رسامون جدد ضمن تجارب 7×7 في جاليري "القاهرة عمان"

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عمان - الغد- يفتتح عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في جاليري القاهرة عمان بوادي صقرة معرضا فنيا لسبعة من الفنانين الشباب ضمن تجارب7×7.يشارك في المعرض الرسامون: جمانة الشافعي وجود زوايده وجود سمان ورشا الجعفري ومحمد صبح ومها ابو معليش وميار العملة.يأتي المعرض ضمن نهج الجاليري المتمثل في إبراز التجارب الشابة المبدعة وتقديمها لجمهور الفن ولتنويع الحراك الفني وتقديم أجيال من الفنانين الشباب، كما في كل عام ومنذ أن تأسس الجاليري في العام 2008.يضم المعرض عددا من الأعمال الفنية للرسامين المشاركين، وهي آخر ما أنجز من قبلهم، وتحرص إدارة الجاليري على البحث عن التجارب الإبداعية، حيث لا يتوان عن التواصل مع عدد كبير من الفنانين الشباب ليقدم في كل مرة إبداعات شبابية جديدة.وفي كلمة الجاليري عن المعرض: "منذ أن أطلق بنك القاهرة عمان مشروع الجاليري الخاص لعرض الأعمال الفنية ودعم الحركة التشكيلية الأردنية. كان علينا أن نؤكد وقد فعلنا أن جيل الشباب سيكون له المكان المناسب في فضائنا البصري، فأي حركة فنية تحمل في بنيتها تجارب مختلفة وتؤسس حراكها بإفساح المجال أمام التجارب الفنية الشابة مما يعني اكتمال دورها".في هذا المعرض سبع تجارب فنية أردنية لسبعة من الفنانين الشباب، أكدوا قدراتهم عبر جهودهم وإخلاصهم للعمل الفني، فهم فنانون يمثلون إلى حد كبير الجيل الجديد الواثق بمختلف توجهاته ومدارسه.المعرض يؤسس إلى فضاء أوسع للتجارب الجديدة. وجاليري بنك القاهرة عمان مستمر في رعاية الفن التشكيلي وتوسيع دائرة المشاركة، عبر فنانين أردنيين وعرب في المستقبل القريب.