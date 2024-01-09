الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطر جسيم على الصحة.. سببه الشرب من عبوات المياه البلاستيكية

Untitled-1
عبوات المياه البلاستيكية
 حذرت دراسة جديدة من أن المياه المعبأة في عبوات البلاستيك يمكن أن تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة الخطيرة على الصحة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
يستهلك الناس في جميع أنحاء العالم المواد البلاستيكية النانوية، بشكل يومي، وتتزايد المخاوف الصحية لأنها يمكن أن تغزو مجرى الدم والخلايا.
ووجد العلماء بواسطة الكشف بالليزر أن كل لتر يحتوي على متوسط 240 ألف جسيم من تلك المواد.
وقد تمكنوا من التعرف عليها حتى عرض 100 نانومتر -وهي أرق بألف مرة من الشعرة- ولكن من الممكن أن يكون هناك جسيمات أصغر حجما.
وقال وي مين، المؤلف المشارك للتقرير، من جامعة كولومبيا: "في السابق كانت هذه مجرد منطقة مظلمة، مجهولة، لكن هناك عالما ضخما من المواد البلاستيكية النانوية التي يتعين دراستها".
وتابع "إن دراسة المواد البلاستيكية النانوية مهمة لأنه كلما كانت الأشياء أصغر، كان من السهل دخولها إلى داخلنا".
وتشمل الآثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية في البلاستيك: تلف الجهاز العصبي، وانخفاض الخصوبة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وخلل في وظائف الهرمونات، وسرطان الكبد والرئة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مرض السكري

اختراق واعد ينهي معاناة مرضى السكري

منذ 27 دقيقة
Untitled-1

كيف يستخدم "العلق" في العلاج الطبي؟

منذ 28 دقيقة
تعبيرية

كيف تتعامل مع الحروق بحسب درجاتها؟

08 كانون الثاني 2024
أرشيفية

مراقبة من دون نشر.. هل انتهى عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟

08 كانون الثاني 2024
1704628450071350500

الثوب والتطريز الفلسطيني: تاريخ من التراث الحي ومقاومة ترتبط بالأرض

07 كانون الثاني 2024
1704626808551268400

الروبوت الجراحي.. خيال علمي أصبح واقعا طبيا متطورا

07 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الاختباء خلف الحرب.. إلى متى؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

شرفاء يحمون الجبهة الشمالية المشتعلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا هذه التسريبات حول الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة

سائد كراجة |اليوم

2023.. دروس اقتصادية مستفادة!

موسى الساكت |اليوم

مداراة الفشل بالأكاذيب

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 