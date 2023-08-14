خليل يحصد إنجازات بتصميم الجرافيك في التاسعة من عمره

رشا كناكرية

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عمان - الشغف ببرامج التصميم وتفاصيله المتنوعة، هو الدافع وراء إنجازات كبيرة حققها الطفل خليل أبو حسين ابن التسعة أعوام، الذي اختار طريق حلمه مبكرا وخطا صوبه، ليمتلك اليوم شهادة الدبلوم في الجرافيك ديزاين الى جانب 65 شهادة أخرى في مختلف البرامج المتخصصة في التصميم.قد لا يصدق البعض أن طفلا بعمر (9 سنوات) تمكن من حصد 65 شهادة، إضافة لحصوله على دبلوم في الجرافيك ديزاين، وشريك في شركة جرافيك متخصصة في المواد الإعلانية، وإلى جانب ذلك يمتلك قناة على "يوتيوب" يدرس بها "فوتوشوب" وغيره من برامج التصميم ويخوض في مجالات أخرى.قد تبدو هذه المصطلحات معقدة وغير مفهومة على طفل بعمره، إلا أنها كانت عالما من الأحلام والشغف للطفل خليل الذي سعى لدخول عالم التصميم برغبة وطموح للتفوق.وفي حديث "الغد" مع الطفل خليل، أعرب عن سعادته واستمتاعه بتعلم ما يحب، وبالرغم من سنه الصغيرة، إلا أنه كان يدرك ما يريد، ففي عمر 7 سنوات، طلب من والدته أن يتعلم تصميم الجرافيك، ولم يشعر بصعوبة في تعلم أي شيء، إذ كانت الرغبة بالتعلم تزداد يوما تلو الآخر.وبدأ خليل الدخول إلى عالم التصميم تدريجيا ابتداء من "فوتوشوب"، وبتعلمه برنامجا بعد آخر كان يتطور ويرغب بالمزيد، فقد سعى باجتهاد لتنمية موهبته، ووقفت عائلته بجانبه وكانت الداعم الأول له من خلال تنمية قدراته العقلية بأفكار بسيطة وبناءة تساعد على تهيئته لمستقبل مبهر.ومن جهة أخرى، يوضح خليل أن قربه من أخيه إبراهيم (13 عاما)، الذي يحمل لقب أصغر مصمم جرافيك في الشرق الأوسط وتطلعه الدائم له ورؤيته لإنجازاته، كان حافز ومشجعا له ليطمح لأن يخطو بالخطى ذاتها وينافس في المستقبل، وإبراهيم حاصل على 70 شهادة اليوم ويمتلك قناة على "يوتيوب" باسم "المجهر الاقتصادي".ويؤكد المصمم الصغير خليل، أن إيمان عائلته به والجو الذي وفرته له، كانا أكبر مساعد ليحقق هذه الإنجازات من خلال الدعم الذي قدموه لهم كما دعموا أخاه من قبله.ندى الغلاييني والدة خليل، تبين أن طفلها هو من طلب منها أن يبدأ في هذا الطريق، وأن يدخل عالم التصميم بسبب تأثره بأخيه إبراهيم ورغبته بالتفوق والحصول على شهادات، وأن يصبح متمكنا في مجال التصميم، موضحة أنه كان يمتلك هذا الحافز، ولكنه بحاجة لمن يدعمه ويقف معه ويرشده في هذا الطريق، وهي كأم شعرت بمسؤوليتها لتحقق رغبه طفلها، ولذلك بدأت المسير معه.وتقول الغلاييني عن صغر سنه "جميع الأطفال يولدون أذكياء، ولكن نحن كوالدين كيف ننمي هذا الذكاء والقدرات العقلية لدى الطفل من خلال أنماط مختلفة من اللعب والتعلم، ليكون طفلا متميزا ولديه الحافز للإنجاز".