"شهقة لون" يحتضن أعمال بورتريه لحدادين في المتحف الوطني

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برعاية الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرض بورتريه للفنان الأردني سعيد حدادين بعنوان "شهقة لون"، وذلك في الساعة 5 من مساء يوم الأربعاء 29/11/2023 في المتحف الوطني. والذي يستمر لغاية 31/12/2023.يقول الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة عن الفنان: "من وجهة نظري يعتبر سعيد حدادين واحداً من أهم الفنانين الأردنيين التعبيريين، حيث يمثل جيل ما بعد الريادة. ولطالما احتل الإنسان في أعماله الأهمية القصوى، وهو من خلال حرفيته وتمكنه من الرسم واللون، استطاع أن يدهشنا بأعماله التي تتناول على الدوام الإنسان بمعاناته وتأملاته ووجوديته، فاللوحة عنده تحمل طاقة تعبيرية هائلة، تجذب المشاهد لها على الفور، وتحرك فيه مشاعر وأحاسيس إنسانية، وبالذات في أعمال البورتريه التي يسعدنا أن نعرضها في جاليري وصل في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. اللوحة لدى سعيد ليست ترفاً ولا بذخاً، بل هي انحياز تام للإنسان وللإنسانية".وفي كلمة للدكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية عن المعرض يقول فيها: "من يعرف هذا الفنان الكبير، يمارس الشهقة والدهشة أمام لوحاته، الصاخبة بالألوان المركبة بتأن وبجدارة، عميقة المعنى والمبنى، سامية الفكرة".دعي سعيد حدادين "ملك السكتش" بجدارة، ومارس الفن لمدة تزيد على خمسين سنة، لا يكل ولا يمل من الممارسة وإبداع كل جديد ومتجدد في فنه ورؤاه الشعرية، التي تقف لتساند هذا الفن الراقي.سعيد حدادين مثقف ومفكر وشاعر وفنان في الآن ذاته، لذا لامس الهم الإنساني والشرط الوجودي، دون أن يكتب باللوحة شعاراً سياسياً، بل احترم الفن للفن، وقال في لوحاته، ما يريد، وترك لنا حرية استلهام ما نريد".والفنان حدادين المولود في مدينة ماعين عام 1945، حاصل على البكالوريوس في الفنون الجميلة من كلية (لفوف) في الاتحاد السوفييتي عام 1974. أقام 16 معرضا شخصيا منذ عام 1975، وشارك في حوالي 20 معرضا جماعيا داخل الأردن وخارجه، كما شارك في العديد من الملتقيات الفنية المحلية والعالمية، وتقتني أعمالَه عدد من المتاحف.عمل حدادين رسام كاريكاتير في مجلة الوجدان العربي التي كانت تصدر في هولندا، كما عمل مدرسا للرسم والتشريح في معهد الموسيقا والفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة في الأعوام من 1974 إلى 1979، كما عمل مدرسا لمادة الرسم الحر لطلبة كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية عامي 1994 و1995.