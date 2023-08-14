رناد وبشرى شقيقتان من ذوي الإعاقة السمعية تجاوزتا العزلة بالكفاح نحو الحلم

ربى الرياحي

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عمان - أن تؤمن بحقك يعني أن تمنح أحلامك شرعية الوجود. رناد وبشرى أختان أرادتا أن تكونا في المقدمة، لم تقبلا بأن تعيشا العزلة التي فرضت عليهما نتيجة إصابتهما بالإعاقة السمعية (الصمم). حرمتا بداية حياتهما من السمع والكلام ومن أن تعبرا عن كل ما تشعران به، لكنهما تميزتا بإحساسهما وذكائهما العالي، فكان العلم والحصول على الشهادات الجامعية الهدف الأول بالنسبة لهما.لذلك، لم يكن التنازل عن أحلامهما خيارا في يوم من الأيام، لطالما كانت هناك أياد حنونة تشدانها كلما تعبتا وتمهد أمامهما الطريق بالحب والإيمان. القرار بإكمال الدراسة كان أولوية منذ البداية، لذا استطاعتا أن تتميزا دراسيا وتحصدا ثمرة صبرهما فخرا وثقة ونجاحا، رناد في تخصص التربية الخاصة وبشرى في هندسة البرمجيات.وفي حديثه لـ"الغد"، يبين الوالد هاشم أبو سمهدانة، وهو رائد متقاعد في الأمن العام، أن ابنتيه رناد وبشرى هما نعمة في حياته وأمانة في عنقه، يسأل الله أن يكون أهلا لحملها وحمايتها.يقول "في العام 1997 ولدت رناد فاقدة للسمع، وبالتالي فاقدة للنطق، ومن ثم جاءت بشرى بعدها بثلاثة أعوام، قصتهما واحدة تحمل التفاصيل ذاتها، فكانتا شريكتين بالصعوبات"، أصر على معالجتهما ولو كلفه ذلك كل ما يملك. في البداية عرضهما على أكثر من طبيب متخصص بمثل حالتهما، لكن من دون نتيجة، فالكل أجمع على حاجتهما لزرع قوقعة تعينهما على السمع، ولأن هذا النوع من العمليات مكلف جدا، لجأ الوالد للإعلام لنشر قصة الفتاتين، فاستجاب الديوان الملكي العامر لنداء الوالد بالتكفل بمصاريف العمليتين.كانت الفرحة كبيرة عاشتها العائلة، وخاصة عندما تمكنت رناد وبشرى من استعادة سمعهما، وذلك في مدينة الحسين الطبية العام 2004، ومن هنا بدأت رحلتهما نحو التميز والحياة، لذا فإن السنوات الأولى من عمر الفتاتين، كما يشير الوالد، تخللها الكثير من الصعوبات والتعب، خاصة أن الموضوع لم ينته بزرع، بل كانت تلك البداية فقط.تكاليف كبيرة اضطر الوالد لتحملها، وذلك على نفقته الخاصة، فبعد زراعة القوقعة للفتاتين، كان لابد من إلحاقهما بمعهد لتعلم النطق وقد كان ذلك مكلفا جدا عليهم كأسرة لديها الكثير من الاحتياجات.استغرق تعلمهما النطق 6 سنوات تقريبا، استطاعت خلالها رناد وبشرى إتقان اللغة جيدا، وتمكن الوالد من تسجيلهما في المدارس وتعليمهما على أفضل مستوى، ولأنهم من سكان محافظة الكرك فقد واجهوا صعوبة حقيقية في الوصول للخدمات، مما حملهم عبئا ثقيلا طيلة السنوات الماضية وإلى اليوم، وتحديدا لأن مثل هذه الأجهزة المعينة بحاجة للصيانة باستمرار.