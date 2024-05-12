الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دراسة: المبالغة بتناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة

الملح
الملح
عمان- _- قد تجعلك نتائج دراسة حديثة تفكر كثيرا قبل إضافة المزيد من الملح إلى وجبتك الغذائية. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
توصل خبراء التغذية من مركز الصحة العامة بجامعة فيينا، إلى أن الأشخاص من المملكة المتحدة الذين أضافوا المزيد من الملح إلى معظم وجباتهم الغذائية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41 بالمائة مقارنة بأولئك الذين استخدموا الملح بشكل معتدل أو قليل.  وجاءت هذه الدراسة، لتؤكد نتائج أبحاث علمية سابقة ذهبت إلى أن الملح الزائد قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية  للمعدة، مما يتسبب في تلف الأنسجة هناك، وبالتالي حدوث طفرات سرطانية.اضافة اعلان
وللوصول إلى هذه الاستنتاجات، قام باحثو جامعة فيينا بفحص قاعدة بيانات ضمت 471144 شخصا بالغا في المملكة المتحدة، على مدار 11 عاما. ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الملح بشكل مكثف أو زائد، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41 بالمائة، مقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما أضافوا الملح إلى وجباتهم. وظلت هذه النتيجة صحيحة حتى عندما استبعد الباحثون المتغيرات الأخرى، مثل العمر والحالتان الاجتماعية والاقتصادية وخيارات نمط الحياة الأخرى، مثل شرب الكحول والتدخين، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتعليقا على الدراسة قالت المؤلفة الرئيسية سلمى كرونشتاينر جيسيفيتش، وهي اختصاصية تغذية في جامعة فيينا: "يظهر بحثنا العلاقة بين تكرار إضافة الملح وسرطان المعدة. دراستنا ستزيد الوعي بالآثار السلبية للاستهلاك المرتفع للغاية للملح وتوفير أساس لتدابير الوقاية من سرطان المعدة".
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