دراسة: عقولنا قادرة على تعلم لغة جديدة أثناء النوم

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عمان-الغد- توصلت دراسة حديثة، إلى أن العقول البشرية قادرة على معالجة وتعلم كلمات جديدة أثناء النوم.وكشف باحثون في جامعة بيرن السويسرية أن البشر قادرون على استيعاب معلومات معقدة، مثل الكلمات ومعانيها، خلال النوم حين يكون العقل في حالة اللاوعي. وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".وشرحوا ذلك، بأنه بعد ساعة من النوم، أظهرت تسجيلات التخطيط الدماغي أن أدمغة المشاركين في الدراسة ما تزال تظهر استجابات مميزة لكلمات حقيقية وأخرى وهمية.العلماء لم يعتمدوا فقط على التخطيط الدماغي لبناء معتقداتهم العلمية، فالمشاركون كانوا قادرين على تمييز وتذكر كلمات وهمية سمعوها أثناء النوم.ويمكن على ضوء هذه الدراسة، تفسير سبب استيقاظنا عند سماع أسمائنا ونحن نائمون. ومن إسطنبول، قال أستاذ واستشاري المخ والأعصاب واضطرابات النوم بطب القصر العيني، الدكتور عمرو حسن الحسني: "الدراسة الجديدة كان هدفها بحث إمكانية تعلم بعض الكلمات الجديدة أثناء النوم".وجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين تليت عليهم كلمات مقلوبة وغير مقلوبة أثناء نومهم، كانوا أكثر قدرة على استرجاع هذه الكلمات بعد استيقاظهم.خلال النوم، لا نكون في حالة لاوعي كاملة كما كان يعتقد، لكننا نكون في حالة من الوعي تسمح لنا بتعلم كلمات جديدة.هناك دراسات أخرى سابقة وجدت أن الأمر ليس بهذه السهولة، وقالت: "إنه يمكن استيعاب الكلمات أثناء النوم لكن لا يمكن تعلمها".والدراسات المتضاربة أدت إلى جدل بين العلماء.