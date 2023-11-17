الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دراسة تحذر: الغطاء الجليدي في العالم بخطر

1700221584430645600
دراسة تحذر: الغطاء الجليدي في العالم بخطر
عمان -الغد - حذرت دراسة لمنظمة غير حكومية، نشرت نتائجها أول من أمس، من أن الغطاء الجليدي في العالم بخطر.
ووفقا للدراسة، سيحمل الارتفاع المحتمل لدرجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، عواقب كارثية على القمم والأنهار الجليدية والبحار القطبية والتربة الصقيعية على الأرض، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".اضافة اعلان
ولفتت الدراسة، التي أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ، إلى أن أبحاثاً حديثة بينت أن انخفاضاً كبيراً في انبعاثات غازات الدفيئة قادر وحده على منع تسجيل عواقب دائمة على "الغطاء الجليدي" العالمي، الذي يمثل أقساماً من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج لفترة من السنة على الأقل.
ودعت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ، إلى السعي جاهدين للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.
وتتمثل أهداف اتفاق باريس للمناخ بإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، إلا أن الأمم المتحدة، قالت إن الالتزامات العالمية المرتبطة بالمناخ بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
وقالت الدراسة "نظراً لما توصلنا إليه عن الغطاء الجليدي منذ توقيع اتفاقية باريس في العام 2015، يبدو أن حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة ليس أفضل من حصره بدرجتين"، وفقا لفرانس برس.
وحذر معدو الدراسة وعلماء عالميون، من أن ذوبان القمم الجليدية سيؤدي، في حال ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، إلى "ارتفاع كبير وربما سريع ودائم في مستويات المحيطات".
وسيشهد العالم أيضاً ذوباناً كبيراً في الأنهر الجليدية، مع احتمال "اختفاء بعضها بشكل نهائي"، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وقد يكون الجليد البحري الجزء الأكثر تضرراً من الغطاء الجليدي، وقد يصبح المحيط المتجمد الشمالي خالياً من الجليد كل صيف.
وستمتص مياه القطب الشمالي كمية أكبر من حرارة الشمس التي تسطع خلال الساعات الأربع والعشرين في الصيف، مما سيسرع ذوبان التربة الصقيعية والغطاء الجليدي في غرينلاند.
وذوبان التربة الصقيعية هو خطر كبير آخر لأنه يطلق ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهي انبعاثات تسهم في الاحترار العالمي.
وستتأثر البحار القطبية أيضاً، إذ بحسب الدراسة، من شأن الكربون الذي تمتصه أن يولد "ظروف تحمض المحيطات المسببة للتآكل على مدار العام".
ومن شأن ذلك أن يعرض الحياة البحرية برمتها ومختلف السلاسل الغذائية التي تعتمد عليها للخطر.
وتأتي هذه الدراسة التي راجعها عشرات العلماء، بعد أيام من تحذير للأمم المتحدة من أن العالم يفشل في السيطرة على أزمة المناخ.
وأكد معدو الدراسة أن آثار التغير المناخي على الغلاف الجليدي، سبق أن أثبتت بوضوح.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700221584410645400

"دمنا واحد وجرحنا واحد".. حملة مستمرة للتبرع بالدم لجرحى غزة

منذ 52 دقيقة
1700221584390645200

متى تصبح التمارين الرياضية ضارة؟

منذ 60 دقيقة
1700050069698174700

في أحداث غزة.. "اختلاف الرأي يفسد كل الود للقضية"

15 تشرين الثاني 2023
كم_عدد_أسماء_القرآن_الكريم

أردني في المركز الرابع بمسابقة دولية للقرآن الكريم

15 تشرين الثاني 2023
1700050327588186200

تناول الطعام بين 9 صباحا و7 مساء "سيجعلك أكثر نشاطا"

15 تشرين الثاني 2023
1700042615307810800

"القلول" أو "البنانير" لعبة شعبية تستهوي الفتية في أحياء مادبا

15 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ1 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ1 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 