الخميس 03 آب 2023
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"رائدات الصبيحي" و"النساء العربيات" تتكاتفان بحملات توعوية تمنع انتهاك حقوق العاملات

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جانب من الورشات التوعوية للنساء العاملات- (من المصدر)
عمان - خلود، عاملة في إحدى الحضانات الصغيرة التي لم يتجاوز بها أجرها الشهري 100 دينار، عدا عن ذلك لم تنتسب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، خوفا من اقتطاع نسبة من راتبها الذي يعد مصدر دخل لها ولعائلتها.اضافة اعلان
لم تحصل خلود طيلة عملها في الحضانة على الحد الأدنى من الأجور الذي قد يوفر لها الأمان الوظيفي، إلا أنها ورغم كل هذه الأمور التي تمر عليها على مضض وضيق، لا تجد في نفسها الجرأة على الاعتراض أو الشكوى لهذا الحال الوظيفي الذي تعيش به، هي والكثير من مثيلاتها من الفتيات اللواتي يعملن في القطاع ذاته وبنسبة كبيرة جدا.
هذا الأمر دفع الكثير من الجهات المعنية بالمرأة سواء أهلية أو رسمية، بمحاولات للتوعية الحقوقية للعاملات في هذه القطاعات للمحافظة على النسيج الوظيفي فيها، وهو ما عملت عليه جمعية رائدات الصبيحي الخيرية منذ سنوات.
وعلى الرغم من كونها جمعية في "قرية"، إلا أن جمعية رائدات الصبيحي الخيرية، لها باع في طرح القضايا العامة المتعلقة "بالحقوق" العمالية للمرأة وتوعيتها، والعديد من فئات المجتمع، إضافة إلى ما تقوم به من أعمال خيرية "روتينية" تخدم البيئة المحلية.
جمعية رائدات الصبيحي الخيرية، وبإشراف من جمعية النساء العربيات في الأردن، نفذت العديد من المشاريع التوعوية التي تُعنى ببعض الفئات المستهدفة في المجتمع، مثل المرأة وذوي الإعاقة والطفل، وطرحت مؤخراً قضية "حقوق النساء العاملات في القطاع غير الرسمي"، بعد أن عمدت الجمعية إلى عمل دراسة تتناول هذا الواقع، وبناءً عليه، تقوم الآن بحشد الدعم الأهلي والرسمي لحملتها، علها تكون الخطوة الفعلية في التوعية المجتمعية.
رئيسة جمعية رائدات الصبيحي الخيرية ابتسام المناصير، تقول لـ"الغد"، إن التحديات التي مرت بها الجمعية خلال عملها على الدراسة والتحليل لواقع العاملات تمثل في صعوبة في استقطاب الفئة المستهدفة، وخاصة العاملات في القطاع الخاص، مثل رياض الأطفال والمصانع، وذلك بسبب الخوف من أرباب العمل عند حضورهم لورشات العمل، وبالتالي الخوف من قطع أرزاقهن والاستغناء عنهن، إضافة إلى استغلال أصحاب المصانع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
وفي دراستها المستفيضة في هذا القطاع الحقوقي المجتمعي للسيدات، تبين المناصير أن الجمعية نفذت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، دراسة حول واقع العنف الاقتصادي الواقع على النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بشكل محدد ضمن قطاع المصانع ورياض الأطفال في محافظة البلقاء، حيث ضمت العينة 219 سيدة؛ 123 سيدة عاملة في قطاع المصانع و96 سيدة عاملة في قطاع رياض الأطفال.
ومن إحدى نتائج الدراسة، تبين أن هناك انتهاكات واضحة حول الحصول على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وكان من أهم التوصيات الناتجة عن هذه الدراسة ضرورة التواصل مع العاملات وأفراد عائلتهن (الزوج، الأب، الأخ)، وذلك ليتم التعامل مع جميع الأفراد وحتى تكون التوعية شاملة، لزيادة وعي المجتمع حول حقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
ووفق المناصير، فإن حملات التوعية التي تأتي تحت عنوان "صوتنا صوتكم"، يجب أن تكون ملائمة من حيث المحتوى واللغة للفئات المستهدفة، ومنبثقة عن واقع العاملات ليشعرن بالأمان والثقة، والتأكيد لهن بأهمية مشاركة تجاربهن واعتراضهن على الانتهاكات اليومية، وأن سكوتهن لن يساعد بالتغيير وسيسمح لأصحاب العمل بالاستمرار في ممارسة هذه الانتهاكات، وأن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل للضغط على القطاع الخاص حول تطبيق القوانين النافذة التي تراعي حقوق النساء.
هذه النقاط والتوصيات وخطوات عمل الدراسة، جميعها تمت بالتعاون والتنسيق المباشر مع جمعية رائدات الصبيحي كونها من الجمعيات الناشطة في هذا المجال، وسبق وأن نظمت حملات توعوية وحشد تأييد فيما يتعلق بقضايا حقوق ذوي الإعاقة، ولدى الجمعية كادر إنشائي مميز قادر على "وضع اليد على الجرح في مجتمعهن المحلي"، ومن ثم نقل التجربة إلى المحافظة والمملكة ككل إن توفر الطاقة لذلك.
قبل أيام، نظمت الجمعية لقاءً إعلامياً ومجتمعياً في محافظة البلقاء لزيادة الوعي بهذه القوانين، وحشد التأييد للعمل المنظم للجمعية؛ حيث دعت المناصير إلى أهمية التواصل مع أرباب العمل في هذه القطاعات لتوعيتهم بأهمية أن يكون هناك تطبيق عادل للحقوق العمالية للنساء العاملات في هذا القطاع، ويتعرضن للانتهاك الوظيفي المباشر، قد يفقدهن العمل في أي وقت.
وترى المناصير، أن الحشد والتوعية يمكن أن يتما من خلال العديد من القنوات الاتصالية مع الجمهور المستهدف، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت الأكثر تفاعلاً في هذا الوقت، ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، بحيث يكون هناك عرض لقصص انتهاك واقعية، بموافقة أصحاب الشأن، ليتم التعرف على أكثر القضايا التي تعد انتهاكا حقوقيا وتوعية بقية العاملات، عدا عن تنظيم فعاليات لحلقات نقاش يجتمع فيها المعنيون.
وتعتقد المناصير، أن هناك مجموعة من التوقعات التي ينتظرها القائمون على الدراسة، ومن ثم الشروع في الحملة التوعوية، حيث "نتوقع أن يكون لدينا حشد لتأييد من مناصرين للقضية، زيادة الوعي لدى العاملات حول حقوقهن، الوصول الى أصحاب القرار وكسب تأييدهم للقضية، الوصول الى فئة الشباب والشابات لنشر فكرة معرفة الحقوق في سوق العمل، إضافة إلى كسب التأييد من خلال وسائل الإعلام".
وتؤكد المناصير أن جمعية رائدات الصبيحي الخيرية لها العديد من الأهداف التي تشمل جميع أفراد المجتمع، لتنشئة ورعاية الطفولة، وتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وحماية ورعاية الإيتام، إضافة إلى إدارة المشاريع المدرة للدخل وحماية المرأة وتمكينها.
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