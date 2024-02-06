ريشة الطرمان تنقل مفردات التراث وقضايا المجتمع برشاقة

أحمد الشوابكة

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عمان- تتعمد الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان الطرمان، الانسياق وراء الألوان الرئيسة القوية التي تجعل لوحاتها الفنية ذات قيمة لونية.وتمتلك الطرمان قدرة على موازنة الألوان والتحكم بها، لتصل اللوحة منسجمة ومتكاملة بتفاصيلها، حيث تعتمد في أسلوبها الفني التشكيلي على المدرسة التجريدية التعبيرية.الفن التشكيلي بالنسبة إليها، تعبير عما يدور بداخلها من مشاعر وتجارب وأحداث تشارك مع المجتمع لتخرج في شكل عمل فني.وترى، أن الفن رسالة تتخطى اللغات والثقافات وحتى الزمن، لذلك أوجدت الجمال والحب معا في لوحاتها، وجذابة للعين والذائقة، مؤكدة ضرورة أن يكون الفنان ملما في كل المدارس الفنية التشكيلية والانتقال من مرحلة إلى أخرى.لا تخف الطرمان تأثرها بمدينتها مادبا (مدينة الفسيفساء)، لأن أغلب المواقع السياحية فيها تحتوي على لوحات الفسيفساء، فضلاً عن وجود مراكز كثيرة تتخصص في تعليم هذا الفن، مؤكدة أن الفن التشكيلي لن يتطور، إلا من خلال استقطاب وزارة الثقافة الموهوبين، وإقامة ورشات عمل في هذا المجال يديرها المتخصصين للتعرف إلى أساليبهم واكتساب الخبرات.واستطاعت على مدى ثلاثة عقود أن تنتج أعمالاً تجريدية تعبيرية رمزية فيها حرية التعبير وبالألوان التي يستطيع من خلالها الفنان التعبير عن حالة أو موضوع أو فكر خاص به، مؤكدة أنها تفكر كثيرا بالموضوع الذي سترسمه، وتترك للجمهور الرؤية الخاصة به.وتستهوي الطرمان خريجة الجامعة الأردنية، مواضيع الهوية للتعبير عنها، لأنها تعتبر ممارسة الفن نوعا من التفرد للتعبير عن الذات بحسب قولها: "كنت أبحث دائماً عن التفرد في الطرح، وتقديم فن يمثلني كإمرأة عربية وأردنية، فوجدت في الثراء اللوني والزخارف المتنوعة مدخلاً حقيقياً لأتفرد به خاصة في ظل تداخل الثقافات".وتؤكد الطرمان في سياق حديثها لـ"الغد"، أنها تعبر عن هويتها وعن الأصالة والزخم الثقافي من خلال لوحاتها، وتعشق دائماً البحث في مواضيع الحضارة والتراث الإنساني وعناصرها كونها مواضيعا تميزها عن الآخر، وتحقق التفرد والأصالة، وهي مواضيع مهمة في عالم الفن.وتقول: "تلهمني الألوان والزخارف والنقوش والفسيفساء التي تتوفر في البيئة من حولنا، ومفردات التراث، وأكثر ما يشدني هي تلك المنمنمات اللونية والزخرفية والثراء اللوني الذي يشعرني بهيبة الحضور وقوته والذي يظهر بقوة في تفرد"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها دربت عينيها على عمليات البحث والتحري عن التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وعبر حالة احتفاء دائم بعالم الألوان ورمز الطاقة والحيوية.وتقول: "إن حضرت الفكرة التي تستهويها بحثت في الطرق الأنسب للتعبير عنها بحرية تامة، ومن دون قيود أو تدخل خارجي، بحسبها: "لم أشعر يومًا بأن أفكاري الفنية حبيسة أو مقيدة من قبل أي جهة".ولا تنكر الطرمان تأثر الفنان التشكيلي بكل ما حوله من قضايا، فتعبر عنها عن طريق العمل الفني، فهي رسالة تسعى لإرسالها إلى المجتمع بشكل جمالي حسب الأسلوب الفني الذي تتبعه؛ فـ"الفن التشكيلي" هو ثقافة بصرية.ويذكر، أن الطرمان حصلت على جوائز عدة، في مراحل مختلفة على مستوى الاطفال جائزة شنكارا، وعلى مستوى الجامعات المركز الأول في العام 2003، ومن الفنانين الذين أثروا بها في الأردن الفنان أحمد الشاويش والفنان حسن، والفنان العراقي خالد العزاوي.وأقيم للتشكيلية 4 معارض شخصية، وكذلك مشاركات في معارض متعددة في الأردن، إضافة إلى مشاركات خارجية في مصر والإمارات وأميركا.