الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رحيل المخرج السينمائي الأردني محيي الدين قندور

رحيل المخرج السينمائي الأردني محيي الدين قندور
رحيل المخرج السينمائي الأردني محيي الدين قندور
 نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، المخرج والكاتب والمنتج السينمائي الأردني الدكتور محيي الدين قندور، الذي وافته المنية مساء أول من أمس، في بريطانيا.اضافة اعلان
وأعربت النجار، عن خسارة الوسط الثقافي والفني لرحيل قامة فنية كبيرة وصلت للعالمية، وقدمت خبراتها وإبداعاتها محليا وامتلكت أدواتها من خلال مشوار ثري وحافل بالإنجازات السينمائية والتوثيقية والروائية والموسيقية.
ونوهت في بيان صحفي، بأعمال المخرج الراحل التي ستبقى محفورةً في الذاكرة لمبدع واصل العطاء، وجمع العلم مع الخبرة والجد والعمل وشغف المهنة والإخلاص لقضاياه وأفكاره، كمخرج وكاتب ومنتج من جيل الرواد، حضرت أعماله الأدبية والسينمائية في الغرب الأميركي والعالم، وأثر في أجيال عملت للسينما بدافعية.
يذكر أن الدكتور قندور، مخرج وكاتب ومنتج سينمائي عالمي، ولد في عمان العام 1938، ووالده القائد العسكري الأردني اللواء عزت قندور، المشهور في حرب 1948، ومدير الأمن العام السابق في الأردن، هاجر إلى الولايات المتحدة في عمر مبكر وتابع دراسته هناك، وحصل على شهادة الدكتوراه، وأصدر العديد من الأعمال الروائية، ثم تحول إلى صناعة الأفلام السينمائية. -(بترا)
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