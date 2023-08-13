الأحد 13 آب 2023
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دراسة تكشف فوائد النسيان للإنسان

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دراسة تكشف فوائد النسيان للإنسان
دبي- أحد أكثر الأسئلة التي نوقشت بشكل مكثف حول الثقافة البشرية وغير البشرية هو: تحت أي ظروف يمكن اكتساب الثقافة، ولا سيما القدرة على تعلم البعض من البعض الآخر، عن طريق الانتقاء الطبيعي؟ أو بمعنى أبسط كيف يحدث تطور في التعلم الاجتماعي؟اضافة اعلان
بحسب ما نشره موقع News Medical & Life Sciences، طور باحثون في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ بألمانيا نموذج محاكاة لتطور التعلم الاجتماعي، كي يتمكنوا من إظهار أن التفاعل بين التعلم والذاكرة والنسيان يوسع الظروف التي يمكن من خلالها توقع حدوث تطور في التعلم الاجتماعي.
البيئات الديناميكية وسريعة التغير
يعتقد عادة أن التعلم الاجتماعي يكون أكثر فائدة عندما تتغير البيئات، التي يعيش فيها الأفراد ببطء شديد - يمكنهم بأمان تعلم المعلومات التي تم اختبارها واختبارها من بعضهم بعضا ولا تصبح قديمة بسرعة. من ناحية أخرى، يعتقد أن ابتكار معلومات جديدة تماما مفيد في البيئات الديناميكية والمتغيرة بسرعة.
طور الباحثون نموذج محاكاة يتضمن الطرق التي قد تتذكر بها الحيوانات، وتنسى، وتشارك أجزاء مهمة من المعلومات على مدار حياتها. سألوا: متى يريد العملاء التعلم من الآخرين؟ متى يكون من الأفضل النسيان أو الاحتفاظ بالمعلومات التي تعلموها؟ متى يكون من الأفضل الابتكار؟
عند تشغيل المحاكاة، اكتشف الباحثون أن الكائنات التي تذكرت جميع الأشياء كان لديها عدد كبير من السلوكيات للاختيار من بينها عند اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف. لهذا السبب، اختارت الكائنات موضوع البحث في كثير من الأحيان التصرف بطريقة خاطئة. من ناحية أخرى، فإن الكائنات، التي تقوم بنسيان السلوكيات الأقل فائدة يتخذون خيارات أفضل، ما يعني أن النسيان كان مفيدا للكائنات المختارة في نموذج المحاكاة، وأيضا أن السلوكيات التي يمكن للمتعلمين الاجتماعيين ملاحظتها، أثمرت بالتبعية عن تعلم أفضل أيضا.
فوائد الذاكرة والنسيان
شكلت الذاكرة والنسيان -العمل معا- المعلومات التي جمعها الأفراد في حياتهم في مجموعات من الأدوات والسلوكيات، التي تحتوي على معلومات مفيدة، لكنها نسيت البقية.
وقالت مادلين عمار، الباحثة الأولى في الدراسة: "أتاح هذا النموذج المتشكل من المعلومات الثقافية لأفرادنا التعلم من بعضهم البعض - استخدام التعلم الاجتماعي - والازدهار حتى عندما تتغير البيئة التي كانوا يعيشون فيها في كثير من الأحيان"، مشيرة إلى أن "هذا قد يقطع شوطا نحو تفسير الاستخدام الواسع للتعلم الاجتماعي بين الحيوانات، التي تعيش في مجموعة كبيرة من الظروف البيئية."
هيمنة الابتكار
تعد النتائج مهمة لمجتمع الباحثين في التعلم الاجتماعي، لأنها تعكس واحدة من أقوى النتائج طويلة الأمد في هذا المجال - أي أن التعلم الاجتماعي يتطور عندما تكون البيئات مستقرة نسبيا، ويجب أن يهيمن الابتكار عندما لا يكون هناك استقرار في المجتمع. قال لوريل فوغارتي، كبير الباحثين في الدراسة، "إن إدراج الذاكرة والنسيان يسمحان للتعلم الاجتماعي بالتطور في ظل نطاق أوسع من الظروف البيئية مما كان يعتقد سابقا أنه ممكن". (العربية نت)
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