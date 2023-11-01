"شحاد العين".. أسبابه وطرق علاجه

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إن أكثر أمراض العيون التي تصيب الجفون انتشارا لها أسماء كثيرة بين الناس تبعا للمناطق، ومن أشهرها (شحاد العين)، لأنه ينتقل بسهولة للعين غير المصابة، إذ تمتلك الجفون غددًا صغيرة (غدد ميبوميان)، وتنتج مادة دهنية تساعد على ترطيب العينين. وتنتج حالة "شحاد العين"، عن إصابة أحد هذه الغدد بانسداد، وهي نتوء أحمر فوق الجفن تسمى كيس الجفن أو كيس ميبومي.عادة، لا يكون "شحاد العين" مؤلما، ولكنه قد يسبب الألم عند بعض الناس في بداية الإصابة، ويخف بعد فترة قصيرة. يظهر "شحاد العين" على الجفن العلوي وقد يظهر أحيانا على الجفن السفلي.يتطور "شحاد العين" عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، وهو ليس شائعا عند الأطفال، ولكنه قد يحدث في حالات نادرة.هل شحاد العين هي دمل العين (جنجل)؟شحاد العين ليس دملًا، ولكنه قد يتطور بسببه، فدمل العين هو عدوى بكتيرية تسبب تضخم الغدة الجفنية وقد تسبب الألم، أما "شحاد العين"، فليس مؤلما ويظهر في مكان أبعد على الجفن.مسببات شحاد العينقد يتطور "شحاد العين"، عندما تنسد الغدة الدهنية الصغيرة في الجفن نتيجة جسم غريب. تساعد هذه الغدد على إبقاء العين رطبة عادة، وعند الانسداد يتجمع الزيت في العين وتبدأ بالانتفاخ، وفي النهاية يتصرف السائل، ولكن تتكون كتلة صلبة على الجفن.بعض الأسباب الإضافية لمرض "شحاد العين" هي:- الوردية: حالة جلدية تسبب الاحمرار وحب الشباب.- التهاب الجفن المزمن: احمرار وتورم وتهيج.- التهاب الجلد الدهني: احمرار الجلد وجفافه والحكة.- السل.- إصابات فيروسية.ما أعراض شحاد العين؟عند الإصابة بشحاد العين، ستظهر الأعراض الآتية:- نتوء غير مؤلم في الجفن، وعادة ما يكون على الجفن العلوي.- تهيج خفيف، ما يسبب الدمع في العين.- عدم وضوح الرؤية بسبب شحاد العين الكبيرة التي تضغط على مقلة العين.التشخيصيلجأ المريض عادة، إلى مختص العيون عند الإصابة بشحاد العين، ويخضع للفحص الطبي الذي يتضمن:التاريخ الصحي: يجب إعطاء التاريخ الصحي الكامل للطبيب، فقد تساعد هذه المعلومات مقدم الرعاية الصحية على العثور على المشكلات الأساسية التي قد تسبب شحاد العين.فحص العين الخارجي: سيفحص الطبيب العين والجفن والرموش ونسيج الجلد.فحص الجفن الشامل: يسلط طبيب العيون ضوءا ساطعا، ويستخدم المكبر للنظر إلى قاعدة الرموش، ويفحص أيضا فتحات الغدد الدهنية.علاج شحاد العينمعالجة شحاد العين تتم في المنزل غالبًا، وتختفي معظم الحالات خلال شهر أو أقل.أولًا، يجب عدم الضغط أبدًا على شحاد العين أو محاولة إخراج السائل المتراكم منه؛ لأن ذلك قد يسبب جرحا في العين. بدلاً من ذلك، ينبغي اتباع ما يأتي:الكمادات الدافئة: تبليل قطعة قماش نظيفة بالماء الدافئ، وتوضع على العين المصابة لمدة 15 دقيقة، ثلاث مرات على الأقل يوميًا لمساعدة الغدة الدهنية المسدودة على الانفتاح.التدليك: تدليك الجفن بلطف مرات عدة، في اليوم لبضع دقائق يوميا باستخدام ضغط خفيف إلى متوسط، ﻷن التدليك اللطيف، يساعد على فتح الغدة الدهنية المسدودة.النظافة الجيدة: يجب عدم وضع مكياج العيون أثناء الإصابة بشحاد العين، وبعد إزالة شحاد العين؛ يجب الحفاظ على نظافة المنطقة وتجنب ملامسة العين واتباع الممارسات الجيدة لصحتها.إذا لم يختف شحاد العين، فيجب طلب المساعدة من مختص العيون، فربما يحتاج شحاد العين إلى تصريف السائل من خلال شق صغير، أو حتى إلى حقن الستيرويدات لتقليل التورم والالتهاب.الوقاية من شحاد العينلتجنب الإصابة بشحاد العين، يجب الاهتمام بنظافة العين جيدا، وتشمل بعض العناصر الأساسية للنظافة الجيدة:غسل اليدين: يجب غسل اليدين جيدا قبل لمس العين.العناية بنظافة العدسات اللاصقة: يجب غسل اليدين قبل إزالة العدسات اللاصقة، والتأكد من تنظيف جميع الأدوات التي قد تلمس العين باستخدام محلول مطهر وتنظيف العدسات قبل استخدامها.غسل الوجه: يجب غسل الوجه يوميا لإزالة الأوساخ والمكياج قبل الخلود إلى النوم. قد يوصي الطبيب بتنظيف الجفون باستخدام مقشر خاص أو شامبو للأطفال، خاصة إذا كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجفن.إزالة المكياج: يجب التخلص من كل المكياج القديم أو منتهي الصلاحية، والتأكد من استبدال "الماسكارا" وظلال العيون كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. يجب أيضًا عدم مشاركة المكياج وأدواته أو استخدام مكياج شخص آخر.متى يشفى شحاد العين؟مع النظافة والإدارة السليمة للمرض؛ يجب أن يشفى شحاد العين في غضون أسبوع، وإذا ترك من دون علاج، قد يستغرق الشفاء من أربعة إلى ستة أسابيع.يمكن الإصابة بأكثر من شحاد في الوقت نفسه، لذلك يجب اتباع ممارسات النظافة الجيدة للمساعدة على منع الإصابة بشحاد العين مستقبلا أو انتقالها للعين الأخرى.يجب مراجعة طبيب العيون، إذا كان "شحاد العين" لا يختفي مع العلاج المنزلي، فسيكون قادرا على فحص العين وتقديم خيارات علاجية إضافية. ويجب أيضا مراجعته إذا تكررت الإصابة بشحاد العين كثيرا.الصيدلي ابراهيم علي ابورمان/ وزارة الصحة