زينب الكسواني.. تصميمات تجمع ما بين التراث والعصرية بألوان مفعمة بالحياة

رشا كناكرية

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عمان - الجمع بين التراث والمعاصرة بتصاميم عالمية تزين إطلالة المرأة الأردنية بأزياء فريدة متجددة، هو ما تقدمه مصممة الأزياء الأردنية زينب الكسواني، التي تصمم وتنفذ أناملها أجمل التصاميم من العباءات وفساتين السهرة والزفاف، بمزيج من الكلاسيكية والعصرية بطريقة فنية وجمالية تجعلها ملائمة للمناسبات كافة.وفي حديث خاص لـ"الغد"، بينت الكسواني، أنها تضم في معرضها جميع ما تهتم به المرأة، مشيرة إلى أن الانتشار الأكبر في الوقت الحالي للعباءة، وتتميز تصاميمها بطابع عصري وألوان مليئة بالحياة، إلى جانب تزيينها بالتطريزات المختلفة واستخدام الأقمشة الدارجة والتطريز التراثي سواء الفلاحي الفلسطيني أو الأردني.وتشير الكسواني، إلى أسباب انتشار تزيين العباءات بالتطريز التراثي، وذلك لكثرة الطلب عليه من قبل جميع الفئات الصبايا وكبيرات السن، وتقول: "شعرنا أن هناك عودة للتراث بطريقة جميلة وهناك طلبا كبيرا عليها"، لتطلق على هذه المرحلة، "العودة للتراث" واصفة إياها بعودة قوية للتراث من جميع الفئات العمرية، وهذا أكثر ما أسعدها".وتبرر كسواني اختيارها لكلمة "عودة"، بأنها تعطي مصداقية أكبر بكثير، لأننا إن تحدثنا عن الأجيال السابقة، فهي لم تترك التراث أبدا وبقيت ترتديه ومتمسكة به وتتباهى به لفترة طويلة من الزمان، لكن الأجيال الجديدة، تمسكت به الآن بطريقة جميلة، وأصبحت تطالب به بأشكال وموديلات عدة، كما زاد الإقبال على ارتدائه في مناسبات كثيرة، لتكن بذلك عودة للتراث بطريقة جميلة وبأشكال وألوان الموضة ولجميع الفئات العمرية، لتزدان بالتطريزات والنقوشات الأردنية الجميلة.وتؤكد الكسواني، أن العباءات العصرية أخدت مكانها من خط الموضة الشرقية خاصة في الموسم الرمضاني والأعياد والصيف لتتزين باللمسة الشرقية والتراث الشرقي.ومن جهة أخرى تؤكد الكسواني، أن فساتين الزفاف تأخذ حيزا كبيرا من عملها واهتمامها لتتميز بها بطريقة جميلة ومبتكرة، وتقول: "فستان الزفاف له دور كبير في حياتنا.. وتحب أن تكون كل عروس هي الأجمل، وأن تكون ملكة حفلتها وتشعر بسعادتها وبأن إطلالتها، مميزة وعندما نحقق لها هذا الحلم نكون في قمة سعادتنا".وتؤكد الكسواني، أن لديها شغف كبير لتصميم فساتين الزفاف، فعندما تأتيها عروس تسعد وتضعها على كفوف الراحة وتكون الأهم لديها وتقول: "فستان الزفاف متعة غير طبيعية عندما تعمل عليه".وكذلك أكدت الكسواني، أن فساتين السهرة لها دور كبير وحيز مهم من عملها ووقتها، خاصة المضاف له التطريز والشك والعمل اليدوي مؤكدة أنها تعمل على التصميم والتنفيذ، فقد تفاجأت مؤخرا أن المصممين الجدد يعملون على التصميم ليكن التنفيذ بمكان آخر.بينما تشرف الكسواني، على جميع التصاميم التي تعمل عليها ويتم التصميم والتنفيذ في مشغلها من بدايته لنهايته، ليخرج التصميم المطلوب بالشكل النهائي، مشيرة إلى أنها تشتري من السوق الأقمشة السادة، ثم يقومون بتصميمها كاملة من الرسمة المطلوبة، وكيف يخرج تصميم القماشة وطريقة وضع الشك على الأقمشة، ثم تخرج قطعة مميزة ليس لها شبيه في السوق.وتنوه المصممة، إلى أن أي تصميم تقوم به يكون تصميما واحدا ولا تقوم بتكراره ولا يمكن أن تجد قطعة شبيهة بالأخرى، وهذا الأمر أصعب، فهي في حالة تفكير دائم ومن الممكن، أن تبقى مستيقظة طوال الليل وهي تفكر بتصميم جديد فريد ومختلف عما قدمته سابقا وهذا يأخذ منها وقتا وجهدا كبيرين."