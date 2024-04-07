الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطر عدم الاهتمام بنظافة الأسنان قد يصل للسرطان

تعبيرية
تعبيرية
 ربط بحث جديد بين عدم تنظيف الأسنان وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون الذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
وحذر طبيب الأسنان فيراخ حاميد، بحسب موقع "ميرور" البريطاني، من التأثير الصحي لعدم تنظيف أسنانك بالفرشاة، قائلا: "لقد أظهرت الدراسات الجديدة وجود علاقة مدهشة بين كيفية العناية بأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون، ويبدو أن نوعا معينا من البكتيريا، التي توجد عادة في فمنا، يمكن أن ينتهي بها الأمر في القولون لدينا إذا لم نغسل أسناننا بشكل صحيح".
وأضاف "تُعرف البكتيريا باسم Fusobacterium nucleatum ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة المصابين بسرطان القولون والمستقيم، يوضح لنا هذا مدى أهمية تنظيف فمنا وزيارات طبيب الأسنان بشكل منتظم".
وتابع "إن العلاقة بين صحة فمنا وصحتنا العامة قوية حقا. مشاكل مثل أمراض اللثة يمكن أن تجعل المشاكل الصحية الأخرى أسوأ، مثل مرض السكري وأمراض القلب. وهذا يذكرنا بأهمية ذهاب الأشخاص من جميع الأعمار إلى طبيب الأسنان بانتظام ومتابعة تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط".
وقال "الأمر لا يتعلق فقط بتجنب الألم أو الانزعاج، بل يتعلق بالحفاظ على صحتك العامة. إن اتباع نهج استباقي للعناية بالأسنان يمكن أن ينقذك من المشكلات الصحية المعقدة في المستقبل".
إن تنظيف أسنانك مرتين يوميا هو آلية دفاع ضد الأمراض الفموية والجهازية، وهذا النشاط البسيط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر انتقال البكتيريا الضارة من فمك إلى أجزاء أخرى من الجسم.
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