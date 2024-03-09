السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فندق القصر متروبول- الشميساني

رمضان في القصر جاردن

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فندق القصر متروبول- الشميساني

 


بعد أكثر من ثلاثين عاماً من التميز في إحياء أيام وليالي شهر رمضان الكريم, وتقديم ما لذ وطاب على بوفيه إفطار رمضاني مميز, تم في هذا العام تجهيز القصر جاردن بإضافة لمسات من التراث من حيث الديكوات وتقديم بوفيه إفطار غني بأكلات ست البيت العربيه والأطباق الإيطالية والصينية واليابانية والتي يتم تحضيرها أمام الزبائن من قبل طهاة اتيكو مجموعة فخر الدين يالإضافة لأطباق السحور والحلويات العربية والعالمية لسهرة رمضانية مع الأهل و الأحباب.

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وبالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية سوف يتم تخصيص نسبة من المبيعات لدعم أهلنا في غزة.


من الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تمتلك وتدير فندق القصر متروبول من فئة الأربع نجوم، القصر جاردن.


مطعم فخر الدين، كباب إكسبرس، مطعم و لاونج سولايا، ذا نب، رين تشاي، مركز برية الأردن ، ڤينجريت و يوشي.

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