وتشير الغلاييني إلى أنها دائما ما تسأل عن طفولة أبنائها وإن كانوا حرموا منها بسبب دراستهم، لتؤكد بدورها أنها لم تحرم أطفالها من جو الطفولة، بل كانت حريصة على عيش طفولتهم باللعب وتوفير ما يحبون لتفريغ طاقتهم، فهم يمتلكون الحيوانات الأليفة وقاعة رياضة ومزرعة يخرجون ويلعبون بها جميع الألعاب التي يفضلونها.وهذا ما يؤكده الطفل خليل، بأنه يقسم وقته بين الدراسة وتعلم التصميم واللعب، ويوازن بينها جميعا بطريقة سهلة تمكنه من عيش طفولته وطموحه في الوقت ذاته.وتلفت الغلاييني الى أنها أحبت أن يكون أطفالها مميزين، خاصة مع قدراتهم العقلية التي تفوق عمرهم، بحسبها، مبينة "إبراهيم فتح باب له ولأخيه.. ووجود خليل في عين الحدث وبالقرب من أخيه ويرى إنجازاته وتفوقه أعطاه روح المنافسة والطموح، ليشابه أخاه".وتشير الغلاييني الى أن المنافسة الإيجابية نشأت بين الأخوين، وكأسرة هم محفزون ومشجعون لهذا الأمر، وزرعوا في قلوب أطفالهم، بأن هذه المنافسة تجعلهم يرتقون ويصلون لمراحل متقدمة يكونون بها متميزين، وتقول "دائما أزرع في أولادي هذه الطاقة الإيجابية ليحققوا ما يريدون".وأوضحت الغلاييني، أن الشركة التي تم افتتاحها خاصة بأطفالها وتعود لهم، وهي لتصميم جميع المواد الإعلانية والدعائية، وقد بدأ فيها إبراهيم كمشروع خاص "للتيشيرتات"، فهو يعمل على التصميم والتنفيذ، وحينها شعر خليل بأنه يرغب بفعل شيء مماثل يطبق فيه ما تعلم.ووالدته منحته القرار، ليختار ما يريد وما يناسبه، وقرر أن يعمل في "المجات"، ولذلك قرر الأخوان أن يساعدا بعضهما بعضا لينجحا عملهما، وبدآ بتحديد مكان العمل باختيار غرفة خاصة في منزلهما لتحقيق أفكارهما وأحلامهما، وعائلتهما ساندتهما بذلك، وقدمت لهما العون بكل ما يحتاجونه، مؤكدين بذلك أن دور العائلة مهم ومحفز لنجاح الأبناء.هذا وقد أنشأ خليل قناة على "يوتيوب"، وأطلق عليها اسم "خليل جرافيك"، ويقدم من خلالها المعرفة والدورات التدريبية للباحثين عن التدريب على برامج تصميم الجرافيك و"فوتوشوب" وغيرها، ويتابع قناته نحو 631 شخصا، منوها إلى أنه يستمتع بها لأنه يعلم غيره ويقدم فائدة، ومن خلالها تبنى شخصيته وثقته بذاته، وكتحفيز له يقوم والده بدعمه بشيء يحبه مع كل فيديو يقوم بتحميله.ويطمح خليل للحصول على 100 شهادة قبل وصوله الى الثانوية العامة، إلى جانب أخيه إبراهيم الذي يشاركه الطموح ذاته، ليكونا متميزين، وبالوقت ذاته يريد أن ينجحا في مشروعهما الخاص، كما ويسعى ليعرف عن فكرة "المتوازيات المائة".والمتوازيات المائة هو مشروع خيالي افتراضي يشجع كل عائلة لفتح قناة على "يوتيوب" لطفله ليعيش هوايته، فخليل لا يريد هذا الشعور لنفسه بل يريده لكل طفل، ويريد لجميع الأطفال أن يصبح لكل منهم شهادات في المجال المفضل لديهم، سواء طبخ أو رسم أو تصميم، وأن يسعوا في طريق الهواية التي يحبونها وفق شغفهم، فهذه الفكرة موجهة لكل أب وأم وطفل، وتسعى لجيل واع يكون نافعا لنفسه وأسرته ووطنه وأمته.وختتم خليل حديثه بتفاؤل، مؤكدا طموحه، وثقته بنفسه كذلك التي سيسعى جاهدا بها في طريق تطوير الحلم بأزهى الألوان.