدة

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عمان- في الحرب الدامية على قطاع غزة، لم تعد القواعد الأساسية التي يسير عليها المذيعون والإعلاميون، تحديدا في الإعلام المرئي، تسير على خطاها المعهود من حيادية وإخفاء للعواطف كما جرت العادة. فالمصاب هنا "جلل"، وقد لا يستطيع الإنسان أن يفصل مشاعره مما يراه من إبادة جماعية للأبرياء وهو بقلب الحدث ينقل الخبر للمشاهد. فالأحداث التي شهدتها غزة خلال الفترة الماضية، غيرت جميع المعادلات، وجعلت بعض المذيعين ينفجرون بالبكاء والغضب ويعبرون عن مشاعرهم على الهواء مباشرة."اعذروني يعني المشاهد صعبة ونحن بشر في نهاية المطاف"، كلمات رددها مذيع قناة "الغد" محمد عبدالله، خلال تغطيته أحداث العدوان الوحشي على غزة، وهو يجهش بالبكاء وبتنهيدة مليئة بالحزن، لكنها متيقنة كل اليقين بنصر الله والفرج القريب.أكمل عبدالله الموجز وصوته يبكي قهرا وظلما، وأصبح يحدث الجمهور بأخبار ممزوجة بمشاعر إنسان لم يتحمل ما تراه عيناه من جرائم الاحتلال على قطاع غزة.رغم ما يتصف به الإعلامي والمذيع من حيادية ومهنية وعدم إظهار المشاعر في نقل الأخبار، إلا أن "غزة" قلبت جميع المعادلات، بخروج المذيعين عن صمتهم وقدرتهم على عدم خلط المشاعر بقواعد التغطية الإعلامية، مما جعلهم ينفجرون بالبكاء على الهواء مباشرة، خصوصا عندما تتعلق الأحداث بالأوطان، وخاصة بالقضية الفلسطينية، تصبح المشاعر خارجة عن السيطرة والإرادة.ووفق أستاذ مساعد في كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتورة صباح حراحشة، فإن فلسطين هي الوطن، والأمور المؤلمة التي تحدث فيها وعدد الضحايا ومشاهد قتل الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء توجع المشاعر، وأمر طبيعي أن المذيع في لحظة من اللحظات يفقد السيطرة على نفسه وهو يشاهد أهله يتعرضون لكل هذه الوحشية والجرائم اللاإنسانية.وأضافت الحراحشة، أن الإعلامي في النهاية هو إنسان يحاول العمل قدر المستطاع من دون إظهار عاطفته، ولكن هناك لحظات تغلب فيها طبيعته الإنسانية حتى لو كان على الهواء مباشرة، وتخونه قدرته على ضبط النفس، فيعبر بهذه اللحظة بالبكاء والدموع، خاصة في مواقف مثل المواقف التي يراها العالم أجمع من قصف وتدمير وجرائم وأحداث لا تطاق.وبينت، أن المذيعين يتعاملون في اليوم الواحد مع عدد هائل من الأخبار التي لا يمكن للإنسان أن يتحملها. وفي لحظة معينة، كما قالت الحراحشة "نحن كإعلاميين، أصبحنا بحاجة لدعم نفسي من المشاهد التي نراها ونحللها وننقلها للعالم، لأننا مجبرون على متابعة الأخبار لمدة طويلة، ومثل هذه المشاهد تؤثر على حياتنا.. بل إن معظمنا فقد السيطرة على أعصابه".في موقف آخر، شهد الجمهور الرجفة وذبذبات البكاء في صوت مذيع قناة الجزيرة عند نقله الخبر العاجل عند استشهاد أفراد عائلة المراسل الصحفي وائل الدحدوح؛ إذ بكى العديد من هول صدمة الخبر، إلى جانب صوت المذيع المليء بالحزن والقهر.أما عن مراسلة تلفزيون فلسطين في غزة التي نقلت الخبر والصورة والشعور بكامل قوتها في بداية كلامها ثم بدأت دموعها تنهمر بعد أن عاشت تجربة النزوح من بيتها في غرب غزة، وتم قصفه من قبل الاحتلال، فقالت على الهواء مباشرة "كونت بيتي على مدار سنوات، والآن أنا أعلم أن بيتي لم يتبق منه حجر واحد، فقد تم إزالته عن بكرة أبيه، حتى أن بعض بقايا الأثاث وملابس أطفالي تناثرت ولم يبق شيء".وبدورها، علقت الباحثة المتخصصة في علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن العاملين في مجال الصحافة هم في خطوط المواجهة الأولى للحرب نظرا لتواجدهم بشكل دائم في قلب الحدث، كما يقال في لغة الإعلام، وهذا طبعا يجعلهم شاهدين على كل ما يحدث من قتل وخراب ودمار بشكل مباشر، مما يسبب لهم صدمات نفسية أو عاطفية، وهذا طبيعي إثر تعرضهم لشيء صادم ومروع، ومرورهم بتجارب مؤلمة يصاحبها ضرر نفسي كبير، فتنتابهم مشاعر سلبية يصعب إخفاؤها، فنراهم شاحبي الوجه والكلمات تكاد تخرج من أفواههم مع رجفة في الصوت وقد ينهارون على الهواء، وهذا أمر إنساني وطبيعي.وأضافت إبراهيم، أن كل هذا قد يوصل الصحفي لحالة من الانهيار النفسي كنوع من الاستجابة للمواقف التي يراها أمامه، ففي هذه الحروب، بعض المهن هي عبارة عن حالة حقيقية من الاستشهاد النفسي، وفي مقدمتهم الأطباء، المسعفون، الممرضون والصحفيون، فأراوحهم لم تغادر أجسادهم، لكنها ماتت أو استشهدت داخل أجسادهم من هول ما عاشوا في تلك الحرب.ونوهت إبراهيم الى أن الجمهور يجب أن يحترم هؤلاء الأشخاص ويقدر لهم التعب والصمود، واحترام ضعفهم وانهيارهم، فهم في النهاية ليسوا إلا بشرا لهم مشاعرهم وعواطفهم، ومن حقهم أن يعبروا عنها حتى وإن كان بروتوكول المهنة لا يسمح لهم بذلك، فما يحدث في غزة كسر كل المعايير والمقاييس وأظهر الأبطال الحقيقيين.وذكرت فاديا إبراهيم مقولة عظيمة قالها ليو تولستوي: "عندما تقف على مآسي الآخرين وانكساراتهم إياك أن تبتسم... تأدب في حضرة الجرح... كن إنسانا أو مت وأنت تحاول".