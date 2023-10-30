الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"سرطان اللسان".. الأسباب والأعراض

غسل الأسنان
تسوس مع تدمير الأسنان من بين العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان اللسان
عمان- الغد- وفقا للبروفيسور ألكسندر سيرياكوف اختصاصي الأورام، فإن حالات سرطان اللسان هي 0.45 بالمائة من مجمل حالات الإصابة بالأورام الخبيثة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ويشير البروفيسور إلى أن سرطان اللسان والرقبة أكثر انتشارا من بين الأورام الخبيثة التي تتطور في منطقة الرأس، وأن سرطان اللسان يصيب عادة "الرجال" الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، ولكن يمكن أن يصيب المرض أيضا النساء والشباب.
ويقول: "لم يحدد السبب الدقيق وراء تحول الخلايا الظهارية في اللسان إلى ورم خبيث إلى الآن. ولكن تحت تأثير بعض المحفزات المرضية، تتغير الخلايا السليمة، ويفقد الجسم السيطرة عليها، وتتطور إلى خبيثة".
ومن بين العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان اللسان؛ التدخين ومص ومضغ مختلف أشكال منتجات التبوغ، وتعاطي الكحول، والإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (خاصة النوعين 16 و18)، والأضرار الكيميائية والحرارية للغشاء المخاطي للسان، وتسوس مع تدمير الأسنان، والاحتكاك بأطقم الأسنان وغير ذلك. كما تنسب لها أيضا الاستعداد الوراثي والإصابة بأمراض مثل الصدفية والتنسج الأحمر والتقرحات المزمنة والتشققات وغير ذلك.
ويقول: "ظاهريا، يبدو الورم مثل قرح وعقد، ولويحات الورم الحليمي لا تشفى فترة طويلة، ويزداد حجمها تدريجيا وتنزف، وعندما تتفكك وتصاب بالعدوى، تنبعث من الفم رائحة كريهة. ومع نمو الورم، يظهر الألم ويزداد إفراز اللعاب".
ووفقا له، لتشخيص سرطان اللسان، يجب إجراء فحص تجويف الفم، والفحص الخلوي و/أو النسيجي لخزعة الورم والغدد الليمفاوية المشبوهة في الرقبة، والموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للأنسجة الرخوة في الرأس والرقبة لتقييم الورم الموضعي. والانتشار الموضعي للورم، وإذا لزم الأمر، التصوير المقطعي المحوسب للصدر وتجويف البطن أو التصوير المقطعي المحوسب للجسم كله لاستبعاد انتشار المرض إلى مكان آخر.
ووفقا له، استنادا إلى مرحلة تطور المرض، تستخدم في العلاج: العمليات الجراحية، العلاج الشعاعي والكيميائي وفي حالات النقائل البعيدة- العلاج الكيميائي الجهازي، العلاج المستهدف والمناعي.
وللوقاية من المرض، يجب الحد من تأثير عوامل الخطر المذكورة، والأهم هو مراجعة طبيب الأسنان بصورة دورية.
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