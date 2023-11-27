الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"شهقة لون" يحتضن أعمال بورتريه لحدادين في المتحف الوطني

جانب من أعمال الفنان سعيد حدادين-(من المصدر)
جانب من أعمال الفنان سعيد حدادين-(من المصدر)
 برعاية الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرض بورتريه للفنان الأردني سعيد حدادين بعنوان "شهقة لون"، وذلك في الساعة 5 من مساء يوم الأربعاء 29/11/2023 في المتحف الوطني. والذي يستمر لغاية 31/12/2023.اضافة اعلان
يقول الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة عن الفنان: "من وجهة نظري يعتبر سعيد حدادين واحداً من أهم الفنانين الأردنيين التعبيريين، حيث يمثل جيل ما بعد الريادة. ولطالما احتل الإنسان في أعماله الأهمية القصوى، وهو من خلال حرفيته وتمكنه من الرسم واللون، استطاع أن يدهشنا بأعماله التي تتناول على الدوام الإنسان بمعاناته وتأملاته ووجوديته، فاللوحة عنده تحمل طاقة تعبيرية هائلة، تجذب المشاهد لها على الفور، وتحرك فيه مشاعر وأحاسيس إنسانية، وبالذات في أعمال البورتريه التي يسعدنا أن نعرضها في جاليري وصل في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. اللوحة لدى سعيد ليست ترفاً ولا بذخاً، بل هي انحياز تام للإنسان وللإنسانية".
وفي كلمة للدكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية عن المعرض يقول فيها: "من يعرف هذا الفنان الكبير، يمارس الشهقة والدهشة أمام لوحاته، الصاخبة بالألوان المركبة بتأن وبجدارة، عميقة المعنى والمبنى، سامية الفكرة".
دعي سعيد حدادين "ملك السكتش" بجدارة، ومارس الفن لمدة تزيد على خمسين سنة، لا يكل ولا يمل من الممارسة وإبداع كل جديد ومتجدد في فنه ورؤاه الشعرية، التي تقف لتساند هذا الفن الراقي.
سعيد حدادين مثقف ومفكر وشاعر وفنان في الآن ذاته، لذا لامس الهم الإنساني والشرط الوجودي، دون أن يكتب باللوحة شعاراً سياسياً، بل احترم الفن للفن، وقال في لوحاته، ما يريد، وترك لنا حرية استلهام ما نريد".
والفنان حدادين المولود في مدينة ماعين عام 1945، حاصل على البكالوريوس في الفنون الجميلة من كلية (لفوف) في الاتحاد السوفييتي عام 1974. أقام 16 معرضا شخصيا منذ عام 1975، وشارك في حوالي 20 معرضا جماعيا داخل الأردن وخارجه، كما شارك في العديد من الملتقيات الفنية المحلية والعالمية، وتقتني أعمالَه عدد من المتاحف.
عمل حدادين رسام كاريكاتير في مجلة الوجدان العربي التي كانت تصدر في هولندا، كما عمل مدرسا للرسم والتشريح في معهد الموسيقا والفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة في الأعوام من 1974 إلى 1979، كما عمل مدرسا لمادة الرسم الحر لطلبة كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية عامي 1994 و1995.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

العدوان على غزة.. هل كشف "زيف" منظمات حقوقية تعنى بالطفل؟

منذ1 ساعة
أرشيفية

الإيمان والرضا والصبر.. ثلاثية تجمع الغزيين

منذ1 ساعة
الريحان

فوائد مذهلة لأوراق الريحان.. صيدلية متكاملة

منذ1 ساعة
سيدة تعاني من الصداع

تعرف على أسباب حدوث الصداع بعد الاستيقاظ

منذ1 ساعة
أرشيفية

"الإيموجي" تتخطى الخوارزميات وتساند رواد المنصات لإيصال صوت غزة

منذ24 ساعة
الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 