المتعة في عملي، أن القطعة لا تكرر" تقول الكسواني، لتكن بذلك بعيدة عن غيرها وهذا ما يسعد الزبائن، وعلى مدار السنين مرت بتجارب وخبرات كبيرة وأوجدت هذه الثقة الكبيرة والتامة بينهم وبأن القطعة لا تتكرر ولن تراها على غيرها.وتؤكد بذلك، أنها قادرة على تصميم موديلات عديدة وفخمة وبلمسة مختلفة وتتناسب مع ذوق الزبونة وتليق بها وبشخصيتها وشكل جسدها وهذا الذي يميزها.من أساسيات كسواني في تصاميمها، الرؤية المختلفة لكل قطعة، معتقدة بذلك أن المصمم الناجح هو الذي يبقى في إبداع مستمر دون توقف فلا يكتفي بقطعة واحدة ويكررها، وتقول: "المصمم الناجح يجب دائما أن يكون لديه رؤية مسبقة ومبدع بكل شي".وعن مشاركتها في حفل زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، تحدثت الكسواني، أن مجموعة كبيرة من الإعلاميات والفنانات الأردنيات قمن باختيار تصاميمها، وقد حاولت تغطية أكبر قدر من الإعلاميين، وتم الإشادة بجمالية اطلالاتهن، محاولين بذلك السير مع رؤية جلالة الملكة رانيا العبد الله، فقد أحبت أن يكون كل شيئ محلي ومصنوع يدويا، وعليه كانوا حريصين على ذلك بارتداء الملابس التراثية بطريقة تعكس جمال التراث الأردني وإبداع المصممين الأردنيين أمام العالم بطريقة جميلة، لتترك بذلك بصمة كبيرة تركت أثرا جميلا لهذه المناسبة المميزة.وتشير الكسواني، إلى أنه تم التشكيل والتنوع بالتصاميم والأثواب بطريقة جميلة وبلمسة عصرية وألوان جميلة، محاولين بذلك صنع تشكيلات جميلة جدا بقدر المستطاع ليكن بذلك موسما حافلا وإبداعات متميزة لها، وتقول: "كانت شرف كبير لي ولفريق عملي هذه المشاركة"، وبالنسبة لها كانت سعيدة جدا وتعمل بحب فكل شخص شارك بموسم الفرح بطريقته الخاصة، وهي كمصممة أزياء كانت بصمتها ومشاركتها بأن تضع البسمة على وجه كل من ارتدى من تصاميمها ليكن فخورات بجمالهم، ولتنقل هذا التراث والتاريخ العريق بتصاميم جميلة من خلال إعلاميات وفنانات أردنيات.البصمة التي تميز الكسواني عن باقي المصممين، تكمن بالأناقة والبساطة والفخامة في التصميم وهذا الذي تعمل عليه دائما، أن تكون تصاميمها بسيطة وبالوقت ذاته فخمة وأنيقة وتتحدث عن نفسها، وكل قطعة تتفوق على التي تليها.وتعمل حاليا الكسواني على مقدمة مجموعة خريف شتاء، مؤكدة أنها كل أسبوع يكون لديها مجموعة جديدة "كولكشن" في معرضها فالاستمرارية عنوانها في العمل.ومن جهة أخرى، تؤكد أن الأردن من الأساس مواكب للموضة بطريقة سريعة جدا ولديه إبداع أكثر من غيره، ولكن للأسف لم يكن هناك تسليطا للأضواء عليه، ولم يأخذ المصممين حقهم في هذا الأمر، إذ يمتلك الأردن مجموعة مصممين رائعين.وتقول مخاطبة الجيل الجديد: "تأنوا بالتصاميم، والذي لم يدرس التصميم عليه بذلك وأن يتعمق به أكثر ويحب المهنة بطريقة صحيحة ولا يتركها للخياطين، بل التنفيذ والعمل بالأيدي، وليس من الخطأ استشارة أصحاب الخبرة والاستفادة منهم، فإن السرعة وعدم التأني خسارة لكم". مؤكدة بذلك أن الأمل بالمصممين الشباب.وتختتم الكسواني حديثها، مؤكدة أن التصميم والتنفيذ من الألف إلى الياء هما سر النجاح، وأي مصمم ناجح عليه ألا يعتمد على القماشة الجاهزة بل يجب أن يعتمد على إبداعه، وكيف يخلق ويبدع بالقطعة ويتفنن بها ويخلق التصميم الذي يميزه بالرسمة والشك وتركيب الألوان، وعليها اختيار الألوان التي تليق بذوق الزبونة ويناسب جسدها ومقاسها، ويقدم لها الثقة الكبيرة ويظهر الجمالية لكل أنثى.