"زواج الأربعين".. فرصة تستحق الانتظار أم قرار فات أوانه؟

فرح الردايدة

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عمان- "ما راح هالعمر هدر"؛ بهذه العبارة بدأت سلمى (42 عاماً) حديثها حينما يسألونها عن سبب التأخر بعمر الزواج. سلمى التي تشغل منصب مساعد مدير في إحدى كبرى شركات الاستثمار في المنطقة، ترى أن المراحل الماضية من حياتها كانت مليئة بالسعادة والاستقرار، وتشعر بالرضا التام عنها.ووفقا لرأيها، فإنها استطاعت أن تحقق واحدا من أهم أهدافها وهو الاستقرار المالي والمنصب الوظيفي الذي اجتهدت لسنوات للوصل إليه، وهو الذي استنزف سنوات لم تكن قليلة، لكنها لمست نتائجها لاحقا. وتبدي سعادة كبيرة وروح الحماس في الترقية القادمة لمنصب المديرهي لم تتجاهل الجانب الاجتماعي ولكن لم يكن الزواج "هاجسا" يشغل تفكيرها، إنما الوصول لما كانت تطمح له يوما وتحقيق تلك النجاحات المهنية.سلمى لا تنكر تفكيرها جدياً في الزواج والشراكة الإنسانية مع الشخص المناسب، لكنها لا تعيش حبيسة لهذه الفكرة، إنما تترك كل شيء لتوقيته وبما يتناسب مع نضج مرحلة الأربعين التي وصلت إليها.ولا ينكر سيف جمال (41 عاما) أنه كان يأمل أن يؤسس أسرة وهو في نهاية عمر العشرينيات، غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها، فرضت عليه التزامات كثيرة، أولها مساعدة عائلته بالتكاليف المعيشية، حيث هو المعيل الوحيد لها، بعد وفاة والده."ما كان بدي أظلم حدا بالحياة معي وأنا يا دوب مكفي حالي"، بهذه العبارة عبر سيف عن الأحوال التي كان يعيشها ومنعته حينها من التفكير بالارتباط، لذلك انتظر حتى جاء الوقت المناسب وتحسنت أوضاعه المالية وتطور مهنيا في وظيفته، والتقى بشريكة عمره التي تشبهه بالمستوى التعليمي والثقافي وحتى بالأفكار والتوجهات.بيد أن رانيا (44 عاما) فقد تبدو محبطة وحزينة، لأنها تشعر أن قطار الزواج قد فاتها، وكل من حولها من صديقات أسسن لحياتهن ورسمن طريقهن الخاص مع شركاء أضفوا الحياة لهن. هي ما تزال تقف مكانها، ولا تستطيع إخفاء دموعها في وحدتها في كل مرة تستقبل إحدى أخواتها الأصغر منها سنا مولوداً جديداً، لتشعر بوحدة فظيعة وحاجة ملحة للشريك لتحقيق حلم الأمومة والذي ظل يراودها لسنوات.تعترف رانيا أنها وبالرغم من محاولاتها في ملء وقتها وإشغال نفسها في وظائف متواضعة الدخل ورغم أن متطلباتها بسيطة جدا في الزواج، إلا أنها لا تستطيع إخفاء قلقها مع التقدم بالعمر، واصفةً تلك المرحلة بـ "الموحشة". أكثر ما يزيد من حزنها ومتاعبها السؤال الذي لطالما يطرح عليها "متى رح نفرح فيك"، ونظرات الشفقة في عيون من حولها وكأنها تجلس في برجها العاجي وترفض مقابلة "طابور العرسان"، لتقرر أخيرا تجنب الاختلاط الاجتماعي هرباً من هذه المواقف المحرجة.ربما في الوقت الحالي أصبح هنالك نقلة نوعية في وعي الأفراد على اختلاف عاداتهم وخلفياتهم الأسرية والبيئة المحيطة، ولم يعد "هاجس" الزواج يشغل بال عدد من النساء والرجال، حيث يدخرون طاقاتهم في تحقيق النجاح المهني على وجه الخصوص، وإن أتت فرصة الزواج عليها أن تراعي المستوى الفكري والعملي للطرفين، بحيث يكون قرار الارتباط في مرحلة متأخرة يستحق فرصة الانتظار. على عكس وجهة النظر الأخرى بأن الارتباط في مراحل مبكرة هو أفضل للطرفين نساء ورجالا، كحاجة ضرورية لتوفير الاحتواء والدعم النفسي والمالي والعاطفي ومشاركة الأحداث والأخبار مع النصف الآخر، وتبديد مشاعر العزلة بأن يقضي الفرد مراحل من حياته بمفرده.المستشار الأُسري وخبير العلاقات الدكتور خليل الزيود يبين أن التأخر بالزواج وصولا لعمر الأربعين فيه الكثير من المزايا والايجابيات، منها اكتمال النضج الفكري والنفسي عند الطرفين وصحة الاختيار، فضلا عن التشبث في الحياة وارتفاع نسبة التفاؤل بحكم المرور بالعديد من التجارب والاختبارات ودراسة الشخوص من الناحية النفسية والفكرية.ويضيف الزيود أن التأخر بالزواج يساعد في كثير من الأحيان بالبحث عن الشريك الأمثل لضمان الاستمرارية خلال الزواج ويكون هنا التركيز على الأساسيات أكثر منه على الكماليات، وإيجاد حلول للمشكلات بعقلانية لبناء شراكة زوجية أفضل وأسرة أكثر أماناً بعيداً عن الاندفاعية في ردات الفعل التي يمارسها من هم أقلُ خبرةً وكفاءةً في إدارة الأزمات الحياتية والمالية.ووفق الزيود، فإن سن الأربعين قد يكون العُمر الذهبي لاكتمال المشهد بصورة أفضل وأكثر صحةً.ويشهد الأردن انخفاضا في حالات الزواج العام الماضي (2022) حيث وصلت إلى 15.2 % ليُسجل 63834 عقد زواج مقارنةً مع عام (2021) الذي سُجل فيه 73560 عقد زواج وفق قاضي القضاة حافظ الربطة. وبحسب دائرة قاضي القضاة، فإن نسبة الزواج (مقارنة بعدد السكان) بلغت ما نسبته 5.8 لكل ألف.أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموكد.قاسم حموري يذهب إلى أن التأخر في سن الزواج يرجع إلى عدد من العوامل، أهمها العامل الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في الأردن الذي يؤدي إلى التأخر باتخاذ هذا القرار، حيث أن متطلبات الزواج ومسؤولياته المتعددة، كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ومستوى الأسعار يعيق التفكير جديا بالزواج.تلك العوامل، بحسب الحموري، أثرت على عقلية المجتمع وتفكيره، حيث بدأ يتقبل تأخر سن الزواج للأربعين للشاب والفتاة، مبينا أن الأهم هو الزواج الناجح والاتفاق بين الأطراف بما يكفل تنشئة أسرة ناجحة، والتغلب على كافة العراقيل وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، بغض النظر عن العمر.