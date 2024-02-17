سارة المعايطة: "خربشات" على الجدران أنتجت فنانة اكتشفت الرسم بعمر مبكر

ديمة محبوبة

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عمان – "خربشات" على الجدران، أثاث المنزل، ملاءات الفراش، على الأدوات الكهربائية، لم أترك أي مساحة بيضاء إلا ولونتها، ورسمت عليها رسومات بدائية، حتى انتبه أهلي ومعلماتي إلى موهبتي في الرسم". هكذا تقول سارة موسى المعايطة، طالبة في الصف العاشر، حيث عشقت الرسم، وهو بالنسبة إليها لغة القلوب التي لا تعرف الحدود، ومن خلاله تستطيع ترجمة أفكارها على الورق، ومن خلال اللوحات، على حد وصفها.تقول سارة: "إن الرسم هو الهواية التي اكتشفتها، أو بالأحرى ساعدها على اكتشافها أهلها ومعلماتها في المدرسة، وتحديدا في عمر 8 سنوات، إذ كانت البداية عندما كانت تحب الرسم على كل شيء موجود، ومن هنا انطلقت الرحلة.وتذكر سارة، أنها عندما اكتشفت موهبة الرسم لديها، بدأت بالتعلم من خلال موقع "اليوتيوب"، وتقليد ما تشاهده من خلال الفيديوهات، ثم تطور حب التعلم عندها لدرجة التسجيل في دورات متخصصة لتعليم الرسم، ثم قررت ممارسة وتطبيق ما تتعلمه بشكل منهجي، مع الاستمرار بالمعرفة الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى الإتقان.وتشير دراسات في علم نفس الأطفال، إلى أهمية دور الأهل في تنمية موهبة الرسم لدى أطفالهم، لكن عليهم في الوقت ذاته، عدم إجبارهم على الرسم ما لم تكن لديهم الرغبة حقا بذلك، لكن بإمكانهم في المقابل إثارة اهتمامهم بالموضوع.وبالتالي، يجب أن يكون الرسم نشاطا ممتعا للأطفال، يمكنهم من اختيار الألوان التي يحبونها والمواضيع التي يرغبون باستكشافها، إذ يحتاج الأطفال إلى مساحة وحرية إبداعية لتطوير لغتهم، مع ضرورة الثناء عليهم دائما على أي مجهود يبذلونه، مما يساعدهم على تنمية ثقتهم بأنفسهم وتعزيز مهاراتهم الإبداعية.وتقول سارة: "ما كان يشجعني هو شغفي وحبي للرسم، والدعم الذي تلقيته من كل من في المدرسة أو في البيت، إضافة إلى صقل مهارتي من خلال فرص المشاركة في المسابقات، والتي كانت دافعا كبيرا ومحفزا للتطور في الوقت ذاته".وتبين سارة، أن الوسائل التي كانت تتبعها لتطوير نفسها والتي تنصح أي شخص في أي مجال باتباعها هي الممارسة والاستمرار بالتعلم، والاطلاع على كل ما هو جديد، إضافة إلى الحرص على المشاركة الدائمة في المسابقات، وأي فرص موجودة، حتى لو لم تكن النتيجة مرضية، فإن عدم النجاح لا يعني الفشل دائما، لكن الإصرار والاستمرارية يؤديان إلى النجاح.وتشير سارة إلى أن مشاركتها في مسابقات متعددة، ساعدتها على تطوير ذاتها، وكسر حاجز الخوف الذي كان يساورها قبل ذلك، وبالتالي ساعدتها على تقبل الفوز والخسارة، وتطوير مهاراتها الاجتماعية في التعامل مع الناس أو المواقف الصعبة التي تواجهها.وبحسب تقرير نشره موقع "ستيت تو هيلث" الأميركي، فإن الرسم يحقق فوائد عدة للأطفال، من أهمها، تحفيز الخيال وتشجيع الإبداع، إضافة إلى تنسيق حركة اليدين مع العينين، كما أنها تعد طريقة لقياس نمو الأطفال وتعزيز تفكيرهم، وتحفيز التركيز وقوة الملاحظة من خلال رسم تفاصيل الأشياء وتذكرها، كما يشجع الرسم على تعزيز الذكاء العاطفي لدى الأطفال ونسيان المواقف الصعبة، ويسهم بشكل أساسي في تكوين شخصياتهم.وتقول سارة: "إنها حصلت على المركز الثالث على مستوى المملكة في فئة الرسم ضمن مسابقة (مهرجان فنون الأطفال) للعامين 2019-2020، إضافة إلى مشاركتها خلال العام الحالي متطوعة في الورشة التدريبية التي يعقدها مركز زها الثقافي، الهادفة إلى تدريب الأطفال على الرسم، للتأهل إلى مسابقة تحت عنوان (التطوع حكاية عطاء)".وتتحدث سارة عن أبرز التحديات التي واجهتها، وهي ضغط الدراسة وصعوبة الموازنة بين الدراسة والهواية، لكنها تؤكد أن تنظيم الوقت هو الحل الأمثل للتخلص من هذا الضغط.وحول طموحاتها المستقبلية في مجال الرسم، تبين سارة أن لديها الكثير من الطموحات من أهمها تطوير نفسها بشكل أكبر، إضافة إلى تعلم تقنيات حديثة، والدخول إلى عالم تصميم الأزياء.كما تطمح سارة، إلى الانضمام لإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في مجال تنمية المجتمع والتطوع، مثل مبادرة (حقق)، كما تسعى إلى دراسة الطب في المستقبل.