الاهتمام والدعم كانا السر في تجاوزهما العراقيل التي اعترضت رحلتهما الدراسية. يقول الوالد "إن انخراط رناد وبشرى في المدرسة احتاج لبعض الوقت، لصعوبة في التواصل أحيانا وعدم معرفة كل المرادفات خلال الكلام، كل ذلك لم يمنعهما من التميز وأن تكونا متفوقتين في الدراسة ونجحتا في إتقان اللغتين العربية والإنجليزية رغم وجود بعض العقبات".رناد وبشرى كسرتا بإيمانهما جدار العزلة، فكانتا أقوى بعلمهما وانخراطهما بالمجتمع من خلال مشاركتهما في النوادي والرحلات، فالثقة بالنفس ربما هي أكثر ما يميزهما، وهذا أساسه أسرة قوية تقف خلفهما وتؤمن بحقوقهما.وبحسب الوالد، من حق ذوي الإعاقة الاندماج اجتماعيا وتهيئة كل الظروف ليكونوا أعضاء فاعلين بكل المؤسسات والقطاعات، فهم قدرات كبيرة، وينبغي ألا يتم حرمانهم من التوظيف، فهم حاصلون على أعلى الشهادات. متسائلا: "بأي ذنب تحرم ابنتاه من العمل بعد كل التحديات التي مرت بهما والتعب والاجتهاد والمثابرة؟".اليوم، تقف رناد وبشرى بشهادتيهما الجامعيتين على بضع خطوات من التعيين، وكلهما إرادة وتصميم على دخول سوق العمل وتأمين وظيفة تكون عكازا لهما في حال تغيرت الظروف، فالحياة متقلبة بطبيعتها وليس هناك أي ضمانات سوى العمل لتوفير مصدر دخل ثابت يبعدهما عن حاجة الناس، رناد بتخصص التربية الخاصة وبشرى بتخصص هندسة البرمجيات.بعد اقترابهما من الحلم الذي لطالما انتظرتاه، وبناء على قول الوالد، فقد توقف تعيينهما بسبب عدم حصولهما على بعض الموافقات، مستغربا من عدم إعطاء هذه الفئة الأولوية رغم كل التوصيات والقوانين، فإذا لم يعيلوا أنفسهم لن يجدوا من يعيلهم مهما كانوا محاطين بالعائلة والأهل، فالحياة تنقلب بلحظة، ومن السهل جدا أن يتخلى عنهم حتى أقرب الناس.ويطالب الحكومة وكل الجهات المعنية بتوفير الأدوات المعينة والمعدات الطبية بأسعار تناسب الجميع، فالأعباء الاقتصادية أنهكت الأسر ولم تعد قادرة على تأمين أبسط احتياجات أبنائها، فالسماعات والكراسي المتحركة والأسرة الطبية والحواسيب الناطقة وغيرها من المعدات التيسيرية هي ضرورة ملحة للأشخاص من ذوي الإعاقة وليست كماليات حتى يستطيعوا أن يعيشوا ويتوظفوا ويحققوا أحلامهم كغيرهم بعيدا عن التهميش والعزلة وتحجيم قدراتهم إن لم يكن استبعادها تماما.هو كأب يشعر بالخوف على ابنتيه ويقلقه جدا أن يكون مقصرا بحقهما، والأصعب حقا على الأب أن يشعر بأنه عاجز، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بصحة أولاده وسعادتهم، وهذا تماما ما يعيشه مع ابنتيه بسبب إمكاناته المحدودة، فهو مضطر لتجديد الأجهزة لهما، لكن ما يمنعه أسعارها المرتفعة التي تصل إلى 4500 دينار تقريبا لكل واحدة منهما، مبينا أن التأخير في تأمين الأجهزة لابنتيه ليس في مصلحتهما وقد يكلفهما العودة مجددا للعزلة التي ستكون حاجزا يحول بينهما وبين الحياة، لذا يناشد كل الجهات لإيجاد حل يخفف من معاناة هذه الفئة وذويها حتى لا يضطروا للعيش خارج الحياة مجردين من أحلامهم.