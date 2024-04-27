الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"رقة جريمة" لـمجد مروان: رواية بحبكة بوليسية ذكية

Untitled-1
"رقة جريمة" لـمجد مروان: رواية بحبكة بوليسية ذكية
إربد - استضافت اللجنة الثقافية في نادي الحصن الثقافي بإربد حفل إشهار وتوقيع الرواية الأولى للكاتبة مجد مروان إندراوس بعنوان (رقة جريمة)، تحدث فيه الدكتور نبيل أيوب، والدكتور ظاهر الأزرعي، والروائي هاشم غرايبة، والروائي مجدي دعيبس والشاعر مهدي نصير.اضافة اعلان
وتطرق الأزرعي، إلى النقد الأدبي ما بين السطور والمعاني، كعنوان الرواية (رقة جريمة)، وهي رواية بنظره غاية في الجمال الفلسفي والحسي، واقتبس بعضا من نصوص الرواية التي شبهها بالوردة التي تجمع بتلات الأزهار لتخرج بكامل جماليتها.
بدوره، تحدث أيوب عن شخصيات الرواية وبعض الأحداث التي تلخص معاني، الوطن والغربة والصداقة والحب والموت والحياة تحت معنى الوجود.
أما الروائي غرايبة، فقد أشاد بالولادة الإبداعية التي تمتاز بها مدينة الحصن من الأدب والفنون ابتداءً من الفيلسوف أديب عباسي، إلى تجربة مجد اندراوس في روايتها الأولى.
وأشار، إلى أن الرواية مبنية على الحوار، وهو الأمر الأصعب، وقد استطاعت اندراوس أن تنجح بتجربتها الأولى، متمنيا لها مزيدا من الإبداع والتقدم.
من جهته، أكد دعيبس في قراءته النقدية، أن الرواية ذات هيكل متسلسل سليم ومقنع للقارئ، وهذا البناء القصير هو الذي يقتصر على الحوار أكثر من السرد، وأن الرواية ذات حبكة بوليسية ذكية ومقنعة في حلولها.
وفي قراءة قدمتها الفنانة التشكيلية رنا حتاملة عن الرواية، أشارت فيها إلى الجانب الحسي الصادق في الكاتب الذي يمكن القارئ من التوغل في شخصيته من خلال صوت شخوصه ونفسياتهم، وهي استمرارية للشغف في القراءة، وهو الجانب الأصدق.
وتحدث الشاعر نصير عن الرواية من حيث، اللغة وإخراج الكتاب والصور الجمالية والحسية تجاه حب الوطن، وذلك من خلال الرسالة التي أرادت الكاتبة اندراوس إيصالها من خلال، حوار دار بين زيد وخالد بطلي الرواية.
وفي مداخلة لها، تحدثت الدكتورة الروائية شهلة العجيلي عن طالبتها الكاتبة مجد اندراوس وعن شخصيتها ومثابرتها وحسها العالي، وهي فخورة ومعجبة بمنجز طالبتها الأول.
وفي ختام الحفل، ألقت الكاتبة الشابة مجد مروان اندرواس، كلمة قدمت فيها ورقة شكر وامتنان لوالدها، رحمه الله ولكل من ساندها، وذكرت أن رواية (رقة جريمة)، بدأت بقصة قصيرة من أيام الدراسة الثانوية، وبعد تخرجها في الجامعة أرادت أن تجعلها رواية. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ذهب

الذهب يقول كلمته.. حلم الزواج لم يعد كما كان

منذ5 ساعة
"وداعا جوليا": نافذة على الصراع والأمل في السودان

"وداعا جوليا": نافذة على الصراع والأمل في السودان

منذ5 ساعة
Untitled-1

"سندريلا على الجليد".. "فنتازيا" موسيقية راقصة تخطف الأنظار

منذ5 ساعة
Untitled-1

لماذا نحب أصوات بعض المطربين دون غيرهم؟

منذ5 ساعة
أرشيفية

لم تعد كما عرفت.. حصة المياه اليومية تخلق جدلا

منذ5 ساعة
Untitled-1

"انتكاسات" دراسية مفاجئة يختبرها الطالب.. وأهال يبحثون عن الأسباب

26 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ3 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ3 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 