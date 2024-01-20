السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حكاية لونا" يحظى بإشادة من المهرجان العالمي(NATp) ويعرض في رمضان

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ملصق المسلسل- (من المصدر)
مادبا- حظي المسلسل الدرامي الاجتماعي "حكاية لونا"، الذي سيبث في شهر رمضان للعام الحالي، بإشادة من منصات المهرجان العالمي (NATp)، الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، وفق منتج العمل ورئيس اتحاد المنتجين الأردنيين عصام حجاوي.اضافة اعلان
وتم تصوير أحداث المسلسل الذي أخرجه ليث حجاوي وألفه الكاتب الأردني سليمان أبو شارب، ومن بطولة لونا بشارة، ويشارك فيه نخبة من النجوم الأردنيين والعرب، منهم: عبير عيسى، هيفاء حسين، حبيب غلوم، ليلى السلمان، تركي الكريديس، رفعت النجار، منذر رياحنة، عمر الضمور، رانيا فهد وغيرهم، وذلك في عدد من مناطق المملكة، في العاصمة والبحر الميت والبترا ووادي رم والعقبة وجرش.
وتتناول أحداث المسلسل الذي يأتي بصبغة الدراما الإنسانية، تداعيات مرض السرطان من قبل فئة لا تمت للإنسانية بصلة حيث، مرض السرطان يواجه من قبل المجتمع بالموت المؤكد، بالرغم من أنه قابل للشفاء، فيتم فك الارتباط الاقتصادي والعاطفي. والاجتماعي من مريض السرطان والابتعاد عنه مما يساهم في سرعة إنهاء حياة مريض السرطان وعدم منحه الفرصة للشفاء، فتتصدى لذلك مجموعة من الصبايا والشباب وتقوم بتأسيس جمعية لمكافحة تداعيات مرض السرطان وتوعية المجتمع بضرورة التعامل مع مرض السرطان كمرض عادي وأن تتعامل مع مريض السرطان بإيجابية، وتساعد في رفع المعنوية لديه، فهي أمر أساسي للشفاء.
وأكد منتج العمل عصام حجاوي، أن هذا العمل يبرهن على ثيمة الحب والسعادة مهما تأزمت الظروف وداهم الإنسان المرض، مشيراً إلى أن أحداث العمل في بنائه الدرامي تدور حول "لونا" التي قررت أن تسرد قصة حبها التي نشبت بينها وبين "كنان" في مركز مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، يعانيان الألم نفسه، ويتقاسمان الأوجاع معاً، لكن مع ذلك ينظران للحياة بعين التفاؤل، ويؤمنان أنه يمكن للأمل أن يولد من رحم المعاناة، ويسعيان معاً إلى تحقيق أمنيات بسيطة، لكن في نظرهما عظيمة.
ويشير حجاوي إلى أن الوقت ليس في صالحهما، يدخلان في صراع مع الساعات والثواني وليس المرض فحسب، إضافة إلى أن العمل يلقي الضوء على مجموعة من الشباب والصبايا من عائلات عربية، جاءوا إلى الأردن من أجل العلاج، حيث يلتقون مع كنان ولونا وأصدقاء من مجموعة الدعم لمصابي مرض السرطان، التي أنشئت من أجل مؤازرة بعضهم البعض، وتحفيز أنفسهم للمضي قدماً في الحياة وعدم الاستسلام للمرض والتعامل معه بشكل طبيعي، ومواجهة المتاعب والمصاعب وعثرات الحياة، ليتمكنوا من الانتصار عليه، فيشكلون في مجموعة الدعم أسمى معاني الإنسانية والصبر والقوة.
أحداث العمل تتأرجح ما بين الألم والأمل والإصرار والتخاذل، غير أنهم في نهاية المطاف يواجهون المرض ويتأقلمون معه، فيحاول كل فرد أن يسابق الزمان لتحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة، فبحسب رواية العمل، فالسعادة ليست حكراً على الأصحاء إنها تصدر عن عقل سليم. 
ويذكر أن مؤسسة عصام حجاوي، حققت تواجدا نوعيا في ميبكوم -كان- فرنسا، حيث نالت الأعمال الأردنية والتواجد الأردني المميز من خلال مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إعجاب المشتركين في هذا السوق العالمي، مما سينعكس إيجابا على الحركة الفنية الأردنية من خلال أعمال مشتركة بين دول عربية وغربية مع قطاع الإنتاج في الأردن.
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