"دمنا واحد" فعاليات تضامنية مع الأشقاء في غزة بجبل اللويبدة

أحمد الشوابكة

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في رسالة من أطفال الأردن إلى أطفال غزة "دمنا واحد"، نفذت جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية، بالتعاون مع جاليري إطلالة اللويبدة وجمعية تواصل الثقافية والمركز العربي الثقافي ودار فن الفسيفساء وعبير خضر للأزياء ومجموعة سيدات اللويبدة ولمة فن ولميس للسياحة والسفر ودارة سهيل للفنون؛ وقفة تضامنية تعبيرية صامتة للوقوف مع لأهلنا في غزة، بمشاركة عدد من المثقفين والفنانين والمجتمع المحلي وأطفال الحي.وشهدت الوقفة التي احتضنتها ساحة دوار باريس في جبل اللويبدة، وأقيمت مساء أول من أمس، مشاركة لافتة من الأطفال الذين حرصوا على التعبير عن تضامنهم مع أقرانهم من ضحايا العدوان على غزة، من خلال حمل لافتات معبرة عن الواقع المؤلم لما يحدث في غزة والمنددة بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورفعت خلالها الأعلام الأردنية والفلسطينية، وإضاءة الشموع المحمولة برسائل ورقية معبرة عن مشاعرهم تجاه أطفال غزة والشعب الفلسطيني في غزة والمدن الفلسطينية أمام آلة الحرب الإسرائيلية.كما جسد الأطفال، في صورة تعبيرية، أكفان الأطفال الغزيين الذين راحوا ضحية الحرب الدامية التي افتعلها العدو الصهيوني الغاشم من أعمال وحشية إجرامية ضد الإنسانية، وفي مشهدية، مستكملة قام الأطفال أنفسهم بتجسيد حبل الغسيل ونشر ملابس عليه، كعنوان لمد يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الأطفال من التشرد.وكان رئيس جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية المهندس عمر الطاهات، قد ألقى كلمة، عبر من خلالها عن شكره لكل من أسهم في المشاركة في هذه الوقفة التعبيرية التضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء.