"سبيل صويلح".. جهود تطوعية لإطعام المحتاجين ورسم أشكال المحبة والعطاء

ديمة محبوبة

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عمان- مع تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبقى مبادرات إطعام المحتاجين ركيزة أساسية لتعزيز روح التكافل والإنسانية، مجسدةً بذلك روح العطاء من أجل الآخرين.العديد من الأشخاص، يعتبرون مساعدة الآخرين جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتهم اليومية، يرون في تقديم يد العون للمحتاجين مهمة أساسية وإنسانية تنير دروبهم، فهم جزء فاعل في مجتمعاتهم يخففون، ولو بأبسط الطرق، بعض العناء عن كاهل الآخرين.قبل ست سنوات، بادر خمسة رجال لإطلاق فكرة لمساعدة المحتاجين في منطقة سكنهم في صويلح، عبر جمع المساعدات العينية وتوزيعها على العائلات الفقيرة. وفي لقاء مع "الغد"، يروي عمر الحياري، أحد مؤسسي مبادرة "سبيل صويلح"، كيف بدأت هذه المبادرة الخيرية بمجهود فردي مشترك مع أربعة آخرين، مدفوعين بالإيمان بأن الكثيرين بحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي، حيث يحلم البعض بتناول وجبة دسمة، لا سيما بعد اكتشافهم أن هناك عائلات في منطقة صويلح تعتمد في غذائها اليومي خلال شهر رمضان على الخبز والشاي فقط.بعد إطلاق المبادرة والحديث عنها في المنطقة بين شباب الحي، وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أوسع في صويلح، جاءت جائحة كورونا لتزيد من تعقيد الأوضاع المادية للعائلات، كما يذكر الحياري. هذا الوضع دفع المبادرة لتوسيع دائرة نشاطها وتحسين طرق الوصول إلى العائلات المحتاجة.ويشير الحياري إلى أنه يوميا، يتطوع العديد من الأشخاص لشراء المواد الغذائية كاللبن، اللحوم، الدجاج، الخبز، والتمر لتوزيعها على المحتاجين كما في بدايات المبادرة. لكن، مع مرور الوقت، بدأت المساعدات العينية من اللحوم والأرز تتزايد بشكل يسمح بتحضير الطعام وتوصيله جاهزًا إلى من يحتاجه، مما يعكس نمو المبادرة وقدرتها على توفير دعم أكبر.ويؤكد الحياري أن هذه المبادرة تعمل بشكل منظم وتطوعي وبحرفية كبيرة، وهناك لجنة مخصصة لدراسة ظروف وأوضاع العائلات المستفيدة، مع رصد التغيرات التي قد تطرأ على مدار العام، ما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل عائلة بحسب احتياجاتها الفعلية.ويذكر أن الفريق مكون من خمسة أفراد ومتطوعين آخرين، يشاركون اليوم في مختلف مراحل العملية، من الطبخ إلى التوزيع. يوميا، يتم توزيع ما بين 12 و146 وجبة عائلية من الطعام، حيث يتعاونون جميعا بشكل منظم في تجهيز الوجبات؛ بعضهم يوزع الأرز، وآخرون يضعون فوقه قطع الدجاج أو اللحم، فيما يتكفل آخرون بتزيين الأطباق باللوز المقلي، تعبئة اللبن، تحضير العصائر، وتعبئة التمر.ويبين أن العمل يتم بكل حب وإخلاص، والسعي لنيل الأجر من الله تعالى. المتطوعون يسارعون للمشاركة في هذه الأعمال الخيرية، ومن بينهم شباب يستخدمون سياراتهم الخاصة لتوزيع الطعام يوميا. يقومون بنقل الصواني في مركباتهم، وبرفقتهم قوائم العائلات المستفيدة ومعلومات الاتصال أو العناوين الخاصة بهم، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بكل يسر وسهولة.ويشير الحياري إلى أن هنالك عائلات في المنطقة لا تملك ما يكفي من الطعام بالمعنى الحقيقي للكلمة. لذا، تحرص المبادرة على إيصال الطعام إليهم يوميا خلال شهر رمضان وفي أوقات أخرى من العام. كما توجد أسر يتم تأمين الطعام لها أربعة أيام في الأسبوع، بينما يتلقى آخرون المساعدات مرة واحدة أسبوعيا.ووفق الحياري، فإن هذه المساعدات تحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا في حياة العديد من الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية واجتماعية، مبينا أن مبادرات كهذه تجسد قيما إنسانية عميقة مثل التكاتف، العدالة الاجتماعية، والرحمة. وينوه إلى أن تأمين الطعام لمحتاجه لا يخص الفرد المعوز فحسب، بل أمر يمس المجتمع. وبالتالي، يعد دعم هذه الجهود خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الاجتماعي ودعم الاستقرار العام.يوضح الحياري أن تركيزهم على صويلح لا يعني اقتصار المساعدات على هذه المنطقة فحسب، حيث تمكنوا من توسيع نطاق عملهم ليشمل مناطق أخرى؛ فقد قدموا 200 وجبة عائلية من الطعام لأسر في الأغوار، وعدد مماثل لمحتاجين في السلط، بالإضافة إلى دعم مدارس ترعى جمعيات للأيتام.ويؤكد الحياري على التطور المستمر لهذا المشروع الخيري التطوعي عاما بعد عام. الآن، لديهم عدد من الأكياس المملوءة بالألعاب التي سيتم توزيعها، بالإضافة إلى ملابس، بعضها جديد والبعض الآخر مستعمل لكن بحالة ممتازة. كما يتم تجهيز مفارش للأسرة، حيث يعمل المتطوعون معا على غسلها، وطيها بعناية، وتخزينها بشكل يضمن الحفاظ عليها في أفضل حال حتى يحين وقت توزيعها.ويشدد الحياري على أن المبادرة عادة لا تستقبل تبرعات مالية مباشرة. ومع ذلك، هناك أشخاص يرغبون في المشاركة بأي شكل ممكن، حتى لو كان بمبلغ رمزي كخمسة دنانير. يؤكد أنه يمكن قبول هذه المساهمات الصغيرة لأن الهدف هو البحث عن الأجر وتوسيع دائرة المساهمة.ويوضح أن التكافل والإحساس بالآخرين يولدان مشاعر استثنائية بين الطرفين. العطاء يشعر الإنسان بالرضا الذاتي والفخر، بينما تجد العائلات المستفيدة حينما تعلم أن هناك من يهتم ويفكر بها، يعزز ذلك من روح التكافل وحب الخير والتعاطف.