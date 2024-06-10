 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دارة الفنون تعيد إحياء المعارض العربية في القدس

1718023570268531100
ملصق المعرض-(من المصدر)
عمان- الغد- يفتتح، اليوم، في دارة الفنون- مؤسسة خالد شومان، معرض "استحضار النهضة: المعارض العربية في القدس الانتدابية" الذي يمثل محاكاة للمعارض العربية التي احتضنتها مدينة القدس في العامين 1933 و1934، خلال فترة شهدت ذروة نضال الشعوب العربية ضد القوى الاستعمارية، وخصوصا ضمن السياق الفلسطيني في مواجهة الاستعمار البريطاني والصهيوني، بعد ثورة البراق العام 1929 وقبل الثورة الفلسطينية الكبرى العام 1936.اضافة اعلان
اكتسبت هذه المعارض أهمية بالغة على مستوى فلسطين والمنطقة العربية ككل، بما تضمنته من بوادر نهضة فكرية وصناعية واقتصادية وفنية، استطاعت أن تفرض نفسها على الرغم من هيمنة القوى الاستعمارية آنذاك. كما شكلت المشاركة العربية الواسعة في هذه المعارض فرصة لتأكيد معاني الوحدة العربية والتبادل الفلسطيني-العربي في ظل التفتت ومشاريع التقسيم الجيوسياسية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى.
يروي المعرض قصة لحظة مفصلية في التاريخ الفلسطيني والعربي، وذلك عبر التركيز على ثلاثة محاور رئيسة: المشهد السياسي في فلسطين الانتدابية، المساهمات الفنية والحرفية في المعارض العربية، والتاريخ العمراني لفندق "البالاس" الذي استضاف تلك المعارض. ويتضمن مواد أرشيفية وأعمالا وقطعا فنية لكل من: رشدي الإمام الحسيني، وعبد القادر الرسام، وزلفة السعدي، ويوسف الزغبي، وجمال بدران، وصوفي حلبي، وخليل حلبي، ونجمة خروفة، وديفيد اوهانسيان، ونقولا الصايغ، وفتحي صفوت، وجواد سليم، ولورنا سليم، وماري سلمان، وجميلة سلمان. 
معرض "استحضار النهضة: المعارض العربية في القدس الانتدابية" هو من تنسيق ندي أبو سعادة. ويستمر عرضه في دارة الفنون حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل. 
وضمن فعاليات المعرض، جولة مع القيم على المعرض، ندي أبو سعادة، بهدف استعراض مجموعة الأعمال والمواضيع والمحطات التاريخية والمواد الأرشيفية التي يتضمنها المعرض، والدلالات الخاصة بها ضمن السياقين التاريخي والفني.
وتتكون المجموعات الفنية المشاركة من: مجموعة خالد شومان، مجموعة جورج الأعمى، مجموعة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، مجموعة زينة زعرور وفارس الشوملي، مجموعة عائلة فتحي صفوت، مجموعة جمال بدران، أرشيف رشدي الإمام الحسيني، مجموعة الإبراهيمي للفنون التشكيلية العراقية.
أما فريق العمل القيم على المعرض فيتكون من: ندي أبو سعادة، المنسقة المساعدة للمعرض: تالا الحاج، تصميم مواد المعرض: رشا طلبت، والدكتور ندي أبو سعادة هو معماري ومؤرخ يعمل حاليا كزميل لمرحلة ما بعد الدكتوراه في قسم العمارة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ. 
حاز ندي درجتي الماجستير والدكتواره في العمارة من جامعة كامبريدج. قبل انتقاله إلى زيورخ، وعمل زميلا لما بعد الدكتوراه في برنامج الآغا خان للعمارة الاسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. وشارك في تأسيس مجلة العمران العربي، كما يعمل كمحرر مساهم في مجلة ذي أركيتكتشرال ريفيو في لندن.
بالإضافة الى عمله الأكاديمي، يعمل ندي أيضا كقيم ومساهم في معارض حول العالم، بما فيها في البندقية ومونتريال، وزيوريخ ودبي ورام الله.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1718026670298624900

الأضحية تجمع بين الأردن وغزة في رحلة من التكافل والمحبة

منذ1 ساعة
1718029045908754000

صدور عدد فصلي جديد لـ"عود الند" الثقافية

منذ1 ساعة
1718029045938754200

سماعة جديدة يمكنها معالجة أعراض الاكتئاب

منذ1 ساعة
1718028556368717400

أطفال يحسنون الموت والحياة والكتابة

منذ1 ساعة
1718027087528644900

خبراء يكتشفون السبب الرئيسي لمرض التهاب الأمعاء

منذ1 ساعة
1717941403317318300

كيف يحول الأهل العطلة الصيفية لفترة مليئة بالتعلم والنمو الشخصي؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |منذ 56 دقيقة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |منذ 56 دقيقة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 