دراسة: اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

شخصيتك من نوع قهوتك
- إذا كنت تحب القهوة المنكهة، فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.
- إذا كنت تحب القهوة المثلجة، فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
- إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso)، فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.
- أما عشاق الإسبرسو، فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.
- عشاق "الفلات وايت" يعدون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
- إذا كنت من محبي "لاتيه" (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.
- في حال كنت تحب "كابوتشينو" فأنت راض عن الحياة.