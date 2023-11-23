الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"دمنا واحد" فعاليات تضامنية مع الأشقاء في غزة بجبل اللويبدة

جانب من الفعاليات بجبل اللويبدة-(من المصدر)
جانب من الفعاليات بجبل اللويبدة-(من المصدر)
 في رسالة من أطفال الأردن إلى أطفال غزة "دمنا واحد"، نفذت جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية، بالتعاون مع جاليري إطلالة اللويبدة وجمعية تواصل الثقافية والمركز العربي الثقافي ودار فن الفسيفساء وعبير خضر للأزياء ومجموعة سيدات اللويبدة ولمة فن ولميس للسياحة والسفر ودارة سهيل للفنون؛ وقفة تضامنية تعبيرية صامتة للوقوف مع لأهلنا في غزة، بمشاركة عدد من المثقفين والفنانين والمجتمع المحلي وأطفال الحي.اضافة اعلان
وشهدت الوقفة التي احتضنتها ساحة دوار باريس في جبل اللويبدة، وأقيمت مساء أول من أمس، مشاركة لافتة من الأطفال الذين حرصوا على التعبير عن تضامنهم مع أقرانهم من ضحايا العدوان على غزة، من خلال حمل لافتات معبرة عن الواقع المؤلم لما يحدث في غزة والمنددة بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورفعت خلالها الأعلام الأردنية والفلسطينية، وإضاءة الشموع المحمولة برسائل ورقية معبرة عن مشاعرهم تجاه أطفال غزة والشعب الفلسطيني في غزة والمدن الفلسطينية أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
كما جسد الأطفال، في صورة تعبيرية، أكفان الأطفال الغزيين الذين راحوا ضحية الحرب الدامية التي افتعلها العدو الصهيوني الغاشم من أعمال وحشية إجرامية ضد الإنسانية، وفي مشهدية، مستكملة قام الأطفال أنفسهم بتجسيد حبل الغسيل ونشر ملابس عليه، كعنوان لمد يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الأطفال من التشرد.
وكان رئيس جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية المهندس عمر الطاهات، قد ألقى كلمة، عبر من خلالها عن شكره لكل من أسهم في المشاركة في هذه الوقفة التعبيرية التضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

الغزيون بتكاتفهم يرسمون صورة مشرقة بين ركام الدمار

منذ 16 دقيقة
Untitled-1

إشهار كتاب "الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية" للدكتور أمين المشاقبة

منذ 19 دقيقة
غلاف الكتاب-(من المصدر)

رياض كامل يخط دراسة في "الرواية العربية الفلسطينية- النضوج والارتقاء"

منذ 20 دقيقة
248330

لماذا تزداد الانفلونزا والزكام سوءا في الليل؟

منذ 22 دقيقة
Untitled-1

إذا كنت كثير النسيان تناول القهوة.. دراسة يابانية تكشف

منذ 22 دقيقة
الفنان الأردني الراحل رامي الخالد

وزارة الثقافه تنعى الفنان رامي الخالد

منذ 43 دقيقة
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 