الخميس 15 شباط 2024
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دراسة: "الكيوي" تحسن صحتك العقلية في 4 أيام فقط

الكيوي
الكيوي
دبي- خلص علماء في نيوزيلندا، إلى أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يحسن الصحة العقلية والحالة المزاجية للشخص في أقل من 4 أيام.
وأشار العلماء إلى أن هذا التأثير الهائل للكيوي في تعزيز الصحة العقلية يرجع إلى حقيقة أن هذه الفاكهة غنية بفيتامين "سي"؛ المعروف بتأثيره الإيجابي على المزاج والحيوية، من بين فوائد أخرى، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.اضافة اعلان
فيما أجرى الباحثون تجربة غذائية على 155 شخصاً بالغاً يعانون من نقص مستويات فيتامين "سي".
3 مجموعات
وجرى تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تناولت دواءً وهمياً، والثانية مكمل فيتامين "سي - 250 ميلليغراماً"، والثالثة حبتين من الكيوي، وذلك يومياً ولمدة 8 أسابيع.
وطُلب من المشاركين جميعاً الإبلاغ عن حالاتهم المزاجية ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط.
تحسن في الحالة المزاجية
ووجد الباحثون أن كلاً من مجموعة فيتامين "سي" والمجموعة التي تناولت الكيوي، أبلغتا عن تحسن في الحالة المزاجية، لكن المجموعة الأخيرة فقط قالت إنها شعرت بمزيد من النجاح وحب وتقدير الذات.
كما لفتوا إلى أن "مجموعة الكيوي" شهدت تحسناً في الحيوية والمزاج خلال 4 أيام فقط، وقد بلغت التأثيرات ذروتها في ما بين 14 و16 يوماً.
فوائد مذهلة
بدورها، قالت تاملين كونر، باحثة علم النفس في جامعة أوتاغو والمؤلفة المشاركة في الدراسة، في بيان: "من الرائع أن يعرف الناس أن التغييرات الصغيرة في نظامهم الغذائي، مثل إضافة فاكهة الكيوي، يمكن أن تحدث فرقاً في مزاجهم وصحتهم العقلية". ويعرف أن حبة واحدة من فاكهة الكيوي يومياً كافية لتغطية حاجة الجسم من فيتامين "سي"، وهي مصدر للبوتاسيوم والألياف والفيتامينين "إيه" و"إي".-(العربية نت)
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