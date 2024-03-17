رمضان.. رحلة روحانية لتنمية قيم الخير والعطاء في نفس الطفل

رشا كناكرية

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عمان- ابتسامة تعلو وجه تسنيم كلما رأت ابنها محمد (10 أعوام) وهو يتجه إلى المسجد مع والده قبل أذان المغرب حاملا معه صناديق من الماء والتمر ليوزعها على الصائمين.هذه ليست المرة الأولى لطفلها محمد بحسب تسنيم، بل اعتاد على ذلك منذ كان في السابعة من عمره، إذ حرصت مع زوجها على تربية طفلها بطريقة سليمة وترسيخ صفات وسلوكيات إيجابية في نفسه تفيده وتفيد مجتمعه في المستقبل.وتذكر تسنيم أن البداية كانت بتعليمه عبادات الصلاة والصوم، مبينة أنها عمدت في شهر رمضان من كل سنة على أن تضيف سلوكا جديدا لطفلها ليستمر معه طوال السنة ويصبح جزءا من شخصيته من مساعدة الآخرين إلى العمل التطوعي والتعاون الذي صقل شخصية طفلها ويجد السكينة والروحانية في شهر الخير.وتشير تسنيم إلى أنها تعتمد هذا الأسلوب مع جميع أطفالها إذ إنها تجد في شهر رمضان فرصة لتعليم أطفالها صفات وسلوكيات إيجابية في حب مساعدة غيرهم والمودة والتراحم.بينما الجد غالب (59 عاما) فقد حرص على تعليم أحفاده الإحساس بغيرهم ومساعدة كل محتاج ولو كان بشربة ماء على حد قوله، مبينا أنه بذلك يساعدهم على زرع الثقة بالنفس وحب الخير للغير.ويشير غالب إلى أنه تعلم من والديه وعلم أطفاله واليوم ينقل ذات الأمر إلى أحفاده، منوها أنه في بداية شهر رمضان من كل عام يقوم بإعداد صناديق من المساعدات برفقة أبنائه وأحفاده ليوزعها على المحتاجين في شهر الخير.ويشدد غالب على أنه يحرص على إشراك أحفاده في الأعمال التطوعية ليستشعروا عظمة المساعدة للآخرين وزرع الصفات الحميدة التي سترافقهم مدى الحياة وتصحح مسارات حياتهم.شهر رمضان، فرصة لزرع وترسيخ صفات وسلوكيات إيجابية في نفوس الأبناء، تتسم بالتعاون وحب مساعدة الغير وتقديم يد العون لكل محتاج إلى جانب أعمال تطوعية تصقل شخصيات الأطفال وتنمي ثقتهم بأنفسهم، وهنا تبرز روحانية شهر رمضان الذي يتزين بأعمال الخير.ويجد الأهالي في رمضان فرصة ليتشاركوا مع أطفالهم في الأعمال الخيرة، ليستشعروا معا معاني التكافل والتعاون بين الجميع ومساعدة المحتاج والعطاء، وبهذا يكتسب الطفل الكثير من المبادئ.ويبين الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة أن لرمضان خصوصية، كما في تهذيب النفس وتدريبها. ولذلك نرى درجة الوعي ترتفع عند الجميع حتى الطفل نفسه، والأهم كيف نجعله يستمر في هذا السلوك.ويؤكد نوايسة أن الأصل في السلوك أن يكون هنالك استمرارية، وأن تكون التربية على مدار العام سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر، مبينا نوايسة أن الطفل يجب أن ينشأ على العادات والقيم والسلوكيات المرتبطة بالجوانب الأخلاقية والدينية والتي تتعلق بالعلاقات الإنسانية وأن تكون تربية الأهل وفق مبادئ وقيم وعادات وتقاليد.ويشدد نوايسة على أهمية تقويم سلوك الأبناء ومتابعته وأن يكون هنالك توجيه دائم من الأهل لتعزيز السلوك، واستمراريته في المستقبل.ويشير نوايسة إلى أن العائلة والمؤسسة التربوية لهما دور في تربية سلوكيات إيجابية في الطفل، وكذلك الإعلام يشترك فيها كطرف ثالث وجميع هذه الوسائل لها دور في تكوين وتعزيز السلوك.ووفق نوايسة، الطفل يكون مهيئا في رمضان لأن يتغير، لأن الفلسفة من الصوم هي عبارة عن اختبار للنفس لذلك الطفل يدخل هذه السلوكيات في تصرفاته، ويدرب نفسه، وهنا يستغل الآباء الشهر لتوجيه السلوك، والأصل أن يكون ذلك على مدار العام.ويقول نوايسة "رمضان بمجمله عبارة عن منهاج حياة ويشمل كل شيء من الصبر والحمد والشعور بالآخر والمساعدة وتقديم يد العون والتواصل مع الآخر وصلة الرحم، فهو شهر حياة، وينعكس بالمدى البعيد على سلوك الطفل ليكون أكثر إيجابية.ويؤكد ذلك الاختصاصي النفسي والتربوي موسى مطارنة، الذي يبين أهمية استغلال رمضان لزرع بذور الخير والمحبة والحفاظ على مشاعر خاصة تتجلى في الأسرة وبالمجتمع وتؤثر على الأطفال إيجابيا أيام الشهر الفضيل.ووفقا لذلك، لا بد من ترسخ المفاهيم السليمة في عقول الصغار، وأهمها أفعال الخير في شهر رمضان ومساعدة المحتاجين في كل وقت، والتعامل بالحسنى.ويوضح مطارنة أن اصطحاب الأطفال إلى المسجد والمساعدة في تقديم التمر والماء للمصلين، إلى جانب إشراكهم في إفطارات رمضانية جماعية ونشاطات تطوعية، يزرع الخير والعطاء مبكرا في نفوسهم.ويبين مطارنة أن هذه المشاركات ترسخ المفهوم الإنساني والتطوعي ويصبح لدى الطفل سلوك إيجابي يرافقه بالمستقبل، فالمفهوم يصبح فكرة والفكرة تصبح مبدأ والمبدأ يصبح سلوكا.وبذلك ينشأ الطفل على مفهوم التكافل والتواصل ودوره الإنساني في المجتمع بحسب مطارنة، مبينا أن الطفل يجب أن يكون لديه دور في بيئته ومحيطه ومساعدة المحتاج وبناء مشاعر من التراحم والتواد والتقارب والإحساس بالآخر واحتياجاته.ويختار الأهالي الشهر الفضيل في إكساب أطفالهم سلوكيات جديدة، وتعميقها، ضمن أجواء روحانية، فالطفل يلتقط كل شيء، وبالتالي عندما يتدرب ويتعلم السلوكيات الإيجابية يلتقطها بسرعة وكذلك عند تعديل السلوك وترويض النفس.