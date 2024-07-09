 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبير تكنولوجيا يقدم توقعات الذكاء الاصطناعي للسنوات المقبلة

خبير تكنولوجيا يقدم توقعات الذكاء الاصطناعي للسنوات المقبلة
خبير تكنولوجيا يقدم توقعات الذكاء الاصطناعي للسنوات المقبلة

تنبأ راي كورزويل من غوغل، بـ"عصر آيفون"، وأن الكمبيوتر سيهزم البشر في لعبة الشطرنج بحلول العام 1998.


وفي كتابه الجديد "التفرد أقرب"، يتوقع كورزويل أن يندمج البشر بالكامل مع الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2045.

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وقال إن التقدم في الذكاء الاصطناعي سيجعل من الممكن التواصل مع أحبائنا وربط أدمغتنا بالتكنولوجيا السحابية، فيما يسميه "العصر الخامس" للذكاء البشري.


ويمثل التفرد فكرة أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيتفوق في نهاية المطاف على الذكاء البشري، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".


ويقول كورزويل: "الأطفال الذين يولدون اليوم سيكونون قد تخرجوا في الجامعة للتو عندما تحدث حالة التفرد. وفي نهاية المطاف، ستمكن تكنولوجيا النانو هذه الاتجاهات من بلوغ ذروتها في توسيع أدمغتنا مباشرة بطبقات من الخلايا العصبية الافتراضية. وبهذه الطريقة سندمج مع الذكاء الاصطناعي".


ويوضح أن الإنجازات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، تظهر أن تنبؤه للعام 2005 في كتابه الأول "التفرد يقترب" كان صحيحا، وأن "المسار واضح". وفيما يلي توقعات كورزويل:


البشر يصبحون أكثر ذكاء بمليون مرة
 يقول كورزيل إننا على وشك دخول "العصر الخامس" من الذكاء، حيث يندمج الإنسان مع الآلات، نتيجة تطوير رقائق الدماغ على المستوى البشري مثل Neuralink.


ويعتقد أنه في الأعوام التالية للعام 2029، سيتضاعف الذكاء البشري ملايين المرات من خلال اتصال البشر مباشرة بالآلات.


الخلود في العام 2030
 ويكتب أنه بحلول العام 2030، ستقوم أجهزة المحاكاة البيولوجية العاملة بالذكاء الاصطناعي بإجراء تجارب سريرية في ساعات بدلا من أعوام، ما يؤدي إلى أدوية جديدة وعلاجات تطيل العمر.


وأضاف: "الهدف طويل المدى يتمثل في تطوير روبوتات نانوية طبية. سيتم تصنيعها من أجزاء ماسية مع أجهزة استشعار وأجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصال وربما مصادر للطاقة".


الحياة ستصبح أرخص وأسهل
 يعتقد كورزويل أن التكنولوجيا ستحدث ثورة في الحياة اليومية، حيث ستكون الروبوتات قادرة على بناء ناطحات السحاب بسرعة لا تصدق، بمساعدة الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تنتج أجزاء البناء.


وستؤدي الاختراقات الأخرى التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى خفض أسعار الطاقة الشمسية. وفي الوقت نفسه، فإن الاختراقات في مجال الاستخراج الآلي ستؤدي إلى خفض تكاليف تعدين المواد الخام.


وكتب كورزويل: "في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، سيكون العيش في مستوى "يعد فخما اليوم" غير مكلف نسبيا".

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هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟

27 حزيران 2024
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