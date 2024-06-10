دارة الفنون تعيد إحياء المعارض العربية في القدس

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عمان- الغد- يفتتح، اليوم، في دارة الفنون- مؤسسة خالد شومان، معرض "استحضار النهضة: المعارض العربية في القدس الانتدابية" الذي يمثل محاكاة للمعارض العربية التي احتضنتها مدينة القدس في العامين 1933 و1934، خلال فترة شهدت ذروة نضال الشعوب العربية ضد القوى الاستعمارية، وخصوصا ضمن السياق الفلسطيني في مواجهة الاستعمار البريطاني والصهيوني، بعد ثورة البراق العام 1929 وقبل الثورة الفلسطينية الكبرى العام 1936.اكتسبت هذه المعارض أهمية بالغة على مستوى فلسطين والمنطقة العربية ككل، بما تضمنته من بوادر نهضة فكرية وصناعية واقتصادية وفنية، استطاعت أن تفرض نفسها على الرغم من هيمنة القوى الاستعمارية آنذاك. كما شكلت المشاركة العربية الواسعة في هذه المعارض فرصة لتأكيد معاني الوحدة العربية والتبادل الفلسطيني-العربي في ظل التفتت ومشاريع التقسيم الجيوسياسية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى.يروي المعرض قصة لحظة مفصلية في التاريخ الفلسطيني والعربي، وذلك عبر التركيز على ثلاثة محاور رئيسة: المشهد السياسي في فلسطين الانتدابية، المساهمات الفنية والحرفية في المعارض العربية، والتاريخ العمراني لفندق "البالاس" الذي استضاف تلك المعارض. ويتضمن مواد أرشيفية وأعمالا وقطعا فنية لكل من: رشدي الإمام الحسيني، وعبد القادر الرسام، وزلفة السعدي، ويوسف الزغبي، وجمال بدران، وصوفي حلبي، وخليل حلبي، ونجمة خروفة، وديفيد اوهانسيان، ونقولا الصايغ، وفتحي صفوت، وجواد سليم، ولورنا سليم، وماري سلمان، وجميلة سلمان.معرض "استحضار النهضة: المعارض العربية في القدس الانتدابية" هو من تنسيق ندي أبو سعادة. ويستمر عرضه في دارة الفنون حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.وضمن فعاليات المعرض، جولة مع القيم على المعرض، ندي أبو سعادة، بهدف استعراض مجموعة الأعمال والمواضيع والمحطات التاريخية والمواد الأرشيفية التي يتضمنها المعرض، والدلالات الخاصة بها ضمن السياقين التاريخي والفني.وتتكون المجموعات الفنية المشاركة من: مجموعة خالد شومان، مجموعة جورج الأعمى، مجموعة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، مجموعة زينة زعرور وفارس الشوملي، مجموعة عائلة فتحي صفوت، مجموعة جمال بدران، أرشيف رشدي الإمام الحسيني، مجموعة الإبراهيمي للفنون التشكيلية العراقية.أما فريق العمل القيم على المعرض فيتكون من: ندي أبو سعادة، المنسقة المساعدة للمعرض: تالا الحاج، تصميم مواد المعرض: رشا طلبت، والدكتور ندي أبو سعادة هو معماري ومؤرخ يعمل حاليا كزميل لمرحلة ما بعد الدكتوراه في قسم العمارة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ.حاز ندي درجتي الماجستير والدكتواره في العمارة من جامعة كامبريدج. قبل انتقاله إلى زيورخ، وعمل زميلا لما بعد الدكتوراه في برنامج الآغا خان للعمارة الاسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. وشارك في تأسيس مجلة العمران العربي، كما يعمل كمحرر مساهم في مجلة ذي أركيتكتشرال ريفيو في لندن.بالإضافة الى عمله الأكاديمي، يعمل ندي أيضا كقيم ومساهم في معارض حول العالم، بما فيها في البندقية ومونتريال، وزيوريخ ودبي ورام الله.