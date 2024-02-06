الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريشة الطرمان تنقل مفردات التراث وقضايا المجتمع برشاقة

جانب من اللوحات الفنية-(من المصدر)
جانب من اللوحات الفنية-(من المصدر)
عمان- تتعمد الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان الطرمان، الانسياق وراء الألوان الرئيسة القوية التي تجعل لوحاتها الفنية ذات قيمة لونية.
وتمتلك الطرمان قدرة على موازنة الألوان والتحكم بها، لتصل اللوحة منسجمة ومتكاملة بتفاصيلها، حيث تعتمد في أسلوبها الفني التشكيلي على المدرسة التجريدية التعبيرية.اضافة اعلان
الفن التشكيلي بالنسبة إليها، تعبير عما يدور بداخلها من مشاعر وتجارب وأحداث تشارك مع المجتمع لتخرج في شكل عمل فني.
وترى، أن الفن رسالة تتخطى اللغات والثقافات وحتى الزمن، لذلك أوجدت الجمال والحب معا في لوحاتها، وجذابة للعين والذائقة، مؤكدة ضرورة أن يكون الفنان ملما في كل المدارس الفنية التشكيلية والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
لا تخف الطرمان تأثرها بمدينتها مادبا (مدينة الفسيفساء)، لأن أغلب المواقع السياحية فيها تحتوي على لوحات الفسيفساء، فضلاً عن وجود مراكز كثيرة تتخصص في تعليم هذا الفن، مؤكدة أن الفن التشكيلي لن يتطور، إلا من خلال استقطاب وزارة الثقافة الموهوبين، وإقامة ورشات عمل في هذا المجال يديرها المتخصصين للتعرف إلى أساليبهم واكتساب الخبرات.
واستطاعت على مدى ثلاثة عقود أن تنتج أعمالاً تجريدية تعبيرية رمزية فيها حرية التعبير وبالألوان التي يستطيع من خلالها الفنان التعبير عن حالة أو موضوع أو فكر خاص به، مؤكدة أنها تفكر كثيرا بالموضوع الذي سترسمه، وتترك للجمهور الرؤية الخاصة به.
وتستهوي الطرمان خريجة الجامعة الأردنية، مواضيع الهوية للتعبير عنها، لأنها تعتبر ممارسة الفن نوعا من التفرد للتعبير عن الذات بحسب قولها: "كنت أبحث دائماً عن التفرد في الطرح، وتقديم فن يمثلني كإمرأة عربية وأردنية، فوجدت في الثراء اللوني والزخارف المتنوعة مدخلاً حقيقياً لأتفرد به خاصة في ظل تداخل الثقافات".
وتؤكد الطرمان في سياق حديثها لـ"الغد"، أنها تعبر عن هويتها وعن الأصالة والزخم الثقافي من خلال لوحاتها، وتعشق دائماً البحث في مواضيع الحضارة والتراث الإنساني  وعناصرها كونها مواضيعا تميزها عن الآخر، وتحقق التفرد والأصالة، وهي مواضيع مهمة في عالم الفن.
وتقول: "تلهمني الألوان والزخارف والنقوش والفسيفساء التي تتوفر في البيئة من حولنا، ومفردات التراث، وأكثر ما يشدني هي تلك المنمنمات اللونية والزخرفية والثراء اللوني الذي يشعرني بهيبة الحضور وقوته والذي يظهر بقوة في تفرد"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها دربت عينيها على عمليات البحث والتحري عن التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وعبر حالة احتفاء دائم بعالم الألوان ورمز الطاقة والحيوية.
وتقول: "إن حضرت الفكرة التي تستهويها بحثت في الطرق الأنسب للتعبير عنها بحرية تامة، ومن دون قيود أو تدخل خارجي، بحسبها: "لم أشعر يومًا بأن أفكاري الفنية حبيسة أو مقيدة من قبل أي جهة".
ولا تنكر الطرمان تأثر الفنان التشكيلي بكل ما حوله من قضايا، فتعبر عنها عن طريق العمل الفني، فهي رسالة تسعى لإرسالها إلى المجتمع بشكل جمالي حسب الأسلوب الفني الذي تتبعه؛ فـ"الفن التشكيلي" هو ثقافة بصرية.
ويذكر، أن الطرمان حصلت على جوائز عدة، في مراحل مختلفة على مستوى الاطفال جائزة شنكارا، وعلى مستوى الجامعات المركز الأول في العام 2003، ومن الفنانين الذين أثروا بها في الأردن الفنان أحمد الشاويش والفنان حسن، والفنان العراقي خالد العزاوي.
وأقيم للتشكيلية 4 معارض شخصية، وكذلك مشاركات في معارض متعددة في الأردن، إضافة إلى مشاركات خارجية في مصر والإمارات وأميركا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الدعوات الرقمية.. هل باتت تهدد تقاليد المناسبات الاجتماعية؟

منذ 41 دقيقة
حجم القمر يتقلص.. كيف يفسر العلماء هذه الظاهرة؟

حجم القمر يتقلص.. كيف يفسر العلماء هذه الظاهرة؟

منذ 43 دقيقة
طريقة مبتكرة لتحسين الأداء الاجتماعي لدى المراهقين

طريقة مبتكرة لتحسين الأداء الاجتماعي لدى المراهقين

منذ 44 دقيقة
كيف يفيد فقدان الوزن صحتنا؟

كيف يفيد فقدان الوزن صحتنا؟

منذ 45 دقيقة
Untitled-1

يكبرون قبل الأوان.. عبارات يطلقها آباء تنفر الأبناء وتعزلهم عن المحيط

05 شباط 2024
1707040106828747500

الحنين لعبق الأماكن القديمة.. حينما يهرب الإنسان من التكلف ويبحث عن السكينة

04 شباط 2024
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |منذ 41 دقيقة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 