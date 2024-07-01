دلندا الحسن: الكتابة والفن التشكيلي يتكاملان ولا يمكن فصلهما

أحمد الشوابكة

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عمان- تدرك الفنانة التشكيلية والروائية الأردنية دلندا محفوظ الحسن، تماما أهمية الكتابة وارتباطها الوثيق بالفن التشكيلي ولا يمكن فصلهما، إذ يشكلان مصدراً أساسياً لإلهامها في تنفيذ أعمالها الفنية والروائية، فكلاهما مكملان لبعضهما البعض بحسب قولها، "أستخدم الكتابة كوسيلة للتعبير عن أفكاري ومشاعري والتي أظهرها في أعمالي الفنية والروائية والأدبية".وتعتبر الحسن، أن القراءة الممنهجة منبعها الأول للإلهام، من خلال تدوين ملاحظات أثناء وبعد القراءة مما يساعدها على التركيز وبناء مخزون معرفي تراكمي ينضج داخل اللاوعي، ومن هنا تبدأ الأفكار بالتبلور والتشكل للإنتاج الإبداعي.ورأت الحسن من اختيارها لكتابة الرواية والنصوص الأدبية منفذا حقيقيا لدخول عالم الفن التشكيلي كونهما مكملان لبعضهما اليعض لإبراز مكنونها الإبداعي في مجالات الأدب والفن التشكيلي لتأسيس أسلوب خاص بها، يهدف إلى تهذيب الأذواق وخلق قيم جمالية تؤسس لثقافة بصرية تشكيلية كونية.وتمضي الحسن وراء شغفها بالفنون البصرية، من خلال السرد المنفتح على التشكل، وهذا يدعو إلى النظر في العلاقة بين المتن السردي والمتن البصري الذي يكمن في بناء قاعدة الانفتاح بين الخطاب الروائي والفن التشكيلي، الذي يضفي ميزة جمالية خاصة على الصورة الروائية والتشكيلية على حد سواء، وفق ما قالته في سياق حديثها لـ"الغد".وتتميز أعمال الحسن الروائية والنصوص الأدبية بتحويلها إلى أعمال فنية يتجلى فيها عامل السرد الروائي الذي يعتمد على البعد الجمالي، ما ساهم في فتح عين المتلقي على آفاق ثرية تكشف المتن الحكائي لرواياتها في تشكيلها لعالمي النص واللون.تميل الحسن إلى تأسيس حالة تشكيلية مميزة، تتسم بالأسلوب التعبيري الانفعالي الذي تعاد صياغته بالمدرسة التكعيبية والسريالية، وتستخدم الألوان من المدرسة الوحشية للرسام الفرنسي "هنري ماتيس".وعمدت الحسن الحاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم، تخصص إحصاء واقتصاد من جامعة اليرموك، إلى استخدام تقنية (مكس ميديا)، إذ مزجت بين الأكريليك والباستيل والكولاج في معرضها الشخصي الأول بعنوان (لوحات قصصية) برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والذي أقامته العام 2022، وأما المعرض الثاني الذي أقامته في العام الحالي، فأطلقت عليه اسم معرض "ود"، ورعته السفيرة النمساوية في عمان الدكتورة ماريكيه تسيمبورغ في جاليري جودار، إذ استخدمت تقنية الألوان الزيتية وفق ما ذكرت.وتعتمد الحسن على المدرسة الوحشية في التكوين التشكيلي لتركيب العناصر المتنوعة داخل إطار من الألوان الصاخبة للتعبير عن أحاسيس الفنان بعد دراسة متأنية وعميقة، لأن أسلوب هذه المدرسة يساهم في معالجة اللوحة باستخدام الألوان الصارخة، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر، وغيرها من الألوان، والتي تعتبر الوسيلة الأساسية في المدرسة الوحشية التي تعطي للفنان حرية أوسع في الرسم، من دون اعتبار للتنافر اللوني أو التشكيلات الصارخة التي تترجم الانفعالات والأحاسيس بكشف جوانبها الأكثر تواتراً، ويستمر الفنان في اختيار الألوان الواحد تلو الآخر، حتى تسهم جميعاً في التوافق الكلي للصورة بلا تضارب في علاقة بناء.وتؤكد الحسن الحاصلة على جائزة سواليف في حقل القصة القصيرة عن قصتي (المدينة الحجرية) العام 2013، حرف K أن اختيارها للفن التشكيلي كمصدر ينبض بالعواطف، من خلال الشخصيات والأماكن والاستعارات التي تزخر بها اللوحة التشكيلية المترسمة والمقتبسة من الرواية التي تتسم بلغتها وشخوصها، وبنائها السردي المتميز بالحس الفني والعمق الفكري ما يعطي قدرة على استلاب القارئ واندهاشه، لما تمتاز به من خيال واسع الأفق على اللغة البصرية التشكيلية.ولفتت الحسن في ختام حديثها، إلى أنها إذا رأت موضوعاً يجذبها تشعر بإحساس قوي تجاهه، تستطيع تحويله إلى فن، ويحتاج ذلك إلى هدوء، وهذا الأمر يدعوها إلى فصل نفسها تماما عن الحياة اليومية وضجيجها، حتى لا تنتابها حالة من الإحباط وعدم التركيز في محتوى اللوحة أو كتابة نص أدبي ورواية، فالحياة مليئة بالأفكار التي تنبثق عن الفكرة، التي هي بالأساس منبع العمل الأدبي أو التشكيلي.ويذكر أن دلندا محفوظ الحسن عضو رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، جمعية البلقاء للفنون التشكيلية، جمعية أيلا للثقافة وجمعية أمواج للثقافة، وتعمل في مجال البحوث الإحصائية في الموارد البشرية، ولها العديد من الإصدارات الأدبية من أبرزها "أحلام الأوركيدا" و"قلوب من نار"، وصممت لهما الغلاف، والقصص قصيرة، تباشير وتقاسيم ومرايا قصصية.وشاركت الحسن في العديد من المعارض الجماعية في الخارج منها، معرض بعنوان "ألوان الثقافي في زوق مكايل في مدينة بيروت"، ومعرض مشترك إلكتروني بين الأردن وتونس بالتنسيق بين جمعية البلقاء الأردنية وجمعية أشرعة التونسية بمشاركة 100 فنان وفنانة من كلا البلدين الشقيقين، ومعرض "يوم المرأة العالمي في مدينة الغردقة مصر 2024" بمشاركة 33 فنانة من دول عربية وأجنبية، ومعرض "يوم السياحة العالمي" في مدينة مرسى علم في مصر 2023 بمشاركة 50 فنانا وفنانة من دول عربية وأجنبية، ومعرض "ألوان" الإلكتروني عن بعد في مدينة ملقا في إسبانيا، ومعرض "بيكاسو" الإلكتروني عن بعد أيضا، في مدينة ملقا في إسبانيا، وكذلك مشاركتها في معارض فنية مشتركة داخلية مع جمعية البلقاء للفنون التشكيلية.