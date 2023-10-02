الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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حفل زفاف جماعي في إربد الأحد

دُبلة زواج - (تعبيرية)
حفل زفاف جماعي في إربد الأحد
عمان-الغد- تنظم جمعية العفاف الخيرية بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة يوم الاحد المقبل، حفل زفاف جماعي في مدينة إربد بمشاركة أربعة عشر عريسا وعروسا.
وقال مفيد سرحان مدير جمعية العفاف الخيرية: "إن هذا الحفل الذي تستضيفه مشكورة قاعات ارابيلا في مدينة إربد هو الحفل الرابع والثلاثون الذي تنظمه الجمعية، وهو الثاني في محافظة إربد".اضافة اعلان
وقال: إن أربعة عشر عريسا وعروسا سيشاركون في هذا الحفل". وهو يأتي ضمن أهداف الجمعية في تيسير سبل الزواج، وتقديم نموذج عملي لتقليل التكاليف. كما أنه يأتي بمناسبة احتفال الجمعية بمرور ثلاثين عاما على تأسيسها".
واضاف، أن حفلات الزفاف الجماعية تعطي صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه، حيث تقدم المؤسسات والمواطنين الهدايا النقدية والعينية للعرسان المشاركين مما يؤكد حرص المجتمع على إنجاح تجربة الأعراس الجماعية.
وأضاف، أن الجمعية وضمن الاستعدادات لتنظيم الحفل نظمت معرضا لمستلزمات العرسان حيث سلمت أثواب الزفاف وبدلات السهرة وتوابعها للعرائس، كما سلمت بدلات العرسان.  وقدمت الجمعية، غرف نوم لجميع المشاركين في الحفل.
وستقدم جهاز العرائس ومجموعة من الهدايا الأخرى للمشاركين.
كما استضافت جمعية تماسك الأسرة الدورة التوعية للعرسان والعرائس المشاركين في الحفل.
وقال سرحان: "إن عددا من مؤسسات وأهالي إربد سيساهمون في تقديم الهدايا وأن استقبال الهدايا مستمر".
وقدم الشكر لجميع الذين يشاركون في تقديم الدعم المادي والعيني لهذا الحفل.
وقال: "إنه تم تسليم بطاقات الدعوة للعرسان والعرائس لدعوة ذويهم وأصدقائهم لحضور هذا الفرح الكبير، الذي يليق بهذه الموكبة من الشباب والفتيات.
كما سيتم دعوة مجموعة من أصدقاء الجمعية والداعمين ووجهاء مدينة إربد لحضور الحفل الذي ستحيه فرقة شذى الفنية.
كما ستشارك مجموعة القدس الكشفية وعدد من المتطوعين والمتطوعات في استقبال العرسان والمدعوين والإشراف على تنظيم الحفل.
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