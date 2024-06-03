 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سينما "شومان" تعرض فيلم "أرض المعركة 625" اليوم

مؤسسة عبد الحميد شومان
مؤسسة عبد الحميد شومان
 يعرض قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم، الفيلم الكوري "أرض المعركة 625"، وذلك بمقر المؤسسة بجبل عمان، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساء في قاعة السينما، وعند الساعة الثامنة مساء في الهواء الطلق.اضافة اعلان
والفيلم من إنتاج العام 2005، وهو فيلم كوري جنوبي من إخراج بارك كوانج- هيون الذي اشترك في كتابة السيناريو مع الكاتبين السينمائيين جانج جين وكيم جونج، استنادا إلى مسرحية شائعة من تأليف الكاتب جانج جين.
وتقع أحداث قصة الفيلم في كوريا في العام 1950 خلال الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واحتلال القوات الأميركية لكوريا دعما لكوريا الجنوبية. وتتركز الأحداث في قرية صغيرة نائية تقع في كوريا الجنوبية وليس لسكانها أي معرفة أو خبرة بالأسلحة أو بالحرب الدائرة في بلادهم. ويفاجأ سكان القرية ذات يوم بسقوط طائرة حربية أميركية ويصاب طيارها بالحادث ويقدم له سكان القرية المساعدة لشفاء جراحه. وفي الوقت نفسه يصل إلى القرية ثلاثة عسكريين كوريين شماليين تائهين وعسكريان كوريان جنوبيان فاران من الخدمة العسكرية بعد أن قطعت بهم السبل، هذا موقف لا يحسد عليه أحد، لا الجنود الأعداء ولا أهل القرية المسالمون الذين لا يعرفون شيئا عن الحرب.
وبعد أن يقوم العسكريون بتدمير مخزن محصول الذرة في القرية بطريق الخطأ، يتفقون على التعاون لمساعدة سكان القرية وإعادة زراعة المحصول قبل حلول الشتاء، ومع مرور الوقت تتوطد العلاقات بين الجنود من الجانبين ويقيمون علاقات ودية مع سكان القرية. وتتخلل ذلك علاقة ودية بين جندي كوري شمالي وفتاة كورية جنوبية.
وفي غضون ذلك، يتأهب قادة قوات الحلفاء، بعد أن فقدوا عددا من الطائرات في المنطقة، لإنقاذ الطيار الأميركي الذي سقطت طائرته، اعتقادا منهم بأنه تم أسره من قبل قوات العدو وتم احتجازه في قاعدة جبلية. وتشمل خطة قادة الحلفاء نقل الطيار الأميركي وقيام طائرات الحلفاء بعد ذلك بمهاجمة المدفعية المضادة للطائرات التي يعتقدون بوجودها في القاعدة؛ أي القرية، في الوقت الذي يقوم فيه سكان القرية والجنود الكوريون بالاحتفال بعيد موسم المحاصيل.
ويقتل معظم أفراد قوات الحلفاء خلال عملية الإنزال الجوي للهجوم على القرية وسكانها، ويدرك الجنود الكوريون الشماليون والجنوبيون أن السبيل الوحيد لإنقاذ القرية يكمن في إقامة قاعدة عسكرية مصطنعة بعيدا عن القرية عند استئناف هجمات قوات الحلفاء. 
ويذهب الطيار الأميركي لإبلاغ قادة الحلفاء بخلو القرية من الأعداء في حالة استئناف غاراتهم الجوية، ولكن الجنود الكوريين يتعرضون في النهاية للقتل وهم يبتسمون، فيما يجهش الطيار الأميركي بالبكاء وهو في طريقه إلى القاعدة وهو يسمع أصوات تفجير القنابل.
يتميز الفيلم باستخدامه أنواعا سينمائية عدة معا، مثل الكوميديا والسخرية والفنتازيا والإثارة، وذلك للتعبير عن أفكار الفيلم العميقة ذات البعد السياسي، كما يتميز الفيلم بقوة الإخراج والسيناريو وبرسالته المضادة للحرب والنظرة الثاقبة التي يلقيها على الثقافة الكورية. 
ورشح الفيلم لـ32 جائزة سينمائية شملت جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وفاز بإحدى عشرة جائزة، مثلما جمع الفيلم بين النجاح الفني والجماهيري، واحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام الكورية الجنوبية حتى صدوره، وبلغت إيراداته العالمية الإجمالية 32 مليون دولار، فيما بلغت تكاليف إنتاجه ثمانية ملايين دولار.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك يكرم مخرجة فيلم "سليم" سينثيا مدانات شرايحة والمنتج شادي شرايحة

ما الذي جعل "سليم" و"فرحة" يستحقان التكريم الملكي؟

منذ1 ساعة
غلاف الكتاب-(من المصدر)

"سحر المكان في الجليل والجولان" يحتضن مسارات يقصدها الجوالة وعشاق الطبيعة

منذ1 ساعة
جانب من أجواء الفعاليات-(من المصدر)

"خالية من الجلوتين".. فعاليات توعوية في مهرجان الأم والطفل

منذ1 ساعة
Untitled-1

عملية بمستشفى إماراتي تنقذ حياة فتاة تعرضت لإصابة خطيرة في غزة

منذ2 ساعة
تعبيرية

عوامل غير واضحة تسبب ضعف البصر

منذ2 ساعة
الكعبة المشرفة

لمناسك دون مضاعفات.. إرشادات لمرضى السكري قبل السفر للحج

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ2 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 