"شتان" للقواسمة.. رواية تحاكي التفكك الأسري بنكهة أدبية

رشا كناكرية

عمان- في الوقت التي تتغنى فيه العديد من الروايات الأدبية بقصص الحب والفراق، جاءت رواية "شتان"، لتتحدث عن قضية مجتمعية تعاني منها العديد من المجتمعات، ألا وهي "الانفصال" القرار الأصعب في حياة الفرد والأكثر إيلاماً، والذي يخلف أثرا في المجتمع ككل، ويؤذي الأطفال بالمقام الأول.

وبين الحب والفراق والزواج والطلاق، مشاعر عديدة يعيشها الزوجان، ويقع الطفل ضحية لها ويتخبط بين جدرانها، سطر الكاتب الأردني ايهاب القواسمة رواية "شتان"، ليعالج قضية مجتمعية بطريقة أدبية، لينقل معاناة الكثيرين في طياتها.

وفي حديث خاص لـ "الغد" أوضح الكاتب القواسمة، أن فكرة الرواية في رأسه منذ وقت طويل ولأكثر من 6 سنوات وهي تجول في عقله، ولكن بدأت تزداد رغبته في كتابتها بالفترة الأخيرة بعدما أصبح يرى أن حالات الطلاق تزداد في كل يوم بشكل كبير، الى جانب ازدياد حالات الزواج المبكر، فقد كانت من أهم الأسباب التي دفعته إلى كتابة الرواية.

إضافة، الى أن حالات التفكك الأسري التي كان يراها حوله، وتروى له من أغلب المتابعين لحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من يعيش تفككا أسريا سواء من طرف الأب أو الأم، ولهذا شعر أنه يجب أن يبدأ في كتابتها.

"شتان" هي رسالة لكل المجتمع، يقول القواسمة: "إنه حاول الابتعاد بها عن روايات الحب والفراق، وتوجه لقضية مجتمعية حقيقية نراها بحياتنا اليومية".

ويشير إلى أن أهم الأفكار التي طرحت في "شتان"، ركزت على كيفية ظلم الأهالي لأطفالهم بتصرفاتهم في لحظة غضب أو حزن، وعليه يتحمل الأطفال نتائج أخطاء الوالدين، والظلم الأكبر لهم في اللحظة التي يقرران فيها الانفصال.

ومن جهة أخرى، يسرد القواسمة فكرة أن الابن "البكر" هو الذي يتحمل مسؤولية قرارهما، وتطرق في الرواية إلى الجانب النفسي والحالة النفسية التي يمر بها الأطفال والدمار الذي يشعرون به على حساب راحة الأب والأم، مشيرا إلى أن بطل الرواية "طارق" يروي معاناته من دون وجود والده، وكيف يبحث عن حنيته في جميع الأشخاص من حوله، ومن جهة أخرى محاولاته أن يكون "الأب" لشقيقاته قبل أن يكون أخا لهن.

ويلفت القواسمة، إلى أن البطل "طارق" في الرواية يتحدث عن معاناته داخل عائلته ويصف شعوره وهو بين عائلته المفككة، والقارئ سيعرف طفولته المؤلمة ومستقبله الضائع، وسيمر بتجربة مريم الحزينة التي تفتقد وجود والدها، وهدى الحنونة التي تبكي دائما بسبب والدها، ومحمد الطفل الذي عاش طفولة سيئة.

ويؤكد القواسمة، أنه في الرواية سلط الضوء على أن لقرار الانفصال دورا كبيرا في مستقبل الأطفال، وأيضا على العلاقات التي يعيشونها في حياتهم وأثرها السلبي عليهم.

تختلط المشاعر التي يعيشها القارئ مع كل صفحة من "شتان" بحسب القواسمة، بين الحزن والانكسار والألم والوحدة، مؤكدا بذلك أن كل قارئ سيشعر بكل شخص عاش من دون والده وسيشعر بالألم عندما يرى بطل الرواية "طارق"، يبحث عن حنية والده ولا يستطيع أن يجدها.

ويشير الكاتب الى أن الرواية أخذت منه سنة كاملة، تضمنت الكتابة ما يقارب 6 ساعات يوميا، ففي نهاية سنة 2023 كانت جاهزة، وتم إصدارها في بداية سنة 2024، عن دار الرواية العربية للنشر.

الرواية "شتان" لجميع الفئات بحسب القواسمة، من الصغار للكبار، فلكل فئة رسائل مختلفة في الرواية، وأهمها التوعية بأن الطلاق يدمر الأطفال وأن الأب قد لا يكون سندا وإنما الكسرة لحياة بعض الأطفال، وأهم أثر كان يريد الكاتب تركه داخل كل قارئ، أن الأبوين هما أهم عنصرين لتكوين شخصية الطفل، وأهم دافع للنجاح، وأقوى سبب للفشل.

رسالة واضحة حملتها "شتان" في طياتها، تتجسد بفكرة أن الطلاق ليس الحل لأي مشاكل أسرية، لأنه يقتل الأطفال وأحلامهم، بحسب القواسمة.

وقد تلقت الرواية إشادة واسعة من القراء، والكثيرون ينتظرون الجزء الثاني منها لمعرفة ما الذي حدث مع طارق بطل الرواية.

و"شتان"، معناه بالمصطلح العام "الفرق ما بين وبين"، وقد استغرق القواسمة الكثير من الوقت قبل اختياره عنوان الرواية والذي يحمل معنى كبيرا من القصة المكتوبة، مبينا أن القارئ يحتاج إلى القليل من التفكير كي يستطيع أن يستوعب المعنى الموجود داخل الاسم أو الذي يرتبط ارتباطا تاما بغلاف الرواية، والذي سيجد عليه اقتباس "شتان" بين من صارع الحياة لأجلنا وبين من عاشها".

ويشير القواسمة إلى أنه وجد في "شتان" أدق وصف للأب الذي يهجر أطفاله وزوجته من دون السؤال عنهم ويعذب أطفاله بغيابه عنهم، وبالمقابل الأم تتمسك بهم.

وفي غلاف الرواية، حاول الكاتب أن يجد وصفا دقيقا لشعور الأبناء الذين يعانون من انفصال والديهم، ولم يجد أدق من الوصف أن الأطفال ينقسمون إلى نصفين، أحلامهم تنقسم ومشاعرهم تنقسم وكذلك، نفسياتهم وظهورهم.

هذا وتعد "شتان" العمل الروائي الثاني في حصيلة القواسمة، ومن قبله خط رواية "هنا أنت" التي تناول بها مواضيعا مختلفة ما بين القصص والخواطر، ولكن "شتان" أرهقته بشكل كبير وأتعبته نفسيا وصحيا وجسديا بحسب قوله.

وقد أدرك القواسمة موهبته في الكتابة منذ أيام الدراسة، بسبب مهارته في كتابة مواضيع التعبير، ولكن في سنة 2012 كتب للمرة الأولى لصديقه المقرب، والذي لطالما اعتبره قدوة له في الحياة وأحب ان يعبر له بالكتابة عن مشاعره، فكتب له أول نص في حياته ومن هنا، اكتشف مهارته العالية في الكتابة، وكانت بداية دخوله عالم الكتابة.

بدأ القواسمة العمل على تطوير هذه المهارة من خلال، قراءة الكثير من الكتب ليتمكن من الكتابة وليمتلك معجما لغويا قويا، إضافة إلى متابعة مختلف الأعمال الدرامية باللغة الفصحى، ولكن أكثر شيء طور قدرته على الكتابة، هو استماعه لجميع مشاكل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر مكنه من إدراك العديد من المواقف والأمور التي قد يعيشها الإنسان في حياته.

ويذكر القواسمة، أنه عندما بدأ بنشر كتابته، اتجه إلى منصة "فيسبوك"، ولم يكن لديه متابعين، فقط بعض الأصدقاء والأهل، ولكن مرة تلو الأخرى، بدأت تنتشر كتاباته ولاقت رواجا واستحسانا، وفي سنة 2014، أصبح لديه أكثر من 10 آلاف متابع على "فيسبوك".

ويقول قواسمة: "بدأت أعمل على نفسي أكثر وأطور من كتباتي وأغير الأسلوب، للوقت الذي تمكنت فيه من الدخول لقلوب الكثيرين"، مبينا أنه عند إصداره لروايته الأولى "هنا أنت" عانى كثيرا ليحصل على صدى، لذلك قرر الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى بانتشار أكبر من خلال صنع مقاطع فيديو لاقتباسات من الرواية، وهذا ساعد في انتشارها والإقبال على طلبها، إذ أصبح لديه طلبات من جميع البلاد، وبفضل ذلك استطاع النجاح في إنشاء قاعدة جماهيرية لنفسه.

ويختتم القواسمة حديثه مؤكدا، أن رواية "شتان" هي قصة حقيقية، أحداثها حقيقية، أناسها حقيقيون، معاناتهم حقيقية، مشاعرهم حقيقية، علينا أن نتحدث عنهم ونسلط الضوء عليهم، مضيفا، أنه يطمح إلى أن يكون كاتب سيناريست لمسلسلات وأفلام، ولا يقتصر على الروايات وأن تكون عبارة عن رسائل مهمة للمجتمع، لهذا يحاول أن ينمي قدرته على التعبير ليستطيع وصف مشاعر الأشخاص من حوله.

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غلاف الكتاب-(من المصدر)