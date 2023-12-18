الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"راوينا".. مبادرة تطوع جماليات اللغة العربية في يومها العالمي

Untitled-1
اللغة العربية
 تعد مبادرة "راوينا" التطوعية الشبابية إحدى جماليات اللغة العربية، حيث توفر روايات ذات محتوى عربي مؤلف من الشباب للشباب مباشرة، وذلك خدمة للغة العربية، والمحتوى الروائي العربي، وبهدف تدريب مجموعة من الشباب والفتيات على كتابة الرواية الشبابية، بوسائل عملية بسيطة.اضافة اعلان
وتهدف المبادرة التي أطلقت العام 2017، والتي تعد من جماليات اللغة العربية، في يومها العالمي الذي يصادف 18 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، بهدف المساهمة والتكامل مع الآخرين، في جعل الأردن مركزا للروايات الموجهة للشباب (المراهقين) في العالم العربي، وخدمة للغة العربية من خلال توفير محتوى متميز يكتب من خلالها.
وتعمل المبادرة على التواصل مع الشباب من الوطن العربي أو خارجه ممن يتقنون العربية بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصولهم، أو خلفياتهم الثقافية، ودمجهم في التدريب؛ للتعرف على وسائل كتابة الرواية، للوصول إلى روايات شبابية، ولا تمنع المبادرة الأكبر سنا من المشاركة في التدريب؛ وذلك لإثراء تجربة الشباب في النقاش، على ألا تزيد نسبة هؤلاء على 15 بالمائة من المتدربين.
وقال مؤسس ومدرب مبادرة "راوينا" الدكتور محمود أبو فروة الرجبي لـ(بترا)، إن المبادرة تعمل على تدريب من يمتلكون الحد الأدنى من القدرة على الكتابة النثرية، أو تأليف القصص القصيرة، على أن يقوموا بإنجاز رواية متكاملة من خلال تعريض المتدرب لمجموعة من التمارين الذهنية التي تنشط خياله، وتجعله يجيب عن بعض الأسئلة التي توصله إلى ما يمكن أن يساعده في كتابة الرواية.
وأضاف أن المبادرة قامت في موسميها الأول والثاني بتدريب 100 شاب وفتاة على كتابة الرواية، تمكن 34 منهم من إنجاز روايات، نشر منها للآن 26 رواية من خلال دور نشر محلية، وعربية، إضافة إلى أنه تم إطلاق نسخة خاصة من المبادرة بالفتيان والفتيات -في سن المدرسة شارك بها عدد من شباب وبنات مدارس الأهلية والمطران، وتم خلالها نشر 3 روايات من تأليف طالبات المدرسة.
وأكد الرجبي، وهو أيضا أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، أن آلية العمل في المبادرة تقوم في البداية بمقابلة المرشحين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة، وتشترط أن يكون لديهم الحد الأدنى من القدرة على كتابة القصة القصيرة أو النثر، وبعد المقابلة، واختيار المرشحين النهائيين تعقد دورة لمدة 48 ساعة تدريبية خلال سنتين، وأثناء ذلك يتم الوصول إلى فكرة رواية عن طريق منهاج قمت بتأليفه حول "أسلوب الهاجس".
وأضاف "نقوم من خلال المبادرة بعمل هاجس للشخصية والإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتشكل من خلالها فكرة الرواية، وفي السياق نفسه يقوم الطلبة بقراءة روايتين؛ الرواية الأولى لها علاقة بأسلوب القصص الداخلية المتعددة، والرواية الثانية للفتيان، وبسيطة، ثم في المرحلة التالية يبدأ عمل المشرفين ومساعدي المشرفين".
وأشار الرجبي الى أن مبادرة "راوينا" تعتمد في تقييم الرواية على المعايير العامة للرواية المتعارف عليها نقديا، ومع ذلك، فإن لكل دار نشر خصوصية في اختيار الروايات، وموضوعاتها، في حالة نجاح الرواية ضمن المبادرة، فإنه يتم تحويلها إلى ناشر ليقوم بتقييمها، وتحديد إذا ما كانت مناسبة للنشر في مؤسسته، وهذا ما يحدث في سوق النشر، فلكل دار نشر خطتها الخاصة بالنشر، تتضمن الموضوعات التي تنشرها، إضافة إلى تفضيلهم لأساليب معينة في الكتابة.
بدوره، قال المدير الإداري لمبادرة "راوينا" فادي الدهشان، إن المبادرة تقوم على فكرة العمل التطوعي الكامل المبني على جهود أعضائها، وقد تمكنت "راوينا" في الموسمين الماضيين من القيام بكل إنجازاتها دون الحاجة إلى أي ميزانية. وأضاف أن التدريب يقوم به مؤسس المبادرة، بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين المؤهلين الذين يشرفون على المتدربين، لافتا إلى أن النشر يتم من خلال دور نشر تتبنى هذه الروايات، وهذا ساعد على عدم الحاجة إلى تمويل، فأعطى المبادرة فرصة اختيار متدربيها بحرية، ووفقا لمعايير مهنية أدبية بعيدة عن أي معايير أخرى.
وأكد الدهشان أن التجارب السابقة في المبادرة أثبتت أن الإنسان عندما يوضع في عصف ذهني معين، ويثار خياله بطريقة احترافية، يصل إلى فكرة رواية، وأن الإشراف الاحترافي يساعد ويوجه المتدرب على السير خطوة بخطوة حتى يكتب روايتة.
يذكر أن استقطاب المتدربين للموسم الثالث بدأ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتم قبول 70 متدربا من داخل الأردن وخارجه، من أصل 100 متقدم، وعقدت أول جلسة تدريبية وجاهية يوم السبت الماضي.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"البقاء على قيد الحياة".. أمنية تختزل أوجاع الغزيين بنهاية 2023

منذ1 ساعة
أرشيفية

الحرب الدامية على الغزيين تزيد حدة "عقدة الذنب"

منذ1 ساعة
جانب من المناقشة في مختبر السرديات الأردني-(من المصدر)

مختبر السرديات الأردني يناقش "يد يتيمة.. سيرة ذاتية" للحوامدة

منذ2 ساعة
Untitled-1

كيف يؤثر تغير المناخ على صحتك؟

منذ2 ساعة
1702816966073095400

في غزة.. النجاة من القصف يواجهه "جوع حاد" والأطفال الأكثر تضررا

17 كانون الأول 2023
1702806618582662000

رسامون جدد ضمن تجارب 7×7 في جاليري "القاهرة عمان"

17 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ2 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 