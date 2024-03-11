دفء العائلة يملأ مائدة رمضان.. فرحة باليوم الأول تتشاركها العائلات

رشا كناكرية

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لمّة العائلة في أول رمضان تحمل في طياتها مفردات اجتماعية ودينية وتعزيز للروابط بين أفراد العائلة الواحدة، فهي فرصة للتواصل وتبادل الأحاديث والذكريات التي تتكرر من عام لآخر، حاملة معها أجمل اللحظات.من تحضير مائدة الإفطار وفرحة الصغار وأداء الكبار للعبادات، مُتشاركين معا فرحة الشهر الفضيل وروحانياته، فضلا عن التكافل والتعاون بين الجميع وضحكات لا تفارق الوجوه.وتتحضر زينة (27 عاما) التي تعمل في عمان للتوجه إلى بيت عائلتها في محافظة إربد، من أجل أن تكون برفقتهم في اليوم الأول من رمضان، ولتتناول كل ما تشتهيه من أيدي والدتها من أشهى الأصناف. وبابتسامة تملأ الوجه لملمت حاجياتها استعدادا لعودتها لتقضي معهم شهر رمضان الذي لا يكتمل الا بالتواجد بينهم بحسب قولها.زينة اعتادت على العيش في سكن بعيدا عنهم بسبب ظروف عملها، ولكنها قررت أن تقضي شهر رمضان بين عائلتها وفي أجواء استثنائية تجتمع فيها الضحكات.أحمد (20 عاما) الذي يدرس في العقبة قرر العودة إلى عمان ليقضي الأيام الأولى من رمضان برفقة عائلته بالرغم من ضغط الدراسة، إلا أنه لا يتخيل أن يمر اليوم الأول من رمضان بدون أن يكون متواجدا على مائدة رمضان إلى جوار عائلته.وهذه السنة الأولى التي يكون بها أحمد عبد المجيد بعيدا عن عائلته وبالرغم من بعد المسافة والإرهاق الذي سيمر به ليكون بجوارهم في اليوم الأول من رمضان، إلا أنه يرفض أن يفوت هذه اللحظات التي ينتظرها في كل بداية لشهر رمضان، إذ تجتمع العائلة من كل مكان ليتناولوا طعام الإفطار مع بعضهم البعض.ويقول "ما في أجمل من لحظات اليوم الأول من رمضان وعجقة ما قبل الأذان وكل أفراد العائلة مجتمعون على مائدة كبيرة كبارا وصغارا، ولا أتحمل أن أغيب عن لحظات استثنائية لا تتكرر دائما""أول يوم رمضان أكيد مع العيلة" هكذا أجابت سوسن (33 عاما) عند سؤالها ماذا ستعد في أول يوم من رمضان لعائلتها، مبينة أن هذه عادات عائلتها أن يكون الجميع على سفرة واحدة في بيت والدها في أول أيام رمضان، وقالت "نكهة رمضان ما بتكمل بدون أجواء العيلة".وعبرت سوسن عن سعادتها باقتراب شهر رمضان وعن الأجواء العائلية التي تعيشها خلال هذا الشهر الفضيل برفقة أحبتها وعن فرحة أطفالها ورغبتهم بالصيام بالرغم من صغر سنهم، ولكن تواجدهم بين أفراد العائلة وأجدادهم يشجعهم لفعل ذلك إلى جانب الدروس والحكمة التي يقدمها والدها لجميع أطفال العائلة قبل أذان المغرب.وتقول مع الدقائق التي تسبق موعد أذان المغرب، تكتمل اللمة وتتجدد الذكريات في كل سنة لتكون أجمل من التي سبقتها.ألفة ومحبة تملأ القلوب مع اقتراب شهر الخير، ذكريات تتدفق إلى عقول الكثيرين في كل لحظة يقترب شهر رمضان، مستذكرين ضجيج الشوارع في الدقائق الأخيرة ما قبل إعلان لحظة أذان المغرب، وأصوات الأطباق وأحضان الاشتياق، والدعاء لمن غاب عن مائدة رمضان لهذه السنة ليكون اليوم "الأول من رمضان" يوما يحمل في طياته الكثير من المشاعر العائلية واللحظات التي تتحول إلى ذكريات لا تغيب عن العقول.وتجتمع العائلات على وجبة الإفطار في معظم أيام رمضان، ولكن اليوم الأول هو الأبرز والأكثر اهتماما من قبل معظمهم خاصة الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن بيت العائلة، والذي قد يجدون فيه سيلا من ذكريات رمضان سابق عاشوا فيه ذكريات حفرت في عقولهم لأيام عاشوا بها أجمل اللحظات.ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن شهر رمضان له خصوصيته وليس فقط في المجتمع الأردني بل في جميع المجتمعات العربية والإسلامية، موضحا أن النظرة لشهر رمضان دائما تنقسم لنظرة دينية واجتماعية.ويشير جريبيع إلى أن النظرة الدينية متعلقة بالتقرب إلى الله عز وجل والقيام بفرائضه والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي أما من الناحية الاجتماعية فينظر لرمضان على أنه شهر الخير والتواصل الاجتماعي وشهر العائلة وصلة الأرحام، حيث تكون جميع هذه المعاني حاضرة في هذا الشهر.ولكن دائما تكون للأيام الأولى من شهر رمضان خصوصيتها بحسب جريبيع، لأنها تشكل انتقالا من نمط حياة اعتدنا عليه خلال 11 شهرا إلى نمط حياة جديد، مشيرا إلى أن شهر رمضان خاصة بالأيام الأولى يدخل في تنظيم حياة الأسر وهذا بحكم ظروف الحياة والتحولات الاجتماعية والأسرية، حيث أصبحت اللمة على وجبة الغداء ليوم في الأسبوع ألا وهو الجمعة، أما باقي الأيام فهي مرتبطة بحكم ظروف وطبيعية أعمال أفراد الأسرة.ولكن شهر رمضان وخاصة باليوم الأول له طقوسه الخاصة بحسب جريبيع، حيث إن جميع أفراد الأسرة يجتمعون على مائدة واحدة خاصة ضمن أجواء من الألفة والمحبة وبتواجد الأفراد صغارا وكبارا.وبحسب جريبيع، فإن شهر رمضان بحكم ظروف الحياة الجديدة له ميزات إضافية من حيث أشكال التواصل والألفة بشكل أكبر بين أفراد الأسرة الواحدة كما تصبح الحياة منظمة أكثر والجميع يتناول وجبات الإفطار بتوقيت واحد معا دون أن يكون كل شخص حسب ظروف عمله.ولذلك دائما اليوم الأول له خصوصياته ويشكل حالة من التحول من نمط لآخر بتجمع الأسرة والاعلان عن بداية نمط جديد بالحياة من التوافق والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة".