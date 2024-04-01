رحلة النجاح الحقيقي.. هل تحددها معايير المجتمع أم أحلامنا؟

ربى الرياحي

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عمان - بين أحلام لا تلين وأخرى سجينة واقع مفروض، تتوقف الحياة في نظر البعض، وكأن النجاح حصرا في تحقيق معايير محددة ضمن قوالب جامدة. ولا قيمة لأي حلم خارج تلك القوالب، وكأن الجميع سواسية في كل شيء، دون اعتبار للظروف الفردية والفرص والقدرات.لكن النجاح الحقيقي لا يقاس بمعايير محددة نتوارثها. نسعى من خلالها للحصول على كل شيء، متجاهلين أن الأهداف تتغير، وأن ما نحلم به ليس كله قابل للتحقيق. فالحياة لا تسير في اتجاه واحد فقط، بل تتعدد الاتجاهات وتكثر الفرص.لا يرى صالح (48 عاما) أن التنازل عن بعض الأحلام واستبدالها أحيانا يمثل فشلا. فليس من الضروري أن تتحقق كل الأحلام بالشكل الذي نريده تماما، خاصة وأن الحياة مليئة بالفرص والبدائل. ويشير إلى أن إغلاق باب واحد في وجهك لا يعني أن جميع الأبواب مغلقة. بل يجب النظر إلى الأمر من منظور إيجابي، وأن ندرك أن الفشل ليس نهاية المطاف، فلكل شخص ظروفه الخاصة، ولا يمكننا تقييم نجاحه وفقا لمعايير واحدة تنطبق على الجميع.يؤمن صالح بأن "لا قيود على الأحلام". لكنه في الوقت نفسه يدرك تماما أن النجاح هو السعي الدؤوب نحو الأفضل وخلق حياة جديدة تُشهد على انتصاراتٍ مهمة، حتى لو كانت خارج تلك القوالب الجامدة.يقول صالح: "نخطئ عندما نخضع لأحكام المجتمع الضيقة في تقييم النجاح والفشل. فنحن لسنا نسخا عن بعضنا البعض، ولكل شخص بصمته الخاصة. كما أن الفرص والقدرات تتفاوت بين الناس، ولا يمكن حصرها بزاوية محددة.""النجاح بحد ذاته حياة"، هكذا تؤمن ساجدة، فهي ترى أن التركيز على حلم واحد دون غيره يُفقدنا لذة الاستمتاع بالأشياء الأخرى التي نعتبرها تحصيل حاصل في أغلب الأحيان.وتروي ساجدة قصة صديقتها التي جعلتها تفهم أن الحياة ليست حلما واحدا وأن الأحلام تتجدد باستمرار ويبقى النجاح سببا للسعادة. تقول: استحقاقنا للنجاح يكون بإيجاد الطريق وهذا بالضبط ما اكتشفته صديقتها التي لم تقف الظروف بينها وبين إكمال دراستها الجامعية لأسباب خارجة عن إرادتها، لكن ذلك لم يمنعها من أن تجد سعادتها حينما قامت بافتتاح مركزا خاصا بالتجميل، لكن الفكرة لم تأخذ وقتا طويلا حتى أصبحت مشروعا ناجحا خضعت من أجله لدورات مكثفة، ومع ذلك هي لن تنسى حلمها السابق إن تعدلت الظروف بإكمال دراستها.وبدوره يرى الأختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن خيارات النجاح متعددة لا تقتصر على جانب واحد وأن الإنسان لا يملك حلما أو هدفا واحدا، فالنجاحات والأحلام بالنسبة له تتجدد وتتنوع فهو ليس نسخة من أحد لكل شخص رؤيته وأفكاره وطموحاته التي يجتهد من أجلها، لذلك لا بد من أن يكون مرنا متكيفا مع كل المتغيرات ولديه القدرة على التفكير المنطقي، يعرف كيف يوازن بين الأمور وأيضا يعرف أين يكون وما الأنسب له وما الذي يتواءم وميوله وتطلعاته.ووفق مطارنة، فإن الأهداف لا تخضع لمعايير محددة تفرض وجوب تحقيقها فمن الممكن جدا استبدالها وتغييرها وحتى التنازل عنها وذلك بناء على المعطيات التي تطرحها الحياة، وهذا لا يعني الفشل بالمطلق الحياة بطبيعتها لا تسير على وتيرة واحدة، فيها الإخفاق كما النجاح في كل المراحل وفي أحيان كثيرة قد يكون الفشل الوقتي طريقا لنجاحات كبيرة وسعادة حقيقية.ووفق قوله، كل إنسان يستطيع أن يغير في إستراتيجياته بما يتناسب مع طريقة تفكيره ونظرته للأحداث من حوله وحتى يتمكن من الوصول للنتيجة الأفضل التي تحقق له مكانة اجتماعية أو مادية أو معنوية.ويبين مطارنة أن التركيز على هدف بعينه يضع الإنسان في دائرة مغلقة من المفاهيم والأفكار الخاطئة، وبالتالي يسجن نفسه داخل إطار ضيق لا يرى فيه إلا جانبا واحدا فقط، معتبرا أن قيمته مرتبطة بتحقيقه لذلك الحلم وفي حال لم يحققه فسيكون فاشلا وهذا حتما ينعكس سلبيا على تفاعله مع الناس والحياة.وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن طريقة تفكير الفرد ونظرته للحياة شيء مكتسب يتعلمه من خلال الأسرة والبيئة التي يعيش فيها وأنظمة التعليم التي يتلقاها، وفي الغالب هذه المؤسسات تستخدم طريقة واحدة ومتشابهة لصناعة الفرد أو صناعة توجهات الفرد، معايير صارمة وقاسية ذات اتجاه واحد، يجب عليك أن تكون ناجحا وأن تصل لهدفك وأن يكون لديك حلم، غير ذلك أنت فاشل.وتتابع؛ هذه المؤسسات لا تقبل بالفشل ولا تسمح لك به، كل شيء يجب أن يكون إيجابي وأن يتم على أكمل وجه، إذا لم تصل للهدف الصحيح فأنت ليس لك قيمة أو أهمية في هذه الحياة، ربط قيمة الفرد وتقدير ذاته بوصوله لهدف محدد بمعايير النجاح التي حددها الموروث الاجتماعي أو الثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه، قمة في الظلم والقهر وعدم احترام إنسانية الفرد وعدم احترام للتنوع والتباين في القدرات والإنجازات داخل المجتمع الواحد.ومن أخطائنا في الحياة، وفق قول إبراهيم؛ "أننا في الغالب نربط نجاحنا أو سعادتنا بغاية أو هدف وإذا لم يتحقق فنحن في عِداد الفاشلين المُحبطين الذين لا يملكون الثقة بأنفسهم والقوة بإرادتهم ولا يُقدرون ذواتهم.وتنوه؛ "ننسى دائما أن الحياة واسعة وفيها الكثير من التنوع في المجالات والفُرص والأماكن والأشخاص، لذلك يجب أن نُنوع دائما بأهدافنا، ويجب أيضا أن نتنازل عنها أحيانا وأن نستبدلها بأهداف جديدة أحيانا أُخرى وأن نتحلى بعقل واع مرن يقبل المرونة والتجديد بكل شيء وأن نحرر أحلامنا ونجاحاتنا ولا نضعها بقالب كلاسيكي جامد فنعيش جمود النفس والعقل وتمر بنا الحياة ونحن نسعى من أجل شيء واحد وننسى باقي الأشياء الجميلة في الحياة".وتؤكد إبراهيم، "نحن لسنا نُسخا متشابهة النجاح، فكل شخص يجب أن يكون مثل بصمته لا يشبه نجاح أي شخص آخر، معرفة الذات وتقديرها شيء أساسي ومهم، تطوير الذات والتعلم المستمر مهما كان مجال الفرد واتجاه ضروري جدا، ربط النجاح بمجالات وتفاصيل كثيرة يجعلنا أكثر راحة وسعادة، تجاوز الاحباطات والعثرات والاحتفال بالنجاحات الصغيرة مما يحقق التوازن النفسي ويقلل الضغط والتوتر.إلى ذلك؛ على الشخص الحرص على القيام بأيّ نشاط يجدد فيه دافعيته لتحقيق هدفه، وللبيئة المحيطة دور في تحقيق الأهداف، فالأشخاص في حياتنا نوعان، أشخاص إيجابيون وداعمون وآخرون سلبيون ومحبطون، يجب على الشخص أن يتقرب من الإيجابيين الداعمين له ويبتعد عن المحبطين الذين يبذلون ما بوسعهم لشحنه بالأفكار السلبية وتقلل من إنجازاته ولا تقدر نجاحاته في مجالات الحياة كافه بل تحصرها بهدف واحد او مجال واحد.ومن الممكن متابعة قصص حياة الناجحين في حياتهم في مجتمعات مختلفة أو في مجالات غريبة وجديدة عن تفكيرنا الكلاسيكي حول مفهوم النجاح، فذلك سيساعد الشخص لتحقيق أهدافه ويشحنه بالطاقة الإيجابية اللازمة لمواصلة الطريق نحو البحث عن النجاح.