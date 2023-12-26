رغم مآسيه.. إنجازات طبية وعلمية تحققت في 2023

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من البديهي القول: "إن العام 2023 كان عاما صعبا من نواح كثيرة، بداية من الحروب المندلعة في مناطق عدة، مرورا بالتغيرات المناخية الضارة". لكن، شهد العام الحالي، عددا من الأحداث والتطورات الإيجابية، خاصة في مجال البحث العلمي والطب، رغم المآسي العديدة، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".وتشير أبحاث عديدة، إلى أن هناك أخبارا يمكن أن توفر "حاجزا عاطفيا" ضد الأخبار المؤلمة والسلبية، الأمر الذي يشجع على التفاؤل والعمل.ومن هذا المنطلق، هذه بعض التطورات الإيجابية، التي حدثت في العام 2023:- الموافقة على لقاح جديد للملاريا وبأسعار معقولةفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وافقت منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية فقط على لقاح للملاريا، يكلف ما بين 2 إلى 4 دولارات للجرعة الواحدة. وسيكون متاحا بحلول منتصف العام 2024. وتوفي أكثر من 600 ألف شخص بسبب الملاريا في العام 2021، ويمثل الأطفال دون سن الخامسة 80 في المائة من وفيات الملاريا في أفريقيا.- الموافقة على علاجين لمرض فقر الدم المنجليفي كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تمت الموافقة أيضا على علاجين لمرض فقر الدم المنجلي، وهي حالة نادرة ويسبب المرض ألما شديدا ومستمرا ويمكن أن يخفض بشكل كبير العمر الافتراضي للمصابين.والعلاجان الجديدان جينيان، وأظهرت التجارب السريرية قدرتهما على إيقاف الألم الشديد لدى معظم المرضى.- تعلمنا المزيد عن الخرف وفقدان الذاكرةأحرز العلماء تقدما في فهم واحد من أكبر المخاوف الصحية في البلدان التي تعاني من الشيخوخة، وهو الخرف.ورغم عدم وجود علاج مثبت للخرف حتى الآن، فإن الأبحاث العلمية المنشورة هذه السنة، نجحت في معرفة المزيد عن المرض واكتشاف العديد من الخطوات، التي يمكننا اتخاذها، لتقليل خطر الإصابة به.- الاتفاق على معاهدة لحماية المحيطاتفي أيار (مايو) الماضي، اتفقت أكثر من 190 دولة على اتفاق كبير لحماية التنوع البيولوجي لمحيطات العالم خارج الحدود الوطنية، بعد أكثر من عقدين من المحادثات. وتبنت الأمم المتحدة المعاهدة في حزيران (يونيو) الماضي.- تراجع عمليات إزالة الغابات في البرازيلخلال السنوات الماضية، ارتفع معدل إزالة غابات الأمازون في البرازيل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكن هذه السنة تراجعت هذه العمليات بنسبة 50 بالمائة، مما شكل علامة إيجابية وفارقة.- الموافقة على حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادةوافقت إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة، على دواء سيغير حياة النساء، ويتعلق الأمر بحبوب هي الأولى من نوعها لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 5 نساء. ويمكن أن تتسبب هذه الحالة الشديدة، في إصابة الأمهات الحوامل والأمهات باليأس الشديد، وفي حالات نادرة، بالذهان (خلل عقلي)، ويمكن أن يستمر لسنوات.