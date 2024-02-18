رسيل المعايطة.. إبداع في الخطابة وإلقاء الشعر

ديمة محبوبة

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عمان – "موهبتي تطورت ضمن عائلة تقدر الشعر والأدب، وقراءة الكتب، وتتقن فن تذوقه من ناحية والدتي ووالدي، وبالتالي تزايد شغفي منذ الصغر بإلقاء الشعر وفن الخطابة". رسيل موسى المعايطة، طالبة في الصف الأول الثانوي، حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة، في إلقاء الشعر، ضمن مهرجان فنون الأطفال المبدعين في دورته السابعة العام 2019-2020، وكانت في عمر أصغر من الآن بنحو 4 سنوات.رسيل تطمح إلى دراسة تخصص الصحافة والإعلام، الذي يجمع بين هوايتيها وشغفها بإلقاء الشعر وفن الخطابة، فالخطابة على حد وصفها "لؤلؤة الحوار"، وهو ما يجعل وصولها سهلا للناس.تقول رسيل: "إن اكتشاف موهبتها كان عن طريق الصدفة، من خلال حديثها المختلف والمميز منذ الصغر، فتنبه إليها أهلها ومعلماتها في عمر الـ7 سنوات، وبدايتها الحقيقية كانت من المدرسة، عن طريق المشاركة في الفعاليات والاحتفالات المدرسية".وتضيف رسيل، أن تشجيع أهلها ومعلماتها، وإعجابهم بموهبتها، "هي الشرارة الأولى للإبداع في قلبها".وحول موازنتها بين إلقاء الشعر أمام مجموعة كبيرة من الناس، وحفظ هذا الشعر من الارتباك، وهي في سن صغيرة، تقول رسيل: "إن هذا الأمر مرتبط بالشغف وحب ما نفعله والإيمان بالنفس، كما أن دعم المقربين يجعل من هذا الأمر سهلا، ويصبح متعة".وتبين رسيل، أن حفظ الشعر، يكون صعبا في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان بلغة عربية فصيحة ذات معان متعددة، أو متباينة، لكن "أتحدى هذا الأمر بالتدريب المستمر وعدم الملل منه"، مؤكدة أنها تختار أبياتا معينة لحفظها من القصائد، وتحتاج إلى قرابة 3 أيام لحفظها جميعا وإتقانها بشكل كامل، حتى تلقيها في أي مناسبة تشارك فيها."حب القراءة والمطالعة، من الأمور التي ساعدتني على تطوير مهاراتي اللغوية ومهارة الإلقاء"، فكانت تحب استعارة الكتب من مكتبة جدها، الذي كان له الفضل بزرع حب القراءة، من آخر الكتب التي قرأتها كان سلسلة لجبران خليل جبران. وتضيف رسيل، "القراءة هي نافذة على عوالم جديدة، تمتلئ بالمعرفة والفكر والثقافة، إنها رحلة سحرية تأخذنا بعيدا عن الواقع إلى عوالم الخيال والإبداع، تثري عقولنا وتوسع آفاقنا".وتشير رسيل إلى أن الشعر الوطني هو أكثر ما يستويها، وهذا ما يظهر من خلال إلقائها العديد من القصائد لعدد من الشعراء الأردنيين، في جوانب حب الوطن، والتغني بالجيش والمؤسسة العسكرية، وتبين أنه على الرغم من بعض المحاولات الشعرية البسيطة، إلا أنها لم تستطع إلى الآن كتابة قصيدة متكاملة، وهي تركز الآن على إلقاء الشعر بدلا من تأليفه.رسيل حصلت أيضا على العديد من التكريمات على مدار سنوات متتالية، من خلال المشاركة بإلقاء الشعر في العديد من المناسبات والفعاليات الوطنية، منها المشاركة في مهرجان عيد الاستقلال الذي أقيم في مديرية التعليم الخاص، لواء الجامعة، إضافة إلى المشاركة في الاحتفالات بزفاف ولي العهد، في وزارة التربية والتعليم.كما حصلت على المركز الثاني، في الفئة المتقدمة على مستوى لواء الجامعة للعام الماضي، في مسابقة المدائح النبوية.وتقول رسيل: "إن من التحديات التي واجهتها هي كيفية تنظيم الوقت بين الدراسة والقراءة وحفظ الشعر، لكن في الوقت نفسه، وجدت دعما كبيرا من أهلها، ومن مدرستها، خصوصا في مجال النشاطات اللامنهجية المتعددة، ومن الدولة التي ترعى مواهب الشباب، وتشجعهم على إبراز مواهبهم في مختلف المحافل والمناسبات". وتطمح في المستقبل، إلى الاستمرار بإلقاء الشعر والخطابة، وتطوير مهاراتها في هذا المجال، والمشاركة في فعاليات وندوات إعلامية متعددة.