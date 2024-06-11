دراسة: مؤشرات مرض "ألزهايمر" تتبع التغيرات البيولوجية في الدماغ

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عمان - يرى الباحثون، أن فقدان الذاكرة الذي يتم التبليغ عنه ذاتيا، قد يكون إنذارا مبكرا قبل المرحلة السريرية.يشكل مرض الخرف أو ألزهايمر هاجسا لكثير من الناس، ويعتبر "رعب الشيخوخة"، حيث تبدأ الأعراض بالظهور في الستين من العمر وتتضاعف أعداد المصابين ممن أصيبوا بجلطات دماغية او تعرضوا للحوادث أو أصيبوا ببعض الأمراض مثل السكري.يعكف الباحثون على البحث عن وسائل لتشخيص مرحلة ما قبل الإصابة بألزهايمر، لتجنب المضاعفات ومن خلال استخدام تقارير التصوير لدعم النتائج التي توصلوا إليها، خلص الباحثون، إلى أن التقارير الواردة من المرضى وشركائهم حول التدهور المعرفي يمكن أن تكون مؤشرا مبكرا على تراكم تشابكات تاو، وهي السمة المميزة لمرض ألزهايمر.قالت ريبيكا إي. أماريليو من قسم طب الأعصاب في مستشفى بريجهام والنساء وكبيرة الأطباء: "هناك أدلة متزايدة على أن الأفراد أنفسهم أو أحد أفراد الأسرة المقربين قد يلاحظون تغيرات في الذاكرة، حتى قبل أن يلتقط القياس السريري دليلاً على ضعف الإدراك". مؤلف الدراسة. يتم نشر النتائج في علم الأعصاب، المجلة الطبية للأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب."نحن نفهم الآن أن التغيرات في الدماغ بسبب مرض ألزهايمر تبدأ قبل وقت طويل من ظهور الأعراض السريرية التي يكتشفها الطبيب على المرضى".قبل أي تشخيص لمرض ألزهايمر، اكتشف الباحثون من Mass General Brigham، تغيرات في الدماغ عندما أبلغ المرضى وشركاؤهم في الدراسة (أولئك الذين يمكنهم الإجابة عن أسئلة حول وظائفهم الإدراكية اليومية)، عن انخفاض في الإدراك. قال أماريليو، عالم النفس العصبي السريري في كل من BWH وMass General: "إن شيئًا بسيطًا مثل السؤال عن شكاوى الذاكرة يمكن أن يتتبع شدة المرض في المرحلة قبل السريرية لمرض ألزهايمر". "نحن نفهم الآن أن التغيرات في الدماغ بسبب مرض ألزهايمر تبدأ قبل ظهور الأعراض السريرية التي يكتشفها الطبيب على المرضى".وشملت الدراسة، التي قادتها المؤلفة الأولى ميشالينا ف. جاديك، باحثين من جميع أنحاء بريجهام وماس جنرال. صمم فريق البحث دراسته لتشمل مشاركين من العلاج المضاد للأميلويد في التقييم الطولي لمخاطر الأميلويد من دون أعراض (A4/LEARN)، ودراسات التنكس العصبي ودراسة هارفارد لشيخوخة الدماغ والدراسات التابعة لها. كان المشاركون معرضين للخطر ولكنهم لم يعانوا من ضعف إدراكي، ولم يتم تشخيص إصابتهم بمرض ألزهايمر بعد. أكمل كل مشارك وشريك الدراسة المعنية بتقييمات الوظيفة المعرفية للمشارك. وخضع كل مشارك أيضًا لتصوير PET للكشف عن مستويات تاو وأميلويد بيتا.ومن خلال 675 مشاركا، وجد الفريق أن كلا من الأميلويد والتاو مرتبطان بانخفاض أكبر في الوظيفة الإدراكية. ووجد الفريق أيضًا أن التقارير الذاتية المقدمة من المرضى وشركائهم تكمل الاختبارات الموضوعية للأداء المعرفي. لاحظ المؤلفون، أن الدراسة كانت محدودة بحقيقة أن معظم المشاركين كانوا من البيض وذوي تعليم عال. هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية تشمل مشاركين أكثر تنوعا ومتابعة المشاركين على المدى الطويل.ويحذر أمارليو، من أن ملاحظة التغير في الإدراك لا تعني أنه ينبغي على المرء القفز إلى استنتاج مفاده بأن الشخص مصاب بمرض ألزهايمر. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل مخاوف المريض أو أحد أفراد الأسرة إذا كانوا قلقين بشأن الإدراك.*الصيدلي إبراهيم علي أبورمانوزارة الصحة