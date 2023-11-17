الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"دمنا واحد وجرحنا واحد".. حملة مستمرة للتبرع بالدم لجرحى غزة

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"دمنا واحد وجرحنا واحد".. حملة مستمرة للتبرع بالدم لجرحى غزة
عمان - تبقى جهود المساعدة الإنسانية للعائلات في قطاع غزة ضرورية وواجبة، في محاولة، ولو بسيطة، للتخفيف من المعاناة وهم يعيشون تحت وحشية القصف الإسرائيلي المستمر.اضافة اعلان
ومن أبرز تلك المساعدات الطبية، تأتي حملات التبرع بالدم، لتقديمها للأهل في ظل أجواء الحرب الدامية، وسعيا وراء إنقاذ حياة الأشخاص هناك. 
وبكل ما يؤتى الإنسان من طاقة، يحاول أن يقدم ما يستطيع من مساعدة ودعم كل بحسب ما يستطيع، عله يشعر أنه كان سببا في تخفيف ولو عبء صغير عن إخوة يعيشون الموت كل لحظة، فكان الدعم هنا يتعلق بالمجال الطبي وتزويد الجهات المعنية بها، وأولها التبرع بالدم.
ومن هنا، جاءت المبادرة الشبابية في الأردن "ازرع خيرا"، بتنظيم فعاليتها الأولى في هذا الشأن، وهي حملة التبرع بالدم من قبل المواطنين الذين يستطيعون ذلك، على أمل أن تصل للمصابين والجرحى في غزة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
رئيس مبادرة "ازرع خيرا"، الدكتور عمر درويش، قال لـ"الغد"، إن هذه الحملة تأتي في محاولة من فريق المبادرة التطوعي أن يكونوا شركاء في الأعمال الخيرية التطوعية التي يمكن أن تسهم بتقديم العون للمصابين في غزة، ولو بالشيء البسيط والمتواضع، حيث تم التنسيق مع مجلس محافظة العاصمة، وبشراكة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للفعالية "شركة سوزوكي بيسان موتورز"، ما يبين مدى التفاعل المجتمعي بين القطاعات المختلفة لتحفيز الهمم لمساعدة الأهل في غزة.
وقال درويش، إن الحملة التي أقيمت بداية الأسبوع الماضي، جاءت تحت عنوان "دمنا واحد وجرحنا واحد"، لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث كان عدد المتبرعين بالمئات واستمرت لساعات خلال اليوم، حيث وصل عدد الأشخاص الذين بادروا للتبرع الى ما يقارب 150 شخصا، ممن انطبقت عليهم شروط التبرع، على الرغم من أن هناك عددا كبيرا حاول أن يكون ضمن المتبرعين، ولكن حرصاً على حالتهم الصحية لم يتمكنوا من ذلك.
الحملة التي تم التنسيق لها كذلك، بالتعاون مع مديرية بنك الدم غرب عمان، قال عنها درويش، إنها جاءت من باب محاولة تقديم إغاثة للشعب الفلسطيني في غزة، وهي صورة تعبر عن مدى رغبة المواطنين بالوقوف مع أبناء قطاع غزة استنكارا للجرائم الصهيونة التي تحدث، كما أنها بمثابة صورة للاقتداء بجلالة الملك عبدالله الثاني في موقفه الداعم للمساعدة والعون.
وما لفت منظمي الفعالية، التي أتت كذلك بالتنسيق مع الناشطة المجتمعية وجدان العبادي في مبادرة "ازرع خيرا"، توافد عدد من المواطنين في المحافظات لتقديم التبرع بالدم، وكانت حملة كبيرة والحضور يبدو عليه الحماس بشكل كبير ليكونوا جزءا من هذا اليوم الخيري، وكان هناك تفاعل وتعاون بين المتبرعين والكوادر الطبية التي ساعدت على ذلك، حيث كان هناك تعاون كذلك من قبل الشرطة المجتمعية في هذا اليوم.
ويؤكد درويش، كذلك، أن المبادرة تسعى إلى تنظيم حملات مماثلة خلال الفترات المقبلة، بعد نجاح الحملة الأولى بشكل كبير والتي كانت في محافظة عجلون، وذلك مع استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الغزيون، وخاصة مع وجود عدد كبير ومهول من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج والتبرع بالدم في الوقت ذاته "ونحن كمواطنين أردنيين نحرص على أن نكون جزءا من الوقفة مع الإخوة في غزة والتبرع بكل ما تجود به النفس والحاجة "للدم" من أبرزها".
وبين دوريش، أن مبادرة "ازرع خيراً" انطلقت في العام 2021، داخل العاصمة عمان، وما لبثت أن انتقلت إلى مختلف محافظات المملكة، عدا عن تأسيس فرع لها في فلسطين، ومن ثم سورية، ويستمر الفريق بالعمل، في محاولة للوصول إلى عدة لجان عربية سعياً لخدمة العديد من الفئات الأقل حظاً في الوطن العربي.
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