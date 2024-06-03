 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"خالية من الجلوتين".. فعاليات توعوية في مهرجان الأم والطفل

جانب من أجواء الفعاليات-(من المصدر)
جانب من أجواء الفعاليات-(من المصدر)
 احتفالاً بالأعياد الوطنية، نظمت جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح الخيرية، مهرجان الأم والطفل  بأمسية صحية تحت عنوان "خالية من الجلوتين" لمجموعة من الأمهات والأطفال المصابين بحساسية القمح في محافظة مادبا بالتعاون مع مركز زها الثقافي/ ماعين.اضافة اعلان
واشتمل المهرجان على فعاليات ثقافية ورسائل توعوية للمرضى وفقرات ترفيهية قدمها متطوعون من مركز زها، تضمنت: ألعاب تيلي ماتش والرسم على الوجوه ومسابقات لإضفاء أجواء من الفرح للأطفال.
ويأتي هذا المهرجان في سياق احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، وختاماً لفعاليات شهر أيار (مايو) الذي يعد الشهر المتخصص للتوعية بمرض حساسية القمح (السيلياك) الذي يحتفل به العالم، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض لدى فئات المجتمع المختلفة، وفق رئيسة الجمعية سهير عبد القادر، مشيرة إلى أن الأردن يعد من  أوائل الدول التي اهتمت بمرضى حساسية القمح، حيث تم تأسيس أول جمعية في الأردن وفي الوطن العربي لتمكين وتأهيل وتدريب المرضى للتعايش مع المرض وإيجاد البدائل الغذائية للتخفيف عن كاهلهم، وخصوصاً أن هناك زيادة في أعداد المرض في الأردن في هذا المرض مؤخراً.
وأعطت عبد القادر، شرحاً دقيقاً عن المرض الذي يعد من الأمراض المناعية التي تصيب الأمعاء الدقيقة، ويؤدي إلى حدوث ضمور وتلف في أهداب الامتصاص المبطنة للأمعاء الدقيقة، وبالتالي يتسبب ذلك بضعف في امتصاص الغذاء والمعادن المهمة للجسم، وذلك بسبب حساسية ضد مادة الجلوتين، وهو بروتين يوجد في مادتي القمح ومشتقاته.
وأظهرت عبد القادر، دور الجمعية في بث رسائل التوعية، وتعريف المجتمع بالمرض، من خلال إطلاق سلسلة مبادرات في المحافظات كافة، مثل: غذائي- علاجي، مستقبلهم- أمانة، خبزنا- غير، معكم- أقوى، صحتكم- بتهمنا، مشيرة إلى أنه تم تأسيس أول ناد للأطفال المصابين بحساسية القمح من خلال البرامج المتنوعة. 
وتخلل المهرجان تقديم وجبات خالية من الجلوتين، كالمعجنات والحلويات وتوزيع طحين "بارمونت" على المستفيدين.
وفي ختام الفعالية، تم توزيع الهدايا على الأطفال، وقدمت عبد القادر درع الجمعية للمهندسة غادة الناصر، مثمنة على أهمية التعاون الذي يبديه مركز زها الثقافي في ماعين.
ويذكر أن جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح الخيرية تأسست العام 2012، وهي أول جمعية في الأردن والوطن العربي مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية متخصصة في التوعية بهذا المرض (حساسية القمح)، بحسب رؤيتها التي تتلخص في الوصول إلى مجتمع صحي آمن قادر على التكيف والتعايش مع المرض من خلال التأهيل والتمكين والتدريب.
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