سمبوزيوم بنك القاهرة عمان للفنون يعلن عن فناني الدورة السابعة

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عمان–الغد- أعلنت إدارة سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي عن قائمة الفنانين المشاركين بالدورة السابعة 2023، والذي تنطلق فعالياته في الثاني والعشرين من الشهر الحالي في باحات البنك بوادي صقرة، والتي تتواصل حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.تضم القائمة كلا من الفنانين: أحمد جاريد من المغرب وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسالم مذكور من العراق، ومليكه جوفيتش من صربيا، وابراهيم غزاله وأحمد شيحا ووليد عبيد من مصر، ومن الأردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب، واوكسانا تايسيفا من روسيا، وعايشه قريشي من باكستان، وبندانا كوماري من الهند، ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين، وسالم ركاح من الجزائر، واسماعيل الرفاعي من سورية، وسلمان المالك من قطر، وتشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري من فلسطين، ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر.ويكرم السمبوزيوم في دورته وكما في كل دورة عددا من الفنانين من لهم مسيرة فنية طويلة وبصمة وتجديد وحضور فني في الساحات الفنية سواء في بلادهم أو عالميا والمكرمون هم: ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الأردن، والقطري سلمان المالك، والعراقية بتول فكيكي، والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين.وعلى مدار عشرة أيام متواصلة، ينخرط المشاركون في ورشات رسم في ساحات البنك، فيما تقام كل مساء ندوات فنية ونقدية تلقي الضوء على تجاربهم.إلى ذلك، سيتاح للفنانين المشاركين التعرف الى أماكن أردنية من خلال برنامج يعتمد السياحة الفنية والثقافية، مما يؤكد رؤية البنك بأنها ليست مؤسسة مصرفية واقتصادية رائدة وناجحة فحسب، بل أن مساهمتها تعزز من متانة علاقتها مع مختلف القطاعات وتشير إلى أهمية القطاع الخاص في المبادرة والمشاركة وبناء المستقبل.يقدم السمبوزيوم لجمهور الفن في الأردن في نهاية الملتقى في جاليري البنك، معرضا فنيا دوليا زاخرا بنتاج رؤية فنانين حضروا من مختلف انحاء العالم بنتاج فني من مشاهير محترفين منهم من تعرفه الساحة الفنية الأردنية، حيث سبق لعدد منهم المشاركة في دورات السمبوزيوم السابقة.ويحسب لبنك القاهرة عمان هذا الحدث الفني العالمي، حيث يعد بتواصله وانتظام دوراته من أنجح الملتقيات الفنية على مستوى العالم وذلك للمستوى الفني العالمي، حيث يستقطب في كل دورة قائمة من أشهر الرسامين على مستوى العالم.من جهة أخرى، يأتي حرص بنك القاهرة عمان على تنظيم السمبوزيوم سنويا لأن مسألة التثقيف الفني والمساهمة في المشهد الفني لا تتوقف على الفنان فحسب، بل أن المحرك الرئيس هو المؤسسات والبنك من المؤسسات السباقة في هذا المجال، فقد بات لديها رصيد من الأعمال الفنية مما يشكل ذاكرة فنية مهمة تضم لوحات لأشهر الفنانين في العالم.يوفر السمبوزيم في كل دورة من دوراته مشاركة لعدد من الشباب مما يمنحهم فرصة خوض تجربة فنية ثرية في لقاء محترفين في مجال الرسم ويفتح لهم آفاقا فنية بالتعرف إلى تقنيات الرسم خارج المحترفات الداخلية وفي الهواء الطلق.وتعد النسخة السابعة من سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون، الذي يقام بإشراف جاليري البنك ذراع البنك الفنية تأكيدا لاستراتيجية البنك في المشاركة المجتمعية في دعم الحركة الفنية في الأردن، من خلال عدد من الفعاليات الفنية منها أيضا مسابقة رسم للاطفال، والتي أقيمت العام الحالي بدورتها الثالثة عشرة، إلى جانب المعارض الفنية التي تقام سنوياعلى مدار العام، وتشمل محترفين وفنانين شباب ومن ذوي الإعاقة.