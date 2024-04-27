الأحد 28 نيسان 2024
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"سندريلا على الجليد".. "فنتازيا" موسيقية راقصة تخطف الأنظار

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"سندريلا على الجليد".. "فنتازيا" موسيقية راقصة تخطف الأنظار
 قدمت فرقة "توني ميرسير" العالمية على مسرح قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب أمس، عرضين مسرحيين بعنوان "سندريلا على الجليد".
وكانت الفرقة قدمت على مسرح قصر الثقافة مساء أول من أمس، عرضا من المسرحية الفنتازية التي نظمتها جمعية "أصدقاء مهرجانات الأردن".اضافة اعلان
وجمع العرض المسرحي الفنتازي بين التزلج على الجليد والرقص الاستعراضي والباليه والجمباز والحركات البهلوانية، ليروي القصة الأسطورية المشهورة "سندريلا والأمير"، رافقها موسيقا وضعها الموسيقار الروسي سيرغي بروكوفييف، وبمشاركة راقصين ومتزلجين على الجليد من جنسيات عالمية عدة.
وتدور أحداث عرض "سندريلا على الجليد"، حول قصة سندريلا الفتاة اليونانية التي تزوجت من أمير مصري في القرن السابع قبل الميلاد، قدمه راقصون ومتزلجون من كندا، والبرازيل، وفرنسا، وصربيا، واليابان، تقدمهم بطل العالم في التزلج الكندي ميكائيل كينغزبري، الحاصل سابقا على ميدالتين أولمبيتين في الرقص على الجليد، والذي قام بدور "أمير الأحلام".
وما تزال قصة "سندريلا والأمير" الكلاسيكية، تلهم خيال الناس من مختلف الأعمار، وتحظى بإقبال كبير مهما تنوعت طريقة تقديمها للجمهور الذي عاش عرضا موسيقيا مسرحيا خطف الأنظار بالإبهار البصري والحركي على مدى ساعة ونصف. -(بترا)
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