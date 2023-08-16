زين عوض تصدح بصوتها في إيطاليا وتشدو بحفلات الصيف محليا

رشا كناكرية

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عمان- "كلي فخر واعتزاز بتمثيل بلادي" بهذه الكلمات النابعة من القلب عبرت الفنانة زين عوض عن مشاركتها في تمثيل الاردن بصوتها في حدثا موسيقيا مهما بقيادة المايسترو "ريكاردو موتي" بمهرجانات رافينا وبومبي في ايطاليا، وفي حفل منفصل في جرش أقيم في التاسع من تموز (يوليو) الماضي.ويأتي هذا الحدث الموسيقي الكبير بوصفه أحد أبرز مبادرات تعزيز الصداقة والتواصل بين الشعوب، من خلال لغة الموسيقا، حيث أحيته أوركسترا الكيروبيني، المكونة من جوقة قوامها مائتا موسيقي، وقد أقامه منتدى التعاون الأردني الإيطالي بالاشتراك مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة.وفي حديث خاص لـ"الغد" أعربت الفنانة عوض عن سعادتها وفخرها بهذه الفرصة التي قدمت لها من قبل وزارة الثقافة، بأن تكون جزءا من هذا الحدث الذي أخذ بعدا ثقافيا كبيرا.عوض كانت واحدة من المطربين الذين غنوا ضمن جولة أحد أهم المايسترو في العالم "ريكاردو موتي" الى جانب تسعة موسيقيين أردنيين شباب."كنت في قمة سعادتي" تقول عوض تعبيرا عن مكانة هذا الحدث، وتأثيره الكبير على مسيرتها الفنية، مضيفة أن المايسترو "موتي" قاد الاوركسترا الايطالية بشكل رائع، وكانت سعيدة بأن تكون لنا جولة في بومبي ومهرجان رافينا ومن بعدها مشاركتها على مدرجات المسرح الجنوبي في جرش في التاسع من تموز الماضي.ووصفت عوض حفل جرش آنذاك بأنه، "كان حفل مبهجا بجميع تفاصيله والحضور ذواق للفن والكثير من الموسيقيين حضروا الأمسية" مضيفة أنها كانت تجربة جميلة وتبادل للثقافات بين الاردن وايطاليا وإضافت الكثير لمسيرتها وتعتبرها نقله نوعية بالنسبة لها، موجهة الشكر لوزيرة الثقافة هيفاء النجار على دعمها المتواصل وايمانها بها.وقالت عوض هذا الحدث ترك انطباعا وبصمة ثقافية موسيقية دائمة للأردن، فالإعداد المذهل لمدرج جرش وتحويله إلى عالم من سحر الموسيقا، تاركا بذلك أثرا ثقافيا يدون في تاريخ البرامج الثقافية الموسيقية.ومن جهة أخرى؛ أكدت الفنانة أن من أبرز المحطات المهمة لها هذه السنة هو المشاركة في حفل زفاف سمو ولي العهد الاردني الامير الحسين، وبأغنية "أقبل علينا" التي عملت عليها خصيصا لهذا الحدث، وهي من كلمات الشاعر عيد المساعيد والملحن والموزع وائل الشرقاوي، وتقول، "العمل تطلب جهدا كبيرا واستغرق أشهر للعمل عليه حتى خروجه بهذه الصورة البهية" لذلك، تعتبره من الاعمال التي ستبقى حاضرة.وشاركت ايضا في حفلات الصيف منها حفلة البوليفارد ضمن فعاليات مهرجان جرش، بالاضافة الى حفلها في عروس الشمال إربد ضمن فعاليات صيف عمان والتي أيضا لاقت إقبالا كبيرا.وقدمت عوض خلاله أعمال جديدة وأغان طربية الى جانب الاغاني الاردنية التي اضافت لها الفرقة الموسيقية تجديد وتطوير من ناحية العزف، ومنها أغنية "جديلي يم الجدايل" التي عزفتها الفرقة الموسيقية بالمقاطع كاملة، وتعبر عن ذلك بالقول: "أحببنا أن نلقي الضوء على الاغاني الاردنية وكيف نقدمها بالحفلات برونقها وجمالها التراثي الذي تربينا عليه ليكن عليها الضوء بشكل مميز".والذي يميز أعمالها لهذه السنة بحسب قولها، بأنها كونت فرقة جديدة بقيادة الفنان والموزع محمد القيسي برفقة نخبة من الاساتذة، الأمر الذي ينعكس على الأداء بشكل إيجابي بالمستقبل.وأعربت عوض عن سعادتها كذلك بتقديم حفل افتتاح "مهرجان عمان السينمائي- أول فيلم" في دورته الرابعة برعاية الهيئة الملكية للافلام فهي مرافقة له منذ بداياته وتقول: "كنت سعيدة بأنه أكون المقدمة له لثلاث سنوات على التوالي وهذه السنة الرابعة.. وأن أكون وجه للمهرجان هذا شرف كبير لي".وفي ختام حديثها بينت عوض أنها تعمل حاليا على أغنية جديدة ستصدر قريبا باسم "من بعد ما نسيتك"، ويتم التحضير لها حاليا الى جانب مشاركتها والتحضير لحفلات الصيف لتستمر بذلك بتحقيق ما تحب بشغف وحب كبيرين في مسيرتها الفنية.